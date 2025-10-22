Thứ Năm, 23/10/2025

VPBankS vay tiếp 200 triệu USD từ các nhà đầu tư quốc tế

Thu Minh

22/10/2025, 10:36

VPBankS vừa công bố huy động thành công khoản vay hợp vốn kỷ lục 200 triệu USD do SMBC thu xếp - tiếp nối thành công thương vụ 125 triệu USD hồi tháng 5.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 22/10/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) tiếp tục công bố thông tin huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế quy mô 200 triệu USD do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đứng đầu thu xếp.

Đây là thương vụ huy động vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay của VPBankS, vượt qua khoản vay 125 triệu USD cũng do SMBC thu xếp hồi tháng 5/2025. Tổng cộng, trong năm 2025, công ty dự kiến sẽ huy động tổng cộng 400 triệu USD từ các khoản vay song phương và hợp vốn được dẫn dắt bởi SMBC.

Giao dịch huy động 200 triệu USD được công bố vào thời điểm VPBankS thực hiện thương vụ IPO gần 12.713 tỷ đồng – quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam. Thương vụ này đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới đầu tư, cả trong nước và nước ngoài, cả cá nhân lẫn tổ chức thông qua lượng đăng ký qua ứng dụng NEO Invest cũng như sự tham gia ở 2 IPO roadshow tại Hà Nội và TP HCM.

9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế VPBankS lập kỷ lục 3.260 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Đến hết quý 3/2025, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) thiết lập cột mốc mới, đạt gần 27.000 tỷ đồng, đứng top 3. Đồng thời, công ty vẫn còn hạn mức cho vay lên tới hơn 13.500 tỷ đồng vào cuối quý III và có thể mở rộng lên khoảng 40.000 tỷ đồng sau IPO.

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

23:36, 21/10/2025

23:36, 21/10/2025

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

23:34, 21/10/2025

23:34, 21/10/2025

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

VinaCapital báo cáo bị giả mạo website

06:59, 22/10/2025

Vợ Chủ tịch NVL đăng ký bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu

Bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị NVL đăng ký bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 28/10 đến ngày 26/11 theo phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Công bố thông tin sai lệch, KDC bị phạt tiền

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE), tổng số tiền phạt là 240 triệu đồng.

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Trong quý 3/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu từ bán heo giảm mạnh chỉ đạt hơn 40 tỷ đồng

Kết thúc quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt gần 428 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ (gần 288 tỷ), nhưng doanh thu bán heo chỉ đạt gần 40 tỷ, giảm 83% so với cùng kỳ (233,8 tỷ đồng)

MBB phản hồi về hoạt động phát hành trái phiếu

MBB cho biết, các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (~ 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định.

