VNDiamond ETF tái cơ cấu: Cổ phiếu nào sẽ được mua nhiều nhất?

Tính đến 30/9/2022, quỹ DCVFM VNDiamond ETF có giá trị tài sản ròng đạt 14.820 tỷ đồng và ghi nhận dòng tiền rút ròng ra khỏi quỹ 1.613 tỷ đồng trong Qúy 3/2022. Dòng tiền rút ròng lớn có thể được giải thích do hiệu suất thị trường chứng khoán Việt Nam yếu trong thời gian gần đây dưới tác động tiêu cực của việc tăng lãi suất và áp lực giảm giá của Việt Nam đồng.

Chỉ số VNDiamond giảm 16,3% so với đầu năm, vẫn tốt hơn so với Vn-Index giảm 27,0% so với đầu năm, VN30 giảm 27,6% so với đầu năm và VNMidcap giảm 35,4% so với đầu năm.

Tổng dòng tiền rút ròng các quỹ ETF đầu tư tại Việt Nam trong Q3/22 ở mức 169 tỷ đồng; chủ yếu bởi dòng tiền rút ròng khỏi quỹ ETF VNDiamond, trong khi các quỹ ETF khác vẫn ghi nhận dòng tiền vào ròng bất chấp thị trường có nhiều biến động.

Rổ chỉ số VNDiamond mới sẽ được công bố vào 17/10/2022, có hiệu lực từ 7/11/2022.

Dựa trên dữ liệu đến ngày 30/9/2022, VNDirect dự báo TCM có thể sẽ bị loại khỏi VNDiamond do giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh freefloat trung bình trong 12 tháng của TCM ước tính dưới 2.000 tỷ đồng, không đáp ứng yêu cầu về vốn hóa thị trường để ở lại rổ VNDiamond.

Ngược lại, NLG có thể được thêm vào rổ VNDiamond. Nhóm cổ phiếu không thuộc ngành ngân hàng sẽ được bổ sung sau khi loại TCM do VNDiamond cần duy trì ít nhất 8 cổ phiếu không thuộc ngành ngân hàng trong rổ. VnDirect cho rằng NLG là ứng viên tiềm năng nhất, đáp ứng tương đối yêu cầu của VNDiamond và có tỷ lệ sở hữu nước ngoài cao nhất trong số các cổ phiếu không thuộc ngành ngân hàng.

Quỹ DCVFM VNDiamond ETF sẽ cân đối lại danh mục đầu tư vào 4/11/2022.

Trong đợt xem xét định kỳ lần này, ước tính DCVFM VNDiamond ETF sẽ mua thêm 5,4 triệu cổ phiếu NLG. Ngoài ra, 10,2 triệu và 5,5 triệu cổ phiếu TCB và GMD tương ứng có thể được thêm vào.

Ở chiều bán ra, khoảng 617 nghìn cổ phiếu TCM sẽ được quỹ bán. Đáng chú ý, DCVFM VNDiamond ETF có thể bán ra lần lượt 36,9 triệu, 3,3 triệu và 1,8 triệu cổ phiếu VPB, MWG và REE trong đợt xem xét định kỳ này.

Trước đó, SSI Research cũng dự báo TCM có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn mức giá trị vốn hóa tự do tối thiểu là 2.000 tỷ đồng. Trong khi đó, NLG có thể được thêm vào để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.