Vụ Vạn Thịnh Phát: Cục thi hành án thông báo số tài khoản để đương sự nộp tiền khắc phục

Theo đó, hiện nay Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM đang chuẩn bị xét xử phúc thẩm Bản án số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024 của Tòa án nhân dân TPHCM và Tòa án nhân dân TPHCM đang chuẩn bị xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Để tạo điều kiện cho các đương sự khắc phục hậu quả vụ án, Cục Thi hành án dân sự TPHCM thông báo số tài khoản của cơ quan Thi hành án dân sự mở tại Kho bạc Nhà nước TPHCM.

Thông tin tài khoản như sau:

- Chủ tài khoản: Cục Thi hành án dân sự TPHCM;

- Tài khoản số: 3949.0.1055245.00000 (Tài khoản VND);

- Tài khoản số: 3949.0.9058813.00000 (Tài khoản ngoại tệ).

- Mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố HCM.

Nội dung chuyển tiền: (Họ tên đương sự) nộp tiền khắc phục theo Bản án số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc nộp tiền khắc phục hậu quả giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Sau khi nhận được số tiền khắc phục hậu quả, cơ quan thi hành án dân sự cấp biên lai cho người nộp tiền theo quy định.

Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có tổng cộng 34 bị can bị truy tố về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền tệ qua biên giới. Vụ án này cũng ghi nhận số lượng bị hại lên tới 35.824 người với số tiền bị chiếm đoạt là 30.081 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trương Mỹ Lan và các bị can đã đề ra chủ trương, thực hiện phát hành 25 mã trái phiếu “khống” thông qua 4 pháp nhân là Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setran để chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Ở tội Rửa tiền, các bị can thực hiện loạt hành vi để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa số tiền hơn 445.748 tỷ đồng do tham ô tài sản và lừa đảo phát hành trái phiếu. Ngoài ra, các bị can lập các hợp đồng “khống” để vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới (tương đương hơn 106.730 tỷ đồng).

Để thực hiện các hành vi phi pháp, bị can Trương Mỹ Lan đã thông qua hàng trăm công ty “ma” và những người giúp sức tích cực cho mình.

Cho đến nay, cơ quan tố tụng đã thu giữ số tiền hơn 408 tỷ đồng, trong đó số tiền thu được trong giai đoạn điều tra là hơn 224 tỷ đồng và giai đoạn truy tố là hơn 183 tỷ đồng.

Để chuẩn bị cho việc xét xử vụ án, Tòa án nhân dân TPHCM đã công khai danh sách cá nhân sở hữu trái phiếu Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setran trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân TPHCM để các bị hại theo dõi.

Còn liên quan đến giai đoạn 1 vụ án, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan mức án 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 670.000 tỷ đồng.