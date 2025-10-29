Xây dựng vị trí việc làm cần quan tâm chế độ chính sách cho công chức

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Như Nguyệt
29/10/2025, 13:00
Nhiều địa phương phản ánh tình trạng đội ngũ cán bộ cơ sở đang phải gánh thêm nhiều việc, nhiều phần việc do tinh giản biên chế nhưng thu nhập chưa được cải thiện, ảnh hưởng đến tâm lý, động lực và hiệu quả công tác...
Thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội góp ý về hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thời gian qua.
Đại biểu Mai Văn Hải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá, cho biết một số nơi dù đã được điều chuyển cán bộ, công chức từ nơi thừa đến nơi thiếu nhưng vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cán bộ, nhất là ở một số xã miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa.
Đặc biệt, việc thiếu cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về đất đai, xây dựng, kế toán, công nghệ thông tin; năng lực một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ…
“Một số cử tri phản ánh dịch vụ công quốc gia nhiều khi quá tải làm chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Việc bố trí, sử dụng công sở ở một số nơi chưa thật hợp lý, chưa sử dụng hết công năng của các công sở xã cũ, còn gây lãng phí.
Cán bộ, công chức phải giải quyết một khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn nhưng chế độ chính sách thì chưa được cải thiện” – Đại biểu Mai Văn Hải băn khoăn.
Từ bất cập trên, đại biểu đề xuất, để thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, cần phải tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho chuyển đổi số, công nghệ thông tin.
Dẫn chứng tại thành phố Đà Nẵng, đại biểu Dương Văn Phước, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, cho biết đến nay hạ tầng giao thông cấp xã nhiều nơi xuống cấp, hạ tầng kỹ thuật điện, công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ thông suốt.
Công tác chuyển đổi số, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ, nhất là trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai.
“Đối với khu vực miền núi, trung du, điều kiện địa hình chia cắt, cách trở trong mùa mưa lũ, việc đi lại gặp muôn vàn khó khăn. Nhiều vùng tại các xã vùng miền núi, trung du của Đà Nẵng hiện nay đang bị sạt lở nghiêm trọng, lũ lụt vây quanh, cô lập.
Cán bộ và người dân đang phải gồng mình chống lũ. Các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng và các xã cũng rất khó tiếp cận hỗ trợ người dân chống lũ”, đại biểu Dương Văn Phước nêu vấn đề.
Đại biểu đề xuất cần tiếp tục đầu tư nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất hạ tầng, công nghệ thông tin cho các xã, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hành chính.
Đại biểu Trần Quốc Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, nhận định sau gần 4 tháng kể từ khi chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính đã nhẹ hơn về đầu mối nhưng nặng hơn về công việc.
Cán bộ, công chức ở nhiều địa phương, nhất là cấp cơ sở, phải đi làm xa hơn, làm nhiều việc hơn mà thu nhập thì vẫn không khá hơn. Nhiều địa phương như Bắc Kạn, Cần Thơ và một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long cũng phản ánh tình trạng đội ngũ cán bộ cơ sở đang phải gánh thêm nhiều việc, nhiều phần việc do tinh giản biên chế nhưng thu nhập chưa được cải thiện, ảnh hưởng đến tâm lý, động lực và hiệu quả công tác.
Đại biểu cho rằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng được áp dụng từ ngày 01/07/2024 đến nay và nếu so với mặt bằng giá sinh hoạt hiện tại thì rõ ràng không còn phù hợp. Do đó, đại biểu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ “xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 01/01/2026, không chờ đến giữa năm như các giai đoạn trước”.
Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá vấn đề năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền hai cấp cần được giải quyết. Theo đại biểu, có nhiều trường hợp trình độ năng lực chưa phù hợp với vị trí việc làm nên còn lúng túng, chậm trong giải quyết công việc cho người dân.
Chính phủ cần quan tâm giải quyết vấn đề này theo hướng rà soát trình độ đào tạo, đánh giá năng lực, kỹ năng của công chức để bố trí đúng người đúng việc.
“Bổ sung biên chế cho nơi còn thiếu, gắn với đó là cải cách chế độ chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ, quy hoạch đầu tư, quy hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở để hiện đại hóa điều kiện làm việc và khắc phục sự phân tán trụ sở làm việc như hiện nay”, đại biểu Tô Văn Tám đề xuất.
Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng cần thực hiện đào tạo lại, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, về kiến thức pháp luật, về quy trình thực hiện công vụ, kỹ năng hành chính, kỹ năng giao tiếp, trước hết là tập trung vào các lĩnh vực tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, kế hoạch.
