Mô hình dưỡng lão mới lan rộng tại châu Á

Hoài Phương

13/05/2026, 08:53

Theo dự báo quốc tế, số người từ 65 tuổi trở lên trên thế giới sẽ tăng từ 761 triệu người năm 2021 lên 1,6 tỷ người vào năm 2050. Đến năm 2030, quy mô nhóm người cao tuổi toàn cầu có thể lớn gấp đôi nhóm trẻ em dưới 5 tuổi...

Theo Data Bridgemarket Research, quy mô thị trường chăm sóc người cao tuổi khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ đạt 1.485,2 tỷ USD vào năm 2032.
Theo dự báo quốc tế, số người từ 65 tuổi trở lên trên thế giới sẽ tăng từ 761 triệu người năm 2021 lên 1,6 tỷ người vào năm 2050. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương là nơi có tốc độ già hóa thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, với tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên dự kiến tăng từ 13,6% năm 2020 lên gần 25% vào năm 2050.

Điều này kéo theo nhiều hệ lụy như chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao và thiếu hụt lực lượng lao động. Tuy nhiên, già hóa dân số cũng mở ra một thị trường rộng lớn cho dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Quy mô thị trường này tại châu Á - Thái Bình Dương được định giá 975,12 tỷ USD năm 2024 và dự kiến đạt 1.485,2 tỷ USD vào năm 2032.

Trung Quốc đã phát triển thị trường dịch vụ chăm sóc người cao tuổi với quy mô 183,07 tỷ USD năm 2025, dự kiến đạt 362,08 tỷ USD vào năm 2034. Tại Singapore, Yong-en Active Hub hoạt động như một câu lạc bộ xã hội, nơi người cao tuổi tham gia các hoạt động như chơi mạt chược, học đàn và tập khí công.

Ông Tim Lee, Giám đốc điều hành của Yong-en, nhấn mạnh sự cô lập xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người cao tuổi, do đó cần chuyển đổi từ chăm sóc tập trung sang chăm sóc tại cộng đồng.

Tại Thượng Hải, mô hình chăm sóc người cao tuổi ngắn hạn cho phép lưu trú linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tạm thời như khi con cái đi công tác. Một trung tâm dưỡng lão thông minh tại Bắc Kinh đã khai trương vào tháng 3/2026, tích hợp 43 loại robot và thiết bị thông minh.

Tại Hàn Quốc, các trung tâm dưỡng lão ứng dụng AI để hỗ trợ người cao tuổi, trong khi Malaysia phát triển các trung tâm phục hồi chức năng hiện đại như ReU Living và Sunway Sanctuary.

Dù dịch vụ dưỡng lão đang phát triển, một số phân khúc chủ yếu phục vụ nhóm người cao tuổi có điều kiện kinh tế, tạo ra thách thức về công bằng xã hội.

Tại Việt Nam, chỉ số già hóa dân số năm 2024 là 60,2%, dự báo sẽ vượt 100 vào năm 2032. Nghị quyết số 72-NQ/TW đã đặt ra các chỉ đạo then chốt về chăm sóc người cao tuổi, bao gồm phát triển cơ sở chăm sóc và đào tạo nhân lực chuyên nghiệp. Bộ Y tế đề xuất phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng, nhằm quản lý sức khỏe chủ động và thúc đẩy giao lưu văn hóa...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 18 +19-2026 phát hành ngày 11/05/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-1819-2026.htm

AI trợ giúp người cao tuổi trước nguy cơ sa sút trí tuệ

13:44, 08/05/2026

AI trợ giúp người cao tuổi trước nguy cơ sa sút trí tuệ

Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài

10:02, 06/05/2026

Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài

Công nghệ "massage não" giúp điều trị các bệnh lý thần kinh

14:50, 04/05/2026

Công nghệ “massage não” giúp điều trị các bệnh lý thần kinh

Tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam khoảng 25 - 30%

Tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam khoảng 25 - 30%

Ngày 17/5 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới phòng, chống tăng huyết áp. Năm 2026, chủ đề được đưa ra là "Cùng nhau kiểm soát tăng huyết áp". Đây là bệnh dễ phát hiện nhất, nhưng nhiều người vẫn không biết mình mắc bệnh…

Việt Nam ghi nhận 25.000 - 35.000 ca biến chứng thẩm mỹ mỗi năm

Việt Nam ghi nhận 25.000 - 35.000 ca biến chứng thẩm mỹ mỗi năm

Thời gian gần đây, các phương pháp làm đẹp không xâm lấn ngày càng được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy, nếu thực hiện tại các cơ sở không đảm bảo, người dân có thể gặp nhiều nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe...

Virus Hanta tiếp tục gây lo ngại

Virus Hanta tiếp tục gây lo ngại

Ngày 11/5, giới chức y tế Pháp và Mỹ xác nhận thêm hai hành khách trên tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan dương tính với virus Hanta. Diễn biến xảy ra trong lúc chiến dịch sơ tán khoảng 90 hành khách khỏi con tàu này sắp hoàn tất…

AI và Telehealth là những "làn sóng mới" trong điều trị bệnh tim mạch

AI và Telehealth là những “làn sóng mới” trong điều trị bệnh tim mạch

Bệnh tim mạch hiện vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tim mạch học đang là một trong những chuyên ngành phát triển nhanh nhất của y học hiện đại...

Chớ coi thường các dấu hiệu đầy hơi, chướng bụng

Chớ coi thường các dấu hiệu đầy hơi, chướng bụng

Những nghiên cứu gần đây cho thấy sức khỏe đường ruột có thể là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tuổi thọ, khiến việc chú ý đến các tín hiệu từ cơ thể, đặc biệt là từ đường ruột trở thành một phần thiết yếu của việc duy trì sức khỏe tốt...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

