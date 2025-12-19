Vụ Công ty Z Holding sản xuất sữa giả: Nhà nước thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán các sản phẩm là sữa giả có giá trị hơn 2.400 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.

Trong đó, bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding), Nguyễn Văn Minh (Tổng giám đốc Công ty Z Holding), La Khắc Minh (Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị truy tố về 3 tội danh gồm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Rửa tiền”.

CÁCH THỨC SẢN XUẤT, TIÊU THỤ HÀNG GIẢ

Theo cáo trạng, Công ty Z Holding được thành lập năm 2020 với vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng. Hệ sinh thái của Z Holding gồm 22 công ty, 26 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể.

Từ trước năm 2023, công ty đặt gia công các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung… Tuy nhiên, để giảm chi phi sản xuất, tăng lợi nhuận và chủ động nguồn hàng, các bị can thành lập Công ty Nature Made để tự sản xuất. Trong đó, bị can Phạm Duy Tân là giám đốc sản xuất nhà máy Nature Made, Trưởng phòng nghiên cứu phát triển công thức sản phẩm (gọi tắt là phòng R&D).

Quá trình sản xuất, các bị can xây dựng định mức nguyên liệu sản phẩm không đúng với hồ sơ đăng ký bằng cách “thay thế, bỏ bớt, giảm hàm lượng nguyên liệu hoặc không bổ sung nguyên liệu đơn chất đối với vitamin, khoáng chất hỗn hợp; không thực hiện thủ tục công bố lại sản phẩm sau khi thay đổi công thức”.

Ngoài ra, bị can Phạm Duy Tân còn tiếp tục tự ý thay đổi công thức bằng cách bỏ bớt, thay thế hoặc thêm nguyên liệu trong trường hợp sản phẩm bị vón cục, không tan hoặc có mùi ngấy…

Từ năm 2023 đến tháng 5/2025, nhà máy Nature Made đã sản xuất, bán ra 74 loại sản phẩm với doanh thu thuần hơn 850 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là hơn 151 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, các bị can thực hiện việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm thông qua 26 hệ thống bán hàng thuộc Công ty Z Holding.

Cụ thể, thông qua “dự án Butaba”, các bị can tổ chức 208 nhóm bán hàng trực tuyến, ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Hoạt động này chiếm doanh thu chủ yếu.

Cơ quan tố tụng xác định 9 công ty thuộc Công ty Z Holding đã bán ra thị trường hơn 4,2 triệu lon/hộp/gói của 22 loại sản phẩm (sữa dinh dưỡng - pv) là hàng giả. Tổng số tiền thu được là hơn 2.408 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định bị can Hoàng Quang Thịnh hưởng lợi hơn 63,2 tỷ đồng; Nguyễn Văn Minh hưởng lợi hơn 46,3 tỷ đồng; La Khắc Minh hưởng lợi hơn 40,1 tỷ đồng.

Riêng với Công ty Alama thuộc hệ thống Z Holding do Trần Xuân Chiến làm giám đốc đã đưa sản phẩm sữa Hiup 27 về Nhà máy Nature Made để sản xuất.

Đặc biệt vào tháng 9/2024, bị can La Khắc Minh có thông báo “sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 không đạt chỉ tiêu chất lượng”. Tuy nhiên, các bị can Trần Xuân Chiến, Nguyễn Thị Bích Phương (phụ trách bán hàng) vẫn tiếp tục đặt hàng Nhà máy Nature Made gia công.

Theo đó, Công ty Alma đã bán sản phẩm sữa giả ra thị trường với doanh thu hơn 470 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 160 tỷ đồng. Bản thân bị can Chiến hưởng lợi hơn 21,1 tỷ đồng; Phương hơn 16,4 tỷ đồng.

VI PHẠM QUY ĐỊNH KẾ TOÁN, GÂY THIỆT HẠI CHO NHÀ NƯỚC HƠN 1.633 TỶ ĐỒNG

Theo cáo trạng, hệ sinh thái của Z Holding rất lớn nhưng việc kinh doanh thực tế chỉ do nhân viên trong 26 hệ thống bán hàng thực hiện. Các công ty và hộ kinh doanh khác chỉ là đơn vị để phân bổ doanh thu nhằm hợp thực việc kê khai thuế.

Từ năm 2023 - tháng 4/2025, các bị can đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm “sổ quản trị” – hệ thống sổ sách kế toán nội bộ bao gồm cả doanh thu không có hóa đơn, chứng từ và “sổ tài chính” do nhân viên kế toán thuế theo dõi, chỉ cập nhật phần doanh thu phát sinh có hóa đơn, chứng từ.

Quá trình điều tra xác định Công ty Z Holding có doanh thu thực tế hơn 6.695 tỷ đồng; doanh thu để ngoài sổ sách hơn 5.900 tỷ đồng. Tương tự, Công ty Nature Made, Công ty One Group cũng để ngoài sổ sách hàng trăm tỷ đồng.

Kết luận của cơ quan thuế thể hiện tổng doanh thu của Công ty Z Holding, Công ty Nature, Công ty One Group là hơn 7.825 tỷ đồng nhưng các bị can chỉ kê khai thuế hơn 1.148 tỷ đồng; bỏ ngoài sổ sách doanh thu hơn 6.677 tỷ đồng. Hành vi trên của các bị can gây thiệt hại về thuế cho nhà nước là hơn 1.633 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh phải chịu trách nhiệm hình sự với thiệt hại về thuế là hơn 1.633 tỷ đồng.