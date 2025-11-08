VN-Index thủng mốc 1.600 điểm, các công ty chứng khoán "khuyến nghị" gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.

Trong tuần, VN-Index giảm 40,55 điểm, tương đương 2,47% xuống 1.599,1 điểm. Tương tự, Hnx-Index giảm 5,74 điểm, tương đương 2,16% xuống 260,11 điểm.

VN-Index để mất vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm, thị trường có thể sẽ chuyển sang điều chỉnh tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index để mất vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm, thị trường có thể sẽ chuyển sang điều chỉnh tích lũy và lui về kiểm định vùng đỉnh cũ được thiết lập năm 2022 tương ứng vùng 1.500-1.536 điểm để hoàn tất nhịp “throwback” ngắn trong xu hướng tăng trung hạn.

Nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro cho các vị thế ngắn hạn đang nắm giữ bằng cách thiết lập các lệnh trailing stop và có thể xem xét bán trading nếu giá cổ phiếu có các thời điểm tăng mạnh trong phiên”.

Thị trường đã để mất hỗ trợ quanh 1.625 và cho thấy sự giằng co quyết liệt quanh 1.600 giữa bên mua và bên bán

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giảm ngay khi mở cửa phiên sáng. Sau khi giằng co trong vùng 1.620 – 1.630, chỉ số lùi tiếp xuống đóng cửa tại mốc 1.599,10, giảm gần 44 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bất động sản, Bán lẻ dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, Công nghệ thông tin và Tiện ích tăng nhẹ.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Thị trường đã để mất hỗ trợ quanh 1.625 và cho thấy sự giằng co quyết liệt quanh 1.600 giữa bên mua và bên bán. Thanh khoản hôm nay không quá lớn; trong trường hợp tích cực, VN-Index có thể tạo đáy ngắn hạn quanh 1.600 và bật lên từ đáy này. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nên duy trì tâm lý cẩn trọng trong giai đoạn này khi mà thị trường có diễn biến tăng giảm bất thường".

Nếu thanh khoản duy trì ở ngưỡng thấp này và VN-Index chưa vượt lại 1.680

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Sau nhịp giảm hôm nay, chỉ số đang kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 1.640. Nếu thanh khoản duy trì ở ngưỡng thấp này và VN-Index chưa vượt lại 1.680, khả năng thị trường còn giằng co – tích lũy lại. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giữ tỷ trọng danh mục vừa phải, ưu tiên mã cơ bản tốt, có câu chuyện quý IV và đầu 2026; tránh đuổi giá tại các vùng kháng cự và quản trị rủi ro kỷ luật theo mốc hỗ trợ vừa nêu.

Đáng chú ý là số liệu GSO tháng 10, cả nước có gần 18,0 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 11,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,9% so với tháng trước và tăng 33,9% so với cùng kỳ năm 2024; 6.065 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 32,9% và tăng 11,2%; 6.771 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 9,9% và tăng 24,8%; 4.536 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8,5% và tăng 128,3%”.

Thiếu vắng hoạt động mua vùng thấp và áp lực bán gia tăng tại cận dưới biên độ 1.620-1.690 điểm trên VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Thiếu vắng hoạt động mua vùng thấp và áp lực bán gia tăng tại cận dưới biên độ 1.620-1.690 điểm trên VN-Index. Đây là tín hiệu kém khả quan cho chỉ số trong ngắn hạn và đồng thời góp phần gia tăng khả năng giảm về các vùng giá phía dưới là 1.560-1.570 điểm. Chưa xuất hiện sự hỗ trợ từ lực cầu vùng thấp nên các hoạt động hồi phục trong phiên 10/11 sẽ gặp cản trợ quanh vùng giá cao tại 1.620 điểm. Khuyến nghị tạm dừng mở mới các vị thế ngắn hạn cho tới khi xuất hiện tín hiệu từ lực mua trong thời gian tới”.

Khả năng cân bằng của chỉ số sẽ tiếp tục được quan sát quanh khu vực 1.600

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index nối dài chuỗi 4 tuần giảm điểm liên tiếp và tiệm cận vùng hỗ trợ trọng yếu 1.600. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn vẫn trong vùng suy yếu. Khả năng cân bằng của chỉ số sẽ tiếp tục được quan sát quanh khu vực trên.

Trong kịch bản chuyển biến thận trọng, vùng 1.550 – 1.560 sẽ là hỗ trợ kế tiếp”.

VN-Index đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.600 và đi xuống, củng cố cho xu hướng giảm của thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 44 điểm, kết phiên ở mốc 1,599.1 điểm (-2.7%). Áp lực bán diễn ra trong toàn bộ phiên giao dịch và dàn trải hầu hết các nhóm ngành trên thị trường. Thanh khoản trong phiên vẫn ở mức thấp so với GTGD trung bình 10 phiên gần nhất.

TVS Research cho rằng xu hướng giảm của thị trường sẽ tiếp diễn trong các phiên tới do một số yếu tố như: (1) áp lực call margin bắt đầu xuất hiện và có thể tiếp tục diễn ra trong các phiên tới và (2) thanh khoản thị trường ở mức thấp cho thấy dòng tiền bắt đáy yếu và tâm lý thận trọng của NĐT có thể tác động tiêu cực lên khả năng hồi phục của chỉ số. Bên cạnh đó, VN-Index đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.600 và đi xuống, củng cố cho xu hướng giảm của thị trường.

Chúng tôi cho rằng vùng hỗ trợ tiếp theo của chỉ số VN-Index ở quanh vùng đỉnh cũ, tương đương khoảng 1.530 - 1.550. Do đó, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư không nên mở mua mới trong các phiên tiếp theo và cần theo dõi sát diễn biến của VN-Index”.

Bên bán đang hoàn toàn chiếm ưu thế trong ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với nến đỏ, cùng với thanh khoản có phần giảm nhẹ cho thấy phe bán vẫn đang áp đảo trên thị trường cùng với sự thiếu hụt của lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó xu hướng giảm chưa có tín hiệu đảo chiều dù chỉ số đã lùi về gần hỗ trợ ngắn hạn quanh vùng đáy cũ gần nhất, tương đương mức 1580 điểm (vùng MA100 của thị trường).

Bên cạnh đó, chỉ báo ADX và đường -DI duy trì trên ngưỡng 25, cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, phần nào củng cố cho nhận định nêu trên.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên chỉ báo RSI đã chạm vào vùng quá bán nên chỉ số chung được kỳ vọng sẽ có hồi phục kỹ thuật trong phiên tiếp quanh vùng 1.580-1.590 trùng với biên dưới của dải Bollinger Band.

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần bằng giảm sâu 43,54 điểm. Mức giảm mạnh này đi kèm với áp lực bán chủ động lan tỏa trên diện rộng khắp các nhóm ngành, là một tín hiệu rõ nét cho thấy tâm lý bi quan và thận trọng đang bao trùm toàn thị trường. Hầu hết nỗ lực hồi phục của các phiên trước đó đã bị xóa bỏ, cho thấy bên bán đang hoàn toàn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, cụ thể là tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có phản ứng kịp thời, đồng thời rà soát danh mục và kiên quyết cơ cấu lại, đặc biệt đối với các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ. Việc bảo toàn sức mua và duy trì tâm lý ổn định trong bối cảnh như hiện tại sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng tốt hơn những nhịp hồi phục của thị trường để cơ cấu lại danh mục cũng như tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.