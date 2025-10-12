Vốn hóa thị trường điện tử "bốc hơi" thêm 250 tỷ USD

Sau tuyên bố áp thuế 100% hàng hoá Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thị trường tiền điện tử liên tục chao đảo kể từ đêm thứ sáu, “bốc hơi” tiếp khoảng 250 tỷ USD (tính đến 10 giờ 30 phút ngày 12/10).…

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc, đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước đó, chỉ trong vài giờ sau tuyên bố, tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử giảm từ khoảng 4.250 tỷ USD xuống còn khoảng 4.050 tỷ USD – tương đương gần 200 tỷ USD bị “thổi bay”, theo số liệu của CoinGecko. Theo CoinTelegraph, giá Bitcoin có thời điểm rớt mạnh xuống dưới 106.000 USD. Các đồng tiền số khác cũng chịu tác động mạnh như Ethereum (ETH) giảm còn 3.780 USD, BNB giảm xuống 1.110 USD, XRP giảm còn 2,3 USD,...

Đến nay, đà giảm vẫn tiếp tục diễn biến.

Tính đến thời điểm khoảng hơn 10 giờ ngày 12/10, theo dữ liệu từ CoinMarketCap, vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện còn khoảng 3,7 nghìn tỷ USD, “bốc hơi” khoảng 250 tỷ USD.

Nguồn: CoinMarketCap

Bitcoin, đồng tiền điện tử có giá trị vốn hóa lớn nhất, đã mất hơn 11% trong 7 ngày qua, xóa mức tăng gần 10% của tuần trước. Các đồng tiền kỹ thuật số lớn khác cũng lao dốc mạnh: Ethereum giảm 17% so với một tuần trước, trong khi XRP giảm 22%, giữa làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường kỹ thuật số.

Việc ông Trump đưa ra tuyên bố tăng gấp đôi thuế quan lên mức kỷ lục và mở rộng phạm vi sang cả lĩnh vực phần mềm, công nghệ gần như xác nhận một cuộc đối đầu thương mại toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc, khiến dòng tiền rút mạnh khỏi các tài sản rủi ro như cổ phiếu và tiền điện tử.

Diễn biến đột ngột khiến nhiều nhà đầu tư không kịp trở tay, buộc phải cắt lỗ hoặc bị thanh lý vị thế đòn bẩy. Bitcoin hiện đang thử thách các ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng, trong khi nhóm altcoin tiếp tục lao dốc.

Nhiều nhà giao dịch dự đoán thị trường sẽ còn biến động mạnh, tùy thuộc vào việc Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao – đáp trả bằng các biện pháp tương tự hay phát tín hiệu muốn nối lại đàm phán trước ngày 1/11.

Trước khi căng thẳng leo thang, Bitcoin từng đạt mức kỷ lục hơn 126.000 USD đầu tuần. Tuy nhiên, sau tuyên bố của ông Trump, đồng tiền này nhanh chóng lao dốc.

Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng chìm trong sắc đỏ. Các chỉ số lớn tại Phố Wall giảm hơn 3%, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ do lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng đất hiếm. Thị trường châu Âu và châu Á cũng giảm hơn 1% trong phiên cuối tuần.

Trong đó, đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ rơi mạnh trong phiên cuối ngày thứ sáu. Hàng loạt cổ phiếu công nghệ lớn đồng loạt mất giá.

Cổ phiếu của Amazon, Nvidia và Tesla đều giảm khoảng 5%, góp phần khiến nhóm công nghệ lớn “bốc hơi” tổng cộng 770 tỷ USD vốn hóa thị trường. Đà giảm mạnh của nhóm cổ phiếu trị giá hàng nghìn tỷ USD này đã kéo chỉ số Nasdaq mất 3,6% và S&P 500 giảm 2,7% – mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 4, thời điểm ông Trump từng cảnh báo sẽ áp “thuế có đi có lại” đối với các đối tác thương mại của Mỹ.

Ngay sau khi thị trường đóng cửa, sự kiện ông Trump tiếp tục tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 100% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đã khiến cổ phiếu Amazon, Nvidia và Tesla tiếp tục giảm thêm khoảng 2% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau phát biểu này.

Động thái mới của ông Trump đã chặn lại đà tăng giá của nhóm cổ phiếu công nghệ, vốn được thúc đẩy bởi hàng trăm tỷ USD đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chỉ riêng phiên thứ sáu, Nvidia đã mất gần 229 tỷ USD vốn hóa. Microsoft cũng chứng kiến giá trị vốn hóa sụt 85 tỷ USD.

Amazon cũng mất 121 tỷ USD giá trị chỉ trong một ngày – xóa sạch toàn bộ mức tăng kể từ đầu năm. Giám đốc điều hành Andy Jassy trước đó từng nhận định, “những lo ngại về tác động của thuế quan đối với giá bán lẻ và tiêu dùng phần lớn đã bị thổi phồng và báo cáo sai”.

Trong khi đó, Tesla, vừa ra mắt dòng xe giá rẻ hơn trong tuần này, cũng mất 71 tỷ USD vốn hóa.

Theo ghi nhận trong các hội nhóm, sau khi thị trường tiền điện tử ngập sắc đỏ kể từ đêm thứ 6, cộng động nhà đầu tư tiền điện tử Việt Nam vẫn đang "mất ngủ".

Song, nhìn chung, đa số các nhà đầu tư cho rằng cần giữ bình tĩnh. tránh bán tháo một cách vội vàng. Một số quan điểm còn cho rằng cú giảm vừa qua đã cho thấy thị trường có thể rơi tiếp bất kỳ lúc nào, thậm chí có thể mạnh hơn diễn biến hiện nay, do đó nhà đầu tư luôn cần thận trọng.