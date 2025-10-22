VPBankS vay tiếp 200 triệu USD từ các nhà đầu tư quốc tế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Thu Minh
22/10/2025, 10:36
VPBankS vừa công bố huy động thành công khoản vay hợp vốn kỷ lục 200 triệu USD do SMBC thu xếp - tiếp nối thành công thương vụ 125 triệu USD hồi tháng 5.
Ngày 22/10/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) tiếp tục công bố thông tin huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế quy mô 200 triệu USD do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đứng đầu thu xếp.
Đây là thương vụ huy động vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay của VPBankS, vượt qua khoản vay 125 triệu USD cũng do SMBC thu xếp hồi tháng 5/2025. Tổng cộng, trong năm 2025, công ty dự kiến sẽ huy động tổng cộng 400 triệu USD từ các khoản vay song phương và hợp vốn được dẫn dắt bởi SMBC.
Giao dịch huy động 200 triệu USD được công bố vào thời điểm VPBankS thực hiện thương vụ IPO gần 12.713 tỷ đồng – quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam. Thương vụ này đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới đầu tư, cả trong nước và nước ngoài, cả cá nhân lẫn tổ chức thông qua lượng đăng ký qua ứng dụng NEO Invest cũng như sự tham gia ở 2 IPO roadshow tại Hà Nội và TP HCM.
9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế VPBankS lập kỷ lục 3.260 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Đến hết quý 3/2025, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) thiết lập cột mốc mới, đạt gần 27.000 tỷ đồng, đứng top 3. Đồng thời, công ty vẫn còn hạn mức cho vay lên tới hơn 13.500 tỷ đồng vào cuối quý III và có thể mở rộng lên khoảng 40.000 tỷ đồng sau IPO.
Bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị NVL đăng ký bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 28/10 đến ngày 26/11 theo phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE), tổng số tiền phạt là 240 triệu đồng.
Trong quý 3/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết thúc quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt gần 428 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ (gần 288 tỷ), nhưng doanh thu bán heo chỉ đạt gần 40 tỷ, giảm 83% so với cùng kỳ (233,8 tỷ đồng)
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: