Xu hướng ẩm thực mới nổi tác động đến ngành F&B Việt
Băng Hảo
18/04/2026, 12:06
Những khảo sát toàn cầu gần đây cho thấy người tiêu dùng đang chuyển từ “ăn no” sang “ăn có mục đích”, với trọng tâm là cải thiện thể lực và duy trì trạng thái tinh thần ổn định. Ẩm thực giờ đây đã trở thành một phần của chiến lược chăm sóc bản thân…
Theo công ty nghiên cứu thị trường tiêu dùng Circana của Mỹ, năm 2025, 51% Gen Z đã chủ động tăng lượng protein trong khẩu phần ăn, trong khi các sản
phẩm có dán nhãn giàu chất xơ ghi nhận mức tăng trưởng 32%. Tại Ấn Độ, xu hướng
này cũng rõ nét khi 82% người trẻ coi protein là yếu tố thiết yếu trong chế độ ẩm
thực, theo nền tảng nghiên cứu tiêu dùng Mediabrief.
Trên thị trường, sự dịch chuyển này thể hiện qua việc các sản
phẩm giàu đạm, ít đường và hỗ trợ tiêu hóa xuất hiện ngày càng nhiều. Các cửa
hàng salad, nước ép lạnh, đồ ăn “healthy” phát triển nhanh tại các đô thị lớn,
trong khi các chuỗi thực phẩm buộc phải điều chỉnh thực đơn theo hướng lành mạnh
hơn.
Song song với đó là xu hướng ưu tiên thực phẩm tự nhiên, ít
chế biến. Người tiêu dùng chuyển
sang lựa chọn nguyên liệu thô, thành phần đơn giản và dễ hiểu. Tại Mỹ và châu
Âu, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh dòng sản phẩm “clean label”, tức sản phẩm lành
mạnh, không chất phụ gia. Các siêu thị mở rộng khu vực thực phẩm hữu cơ, trong khi các
thương hiệu truyền thống liên tục ra mắt phiên bản ít đường, ít chất béo để giữ
chân người tiêu dùng trẻ.
Bên cạnh yếu tố dinh dưỡng, người tiêu dùng trẻ ngày càng gắn
việc ăn uống với các giá trị rộng hơn như môi trường, minh bạch thông tin và tiêu dùng bền vững. Theo báo cáo “Tiếng nói người tiêu dùng Trung Quốc” do tập đoàn
kiểm toán và tư vấn PwC công bố, năm 2026, 34% người tiêu dùng ưu tiên thực phẩm có giá
trị dinh dưỡng cao, trong khi 43% lựa chọn sản phẩm có bao bì thân thiện với
môi trường.
Xu hướng này được phản ánh rõ trên thị trường khi các nền tảng
thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ mở rộng nhanh các dòng sản phẩm hữu cơ, có chứng nhận và truy xuất rõ ràng. Theo công ty nghiên cứu thị trường thực
phẩm Innova Market Insights, khoảng 30% Gen Z và Millennials châu Âu ưu tiên
các thực phẩm tự nhiên có thể hỗ trợ giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ.
Với ngành dịch vụ nhà hàng, một xu hướng ẩm thực mới đang dần
định hình bản đồ ăn uống đương đại: trải nghiệm cao cấp nhưng dễ tiếp cận. Theo
báo cáo Future of Food 2026 của Marriott International, “một kỷ
nguyên ẩm thực mới đang hình thành, nơi chất lượng gặp sự thoải mái, xa xỉ gặp
trải nghiệm, và mỗi bữa ăn trở thành một hành trình đa giác quan”.
Báo cáo này khảo sát hơn 270 khách sạn tại 20 thị trường châu
Á – Thái Bình Dương, ghi nhận 59% khách hàng ưa chuộng trải nghiệm ăn uống thoải
mái hơn hình thức fine dining truyền thống. “Thực khách ngày nay tìm kiếm kết nối
cảm xúc cũng nhiều như sự xuất sắc trong hương vị,” Petr Raba, Phó Chủ tịch F&B
khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Marriott, nói. “Họ muốn nghe câu chuyện đằng
sau món ăn, thấy đầu bếp đứng ngay trước mặt, cảm nhận mùi khói và cả những âm thanh ẩm thực chân thật nhất”.
Đáng chú ý, ẩm thực đường phố tiếp tục trở thành một xu hướng
nổi bật trong đời sống tiêu dùng hiện đại. Những món
ăn nhanh, tiện lợi nhưng vẫn giữ đậm bản sắc địa phương ngày càng được ưa chuộng,
không chỉ đáp ứng nhu cầu tiết kiệm thời gian mà còn mang lại trải nghiệm ẩm thực
gần gũi, bản sắc và giàu tính văn hóa.
Từ xu hướng này, bên cạnh những “kinh đô ẩm thực” truyền thống là sự trỗi dậy của các điểm đến ẩm thực mới nổi. Trong bối cảnh đó, Việt Nam hiện đang trở thành một trong những
điểm đến ẩm thực hấp dẫn của khu vực. Giải thưởng Ẩm thực thế giới lần thứ 6
(World Culinary Awards) đã công bố danh sách các điểm đến ẩm thực xuất sắc toàn
cầu năm 2025, trong đó Việt Nam được vinh danh là Điểm đến ẩm thực hàng đầu
châu Á 2025.
Đầu tháng 4 vừa qua, iPOS.vn và Nestlé
Professional công bố báo cáo "Thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam
năm 2025". Báo cáo được xây dựng từ nghiên cứu của 3.001 chủ doanh nghiệp
nhà hàng/café cùng hơn 3.045 thực khách trên toàn quốc. Theo đánh giá của ông
Lê Quang Long, đại diện Nestlé Professional, trước những xu hướng ẩm thực mới nổi,
thị trường F&B tại Việt Nam đang trưởng thành theo một cách riêng.
Đây được xem là giai đoạn ngành chuyển mình từ tăng trưởng
"nóng" sang phát triển thực chất, khi làn sóng mở quán ồ ạt theo
phong trào nhường chỗ cho những mô hình vận hành bài bản, kiểm soát tốt chi phí
và có tư duy kinh doanh rõ ràng.
Đặc biệt, giai đoạn 2025 - 2026 đang đánh dấu
một bước ngoặt lớn của ngành F&B Việt Nam, khi tuân thủ pháp luật trở thành yêu cầu
sống còn với toàn thị trường. Trong ngắn hạn, đây rõ ràng là một áp lực rất lớn,
đặc biệt với các hộ kinh doanh và cửa hàng nhỏ vốn quen vận hành theo mô hình
linh hoạt, ít chuẩn hóa.
"Tuy nhiên ở góc độ dài hạn, đây lại chính là "tấm
vé vàng" để doanh nghiệp bước vào một sân chơi bền vững hơn. Khi thị trường
được quy chuẩn, những đơn vị chấp nhận trả chi phí cho sự minh bạch sẽ
có cơ hội tồn tại chắc chắn hơn, hạn chế rủi ro pháp lý và xây nền tảng tốt hơn
cho tăng trưởng," đại diện iPOS.vn nhấn mạnh.
Dự báo "làn sóng" mới năm 2026, iPOS.vn cho rằng,
về mặt trải nghiệm và sản phẩm, xu hướng "nướng sân vườn" dự kiến sẽ
tăng tốc mạnh mẽ, đánh trúng tâm lý thích thưởng thức nguyên liệu tươi ngon
trong không gian thoáng đãng của nhóm khách trẻ. Cùng với đó, làn sóng ẩm thực
Nhật Bản, tiêu biểu với các mô hình quán ăn nhanh Nhật, sẽ tiếp tục lấn sân,
mang lại những lựa chọn mới lạ nhưng vẫn đảm bảo bài toán chi phí cho
thực khách.
Đối với ngành đồ uống, mô hình cà phê đa công năng sẽ trở
thành xu hướng dẫn đầu, tạo ra môi trường hài hòa, nơi khách hàng có thể vừa
làm việc chuyên sâu vừa cảm nhận được năng lượng kết nối cộng đồng.
Đối với người tiêu dùng, nghiên cứu cho thấy xu hướng chi
tiêu có chọn lọc và thực tế của người Việt. Thay vì "thắt lưng
buộc bụng", người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh tay hơn cho các trải nghiệm
đáng tiền. Với ngành đồ uống, thị trường phân cực mạnh mẽ khi nhóm chi tiêu từ
35.000 đồng trở lên đã chiếm tới 57,58% thị phần, khẳng định nhu cầu mua
trải nghiệm tốt và không gian đẹp vẫn chiếm ưu thế.
Ngoài ra, sau hàng loạt bê bối vệ sinh an toàn thực phẩm, thực
khách Việt đã hình thành một cơ chế phòng vệ mới. Để xây dựng lại niềm tin, các
yếu tố như không gian sạch sẽ, niêm yết công khai chứng nhận, công nghệ truy xuất... sẽ trở thành những thước đo quyết định.
Mạng xã hội có thể thúc đẩy các xu hướng ẩm thực đến mức làm dịch chuyển cả thị trường, đồng thời khiến người tiêu dùng đổ xô "đu trend" vì tâm lý sợ bị bỏ lỡ...
Nguồn protein dồi dào tiện lợi hiện không còn chỉ giới hạn ở các loại sinh tố, thanh protein hay sữa chua. Nước ngọt protein, một loại đồ uống mới, đang mang đến một cách thức mới mẻ để tiếp cận người tiêu dùng…
Ngành F&B đang bước vào giai đoạn mới, khi những doanh nghiệp có sản phẩm khác biệt và tệp khách trung thành vẫn giữ được đà tăng. Còn những thương hiệu thiếu nhận diện và không bắt kịp xu hướng phải đối mặt nguy cơ sụt giảm doanh thu…
Chương trình mở ra chuỗi hoạt động ẩm thực, đồ uống và văn hóa kéo dài trong suốt tháng 3 và tháng 4, nhằm quảng bá sản phẩm Australia và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước...
Nhà hàng fine dining Pháp Le Beaulieu sẽ đánh dấu sự trở lại của chuỗi sự kiện "Rendez-vous – Điểm hẹn Ẩm thực" năm 2026 với đêm tiệc four-hands đẳng cấp cùng Bếp trưởng Thibault Sombardier...
