Mô hình dưỡng lão mới lan rộng tại châu Á

Theo dự báo quốc tế, số người từ 65 tuổi trở lên trên thế giới sẽ tăng từ 761 triệu người năm 2021 lên 1,6 tỷ người vào năm 2050. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương là nơi có tốc độ già hóa thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, với tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên dự kiến tăng từ 13,6% năm 2020 lên gần 25% vào năm 2050.
Điều này kéo theo nhiều hệ lụy như chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao và thiếu hụt lực lượng lao động. Tuy nhiên, già hóa dân số cũng mở ra một thị trường rộng lớn cho dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Quy mô thị trường này tại châu Á - Thái Bình Dương được định giá 975,12 tỷ USD năm 2024 và dự kiến đạt 1.485,2 tỷ USD vào năm 2032.
Trung Quốc đã phát triển thị trường dịch vụ chăm sóc người cao tuổi với quy mô 183,07 tỷ USD năm 2025, dự kiến đạt 362,08 tỷ USD vào năm 2034. Tại Singapore, Yong-en Active Hub hoạt động như một câu lạc bộ xã hội, nơi người cao tuổi tham gia các hoạt động như chơi mạt chược, học đàn và tập khí công.
Ông Tim Lee, Giám đốc điều hành của Yong-en, nhấn mạnh sự cô lập xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người cao tuổi, do đó cần chuyển đổi từ chăm sóc tập trung sang chăm sóc tại cộng đồng.
Tại Thượng Hải, mô hình chăm sóc người cao tuổi ngắn hạn cho phép lưu trú linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tạm thời như khi con cái đi công tác. Một trung tâm dưỡng lão thông minh tại Bắc Kinh đã khai trương vào tháng 3/2026, tích hợp 43 loại robot và thiết bị thông minh.
Tại Hàn Quốc, các trung tâm dưỡng lão ứng dụng AI để hỗ trợ người cao tuổi, trong khi Malaysia phát triển các trung tâm phục hồi chức năng hiện đại như ReU Living và Sunway Sanctuary.
Dù dịch vụ dưỡng lão đang phát triển, một số phân khúc chủ yếu phục vụ nhóm người cao tuổi có điều kiện kinh tế, tạo ra thách thức về công bằng xã hội.
Tại Việt Nam, chỉ số già hóa dân số năm 2024 là 60,2%, dự báo sẽ vượt 100 vào năm 2032. Nghị quyết số 72-NQ/TW đã đặt ra các chỉ đạo then chốt về chăm sóc người cao tuổi, bao gồm phát triển cơ sở chăm sóc và đào tạo nhân lực chuyên nghiệp. Bộ Y tế đề xuất phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng, nhằm quản lý sức khỏe chủ động và thúc đẩy giao lưu văn hóa...
