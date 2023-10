VNG liên tiếp bị kiện vì xâm phạm bản quyền phim

Ngày 13/10/2023 tới đây, Tòa án nhân dân cấp cao tại Tp.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án Công ty cổ phần Truyền thông TK-L kiện Công ty cổ phần VNG về việc “tranh chấp độc quyền khai thác tác phẩm điện ảnh trên lãnh thổ Việt Nam”.

Vụ kiện này xuất phát từ năm 2020. Theo đó, Công ty cổ phần Truyền thông TK-L (Công ty TK-L) là đơn vị có quyền khai thác độc quyền 3 bộ phim: “The Story of Minglan – Minh Lan truyện”, “Princess silver - Bạch Phát Vương Phi”, “Legend of the Phoenix – Phượng Dịch” đã phát hiện Công ty cổ phần VNG (Công ty VNG) có hành vi sao chép, lưu trữ và khai thác trên website “www.tv.zing.vn”.

Ngay sau đó, Công ty TK-L có đơn khởi kiện vụ việc ra toà. Theo quyết định của Toà án Sơ thẩm (29/9/2022), buộc VNG bồi thường hơn 14,3 tỷ đồng (bao gồm chi phí thuê luật sư) vì xâm phạm bản quyền 3 bộ phim trên.

Vụ kiện được tiếp nhận và xử lý phúc thẩm tại Toà án Nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 13/10/2023 tới đây, vụ việc sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử Phúc thẩm.

Ngày 15/01/2020, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty VNG số tiền 90 triệu đồng cho 5 hành vi vi phạm, trong đó có “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của Công ty cổ phần Truyền thông TK-L mà không được sự đồng ý” liên quan đến 3 bộ phim trên.

Trước đó, ngày 07/06/2023, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã xử phiên Phúc thẩm và quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm về “tranh chấp sở hữu trí tuệ và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, liên quan đến vụ kiện bản quyền bộ phim The Leaves - Chiếc lá cuốn bay giữa nguyên đơn là Công ty TK-L và bị đơn là Công ty VNG.

Theo quyết định của phiên Phúc thẩm, buộc Công ty VNG bồi thường cho Công ty TK-L số tiền 949.480.000 VND (bao gồm chi phí thuê luật sư) và xin lỗi công khai Công ty TK-L.

Theo thông tin trong Đơn khởi kiện, năm 2019, Công ty TK-L đã phát hiện bị đơn là Công ty VNG đã sao chép, lưu trữ và khai thác bộ phim The Leaves - Chiếc lá cuốn bay dưới hình thức đăng tải trực tiếp trên website www.tv.zing.vn - thuộc quyền quản lý và sở hữu của Công ty VNG - khi không có sự đồng ý của Công ty TK-L.