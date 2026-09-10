Xếp hạng 100 thành phố toàn cầu theo chất lượng sống và chi phí sinh hoạt

Nhiều thành phố châu Âu có chất lượng sống cao trong khi chi phí tương đối thấp. Ngược lại, không ít đô thị lớn của Mỹ thuộc nhóm đắt đỏ nhưng chất lượng sống được đánh giá thấp hơn...

Đồ họa thông tin dưới đây do trang thông tin dữ liệu Visual Capitalist thực hiện dựa trên số liệu tháng 8/2026 của Numbeo - nền tảng dữ liệu cộng đồng chuyên thu thập thông tin về chi phí sinh hoạt và chất lượng sống trên toàn cầu.

Mặc dù đồ họa chỉ thể hiện 100 thành phố, vị trí của mỗi nơi được tính bằng cách so sánh với toàn bộ 306 thành phố trong cơ sở dữ liệu của Numbeo. Kết quả được biểu thị theo thang bách phân vị từ 0 đến 100. Chẳng hạn, một thành phố đạt mức 97 về chất lượng sống có nghĩa là được đánh giá cao hơn khoảng 97% số thành phố trong cơ sở dữ liệu.

Do chi phí sinh hoạt đã được thể hiện ở một trục riêng, đồ họa không đưa các yếu tố về giá cả vào cách tính chất lượng sống để tránh tính trùng. Do đó, chỉ số chất lượng sống tập trung vào các tiêu chí như an toàn, dịch vụ y tế, giao thông, ô nhiễm và khí hậu.

Dựa trên hai tiêu chí, các thành phố được chia thành bốn nhóm: chất lượng sống cao, chi phí thấp; chất lượng sống cao, chi phí cao; chi phí thấp nhưng chất lượng sống hạn chế; và chi phí cao, chất lượng sống thấp.

CHÂU ÂU NỔI BẬT NHỜ CHẤT LƯỢNG SỐNG CAO

Theo đó, các thành phố châu Âu xuất hiện dày đặc ở nửa trên của đồ họa, cho thấy chất lượng sống nhìn chung được đánh giá cao. Thành phố Split của Croatia thuộc bách phân vị 97 về chất lượng sống nhưng chỉ ở mức 49 về chi phí sinh hoạt. Điều này có nghĩa thành phố này có chất lượng sống cao hơn khoảng 97% số đô thị được khảo sát, trong khi mức độ đắt đỏ chỉ cao hơn khoảng một nửa.

Thành phố Porto của Bồ Đào Nha lần lượt thuộc bách phân vị 96 về chất lượng sống và 41 về chi phí sinh hoạt, còn Valencia của Tây Ban Nha là 93 và 43. Trong số 18 thành phố thuộc nhóm có chất lượng sống cao nhưng chi phí tương đối thấp, nhiều đại diện đến từ châu Âu như Porto, Split, Valencia, Lisbon, Bratislava, Riga và Varna.

Lợi thế này một phần đến từ việc chất lượng sống không chỉ phụ thuộc vào thu nhập. Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, hệ thống giao thông công cộng, thiết kế đô thị thuận tiện và mức độ an toàn đều có thể cải thiện đời sống hàng ngày mà không đòi hỏi mức chi tiêu hộ gia đình cao như tại Mỹ. Tại một số thành phố châu Âu, chi phí y tế và các khoản sinh hoạt thiết yếu cũng thấp hơn đáng kể so với Mỹ.

Tuy nhiên, không phải thành phố châu Âu nào cũng có chi phí hợp lý. Thành phố Zurich của Thụy Sỹ và Oslo của Na Uy đều ở mức 100 về chi phí sinh hoạt, trong khi Geneva cũng nằm sát mức này. Đây là những thành phố có chất lượng sống cao nhưng đi kèm mức giá rất đắt đỏ.

CHI PHÍ CAO KHÔNG BẢO ĐẢM CUỘC SỐNG TỐT HƠN

Các thành phố Mỹ tập trung nhiều ở góc dưới bên phải của đồ họa, nơi chi phí cao nhưng chất lượng sống tương đối thấp. New York đứng ở mức 100 về chi phí sinh hoạt nhưng chỉ đạt mức 20 về chất lượng sống. Los Angeles lần lượt ở mức 95 và 10.

Detroit có chất lượng sống thấp nhất trong 100 thành phố được thể hiện, chỉ đạt mức 5. Chicago, San Francisco, Las Vegas và Houston cũng nằm trong nhóm có chi phí cao nhưng chất lượng sống thấp.

Kết quả này cho thấy mức lương cao chưa chắc mang lại sức mua lớn hơn. Sau khi trừ chi phí nhà ở và các khoản sinh hoạt tại địa phương, người dân tại những thành phố có thu nhập cao vẫn có thể gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống thoải mái.

Các thành phố châu Á - Thái Bình Dương có mức độ phân hóa rộng hơn. Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Brisbane (Australia) và Singapore đều có chi phí tương đối cao nhưng chất lượng sống trên mức trung vị.

Trong khi đó, Chiang Mai (Thái Lan) và Islamabad (Pakistan) có chi phí sinh hoạt thấp hơn nhưng chất lượng sống vẫn được đánh giá tương đối tốt so với số tiền phải chi trả.

Tuy nhiên, số liệu của Numbeo chủ yếu do người dùng đóng góp nên có thể chịu ảnh hưởng bởi mức độ tham gia và cảm nhận chủ quan tại từng địa phương. Vì vậy, bảng xếp hạng này phù hợp để tham khảo và so sánh giữa các thành phố hơn là đưa ra kết luận tuyệt đối về nơi có cuộc sống “tốt nhất”.