VPBankS vay tiếp 200 triệu USD từ các nhà đầu tư quốc tế

Ngày 22/10/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) tiếp tục công bố thông tin huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế quy mô 200 triệu USD do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đứng đầu thu xếp.

Đây là thương vụ huy động vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay của VPBankS, vượt qua khoản vay 125 triệu USD cũng do SMBC thu xếp hồi tháng 5/2025. Tổng cộng, trong năm 2025, công ty dự kiến sẽ huy động tổng cộng 400 triệu USD từ các khoản vay song phương và hợp vốn được dẫn dắt bởi SMBC.

Giao dịch huy động 200 triệu USD được công bố vào thời điểm VPBankS thực hiện thương vụ IPO gần 12.713 tỷ đồng – quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam. Thương vụ này đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới đầu tư, cả trong nước và nước ngoài, cả cá nhân lẫn tổ chức thông qua lượng đăng ký qua ứng dụng NEO Invest cũng như sự tham gia ở 2 IPO roadshow tại Hà Nội và TP HCM.

9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế VPBankS lập kỷ lục 3.260 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Đến hết quý 3/2025, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) thiết lập cột mốc mới, đạt gần 27.000 tỷ đồng, đứng top 3. Đồng thời, công ty vẫn còn hạn mức cho vay lên tới hơn 13.500 tỷ đồng vào cuối quý III và có thể mở rộng lên khoảng 40.000 tỷ đồng sau IPO.