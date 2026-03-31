Xăng sinh học “lên ngôi”, các nhà máy ethanol hồi sinh

Chu Minh Khôi

31/03/2026, 07:00

Từ đầu tháng 3/2026, thị trường xăng dầu Việt Nam đã chứng kiến sự chuyển dịch tích cực sang nhiên liệu sinh học. Nhờ nhu cầu tiêu dùng xăng E5 và E10 tăng nhanh đã kéo theo sự hồi sinh của nhiều nhà máy ethanol từng “đắp chiếu”, đồng thời dần xác lập vị thế “trụ cột” mới cho an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.

Xăng sinh học đã được người tiêu dùng mua nhiều.

Tại Hà Nội, lượng tiêu thụ xăng sinh học đã tăng đáng kể nhờ giá thành thấp hơn từ 3.000 - 5.000 đồng/lít so với xăng khoáng truyền thống. Điều này đã tạo động lực cho các nhà máy ethanol, như Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung tại Quảng Ngãi, hoạt động trở lại sau thời gian dài "đắp chiếu".

Chương trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam được khởi động từ năm 2012 với mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, chỉ có một số ít nhà máy hoạt động ổn định. Từ tháng 3/2026, nhu cầu xăng sinh học tăng cao đã thúc đẩy các nhà máy như Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tiếp nhận ethanol để phối trộn xăng E10, góp phần gia tăng nguồn cung trong nước.

Việt Nam đã triển khai phân phối xăng sinh học E5 RON92 trên toàn quốc từ năm 2018 và thí điểm xăng E10 RON95 từ năm 2025. Từ ngày 1/6/2026, xăng khoáng truyền thống sẽ không còn được phép lưu hành, chỉ còn xăng E5 và E10. Điều này giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu xăng dầu và ổn định giá cả. Dự kiến từ năm 2027, nhu cầu ethanol của Việt Nam sẽ cần khoảng 1,1 triệu m3 mỗi năm, trong khi sản lượng nội địa chỉ đáp ứng được 45% nhu cầu, phần còn lại sẽ nhập khẩu từ Mỹ và Brazil.

Phát triển nhiên liệu sinh học không chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn mở ra đầu ra ổn định cho nông sản. Hiện nay, các nhà máy ethanol tiêu thụ khoảng 1,3 triệu tấn sắn lát khô mỗi năm, tương đương 25% sản lượng. Tuy nhiên, diện tích trồng sắn đang có xu hướng thu hẹp, do đó cần mở rộng nghiên cứu và quy hoạch sang các nguồn nguyên liệu khác như ngô, cám gạo và phụ phẩm nông nghiệp. Việc tận dụng các nguồn nguyên liệu này không chỉ giảm áp lực lên đất đai mà còn gia tăng giá trị cho ngành lúa gạo, hướng tới mô hình sản xuất tuần hoàn và bền vững. Để phát triển vùng nguyên liệu ổn định, cần xây dựng cơ chế liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân, đảm bảo lợi ích kinh tế cho người trồng.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-13-2026.htm

Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng

Lần đầu tiên Việt Nam có hệ thống thu gom, tái chế dầu ăn làm nguyên liệu thô sản xuất xăng sinh học, nhiên liệu máy bay

Xăng sinh học dần thu hút người tiêu dùng Việt

chương trình phát triển nhiên liệu sinh học kế hoạch phát triển bền vững nhà máy ethanol Dầu khí Miền Trung Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhiên liệu sinh học Việt Nam nhu cầu ethanol Việt Nam phát triển nhiên liệu sinh học tình hình sản xuất sắn xăng sinh học E5 E10

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Người tiêu dùng Mỹ đang trở nên bi quan hơn về nền kinh tế, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran tiếp tục gây xáo trộn lớn trên thị trường tài chính...

Năm 2025, cơ cấu kinh tế Việt Namtiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng lần lượt là 42,75% và 37,65% trong GDP...

Phát triển theo chuỗi giá trị ngành chăn nuôi, khâu giết mổ và chế biến không còn là "mắt xích" trung gian mà giữ vai trò quyết định trong việc nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn thực phẩm, và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hệ thống hiện nay vẫn tồn tại nhiều "điểm nghẽn" cần sớm tháo gỡ.

UBND TP. Hải Phòng dự định sẽ trình HĐND thành phố xem xét ban hành nghị quyết miễn giảm phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng xuống mức 0 đồng đối với các mặt hàng xăng dầu, khí hoá lỏng...

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

