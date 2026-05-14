Thứ Năm, 14/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Virus Hanta ghi nhận 11 ca bệnh, ảnh hưởng tới 13 quốc gia

Hoài Phương

14/05/2026, 07:34

Con tàu MV Hondius hiện là tâm điểm của điều tra y tế quốc tế. Không chỉ Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp ghi nhận các ca bệnh liên quan đến hành trình của con tàu, mà hiện các hàng khách đã tỏa về 13 quốc gia…

Sau chiến dịch sơ tán, trách nhiệm chăm sóc công dân hiện thuộc về từng quốc gia.
Sau chiến dịch sơ tán, trách nhiệm chăm sóc công dân hiện thuộc về từng quốc gia.

Theo New York Post, "bệnh nhân số 0" trong vụ bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch có thể là nhà điểu học người Hà Lan Leo Schilperoord (70 tuổi). Ông và vợ là bà Mirjam Schilperoord (69 tuổi) đều là những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng nghiên cứu chim tại châu Âu. Thời điểm nhiễm virus Hanta, cả 2 đang trong chuyến đi kéo dài 5 tháng đến Nam Mỹ.

Vợ chồng ông Leo đã đến Argentina ngày 27/11/2025, sau đó đi qua Chile, Uruguay rồi quay lại Argentina vào cuối tháng 3/2026. Trước khi lên tàu tại Ushuaia, tỉnh Tierra del Fuego, miền nam Argentina, vào ngày 1/4, họ được cho là đã đến một bãi rác gần thành phố này để quan sát chim. Nơi này là điểm lý tưởng của những người yêu thích ngắm chim từ khắp nơi trên thế giới, vì có thể bắt gặp các loài chim hiếm, trong đó có caracara cổ trắng.

Nhà chức trách Argentina nghi ngờ cặp vợ chồng người Hà Lan đã hít phải các hạt bụi từ phân của loài chuột lùn đuôi dài. Đây là loài chuột mang chủng Andes nguy hiểm của virus Hanta - chủng duy nhất được biết là có thể lây truyền từ người sang người. Bốn ngày sau, vào ngày 1/4, cặp đôi lên tàu MV Hondius từ Ushuaia, cùng với 112 người khác, trong đó có nhiều người cũng là những nhà điểu học.

VnEconomy
"Bệnh nhân số 0" trong vụ bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch có thể là nhà điểu học người Hà Lan Leo Schilperoord.

Vào ngày 6/4, ông Leo bắt đầu có các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy rồi qua đời ngay trên tàu vào ngày 11/4. Khi tàu dừng tại đảo Saint Helena ngày 24/4, bà Mirjam rời tàu cùng thi thể chồng để trở về Hà Lan. Trong lúc chờ nối chuyến tại sân bay Johannesburg, Nam Phi, sức khỏe của bà bất ngờ xấu đi và qua đời vào ngày hôm sau.

Cuộc truy tìm lời giải cho ổ dịch hiện hướng sự chú ý về Ushuaia. Tuy nhiên, giới chức địa phương khẳng định khả năng cặp vợ chồng người Hà Lan nhiễm bệnh trong 48 giờ lưu trú tại thành phố trước khi lên tàu là "gần như bằng không". Giới chức tỉnh Tierra del Fuego cho rằng ông Leo phát bệnh sau năm ngày rời cảng, trong khi theo WHO thời gian ủ bệnh của virus Hanta phổ biến nhất là hai đến ba tuần.

Các quan chức địa phương cho biết Tierra del Fuego chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta nào từ năm 1996. Loài chuột đuôi dài mang chủng Andes vốn chỉ sinh sống tại các tỉnh phía bắc Argentina. Dẫu vậy, những nghi ngờ dai dẳng vẫn gây lo lắng cho các doanh nghiệp du lịch địa phương. Quản lý một công ty tàu du lịch Angel Brisighelli nói: "Rõ ràng việc một điểm đến bị gắn với sự lây lan dịch bệnh không phải điều tốt đẹp gì".

Ushuaia là điểm đến của nhiều người yêu thích ngắm chim (bird watching) từ khắp nơi trên thế giới.
Ushuaia là điểm đến của nhiều người yêu thích ngắm chim (bird watching) từ khắp nơi trên thế giới.

Về phía WHO, TS. Olivier Le Polain, người đứng đầu bộ phận dịch tễ học và phân tích ứng phó của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết, khoảng thời gian đầu của bệnh là lúc khả năng lây nhiễm cao nhất. Ông cho rằng môi trường trên con tàu du lịch có thể thuận lợi cho việc lây truyền, đó cũng là lý do tại sao chúng ta có thể thấy sự lây lan nhiều hơn mức thông thường.

Những người nhiễm bệnh thường bắt đầu xuất hiện triệu chứng sau khoảng 3 tuần, mặc dù virus có thể tồn tại ở trạng thái ngủ đông trong thời gian dài hơn. Ông Polain nhấn mạnh rằng chính quyền không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới tiến hành cách ly những người có khả năng tiếp xúc với virus. Quan chức WHO cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch trong những ngày hoặc thậm chí vài tuần tới.

Thực tế đã chứng minh điều quan chức này lo ngại. Các trường hợp nghi nhiễm virus Hanta đã xuất hiện tại 13 quốc gia trải dài trên 4 châu lục. Bộ Y tế Pháp ngày 11/5 xác nhận một nữ hành khách vừa hồi hương từ đảo Tenerife (Tây Ban Nha) đang trong tình trạng "nguy kịch" do nhiễm chủng virus Andes.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/5 khẳng định tình hình liên quan đến virus Hanta tại Pháp vẫn “nằm trong tầm kiểm soát” của chính phủ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/5 khẳng định tình hình liên quan đến virus Hanta tại Pháp vẫn “nằm trong tầm kiểm soát” của chính phủ.

Bệnh nhân này nằm trong nhóm 5 công dân Pháp vừa được đưa về nước vào ngày 10/5. Đáng chú ý, theo truyền thông địa phương, người phụ nữ này hoàn toàn không có biểu hiện bất thường trước đó, nhưng các triệu chứng bắt đầu bùng phát dữ dội ngay trên chuyến bay trở về Paris. Hiện cơ quan y tế đang theo dõi sát sao nhóm người hồi hương cùng bệnh nhân để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chủng virus nguy hiểm này.

Đến nay, ổ dịch ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp nghi nhiễm và nhiễm virus Hanta, trong đó 9 ca đã được xác nhận dương tính. Ca nhiễm mới nhất là một hành khách người Tây Ban Nha đang cách ly tại bệnh viện quân đội ở Madrid. Theo tờ Express và Daily Mirror, danh sách 13 quốc gia ghi nhận sự ảnh hưởng và cần theo dõi y tế liên quan đến tàu du lịch đến nay gồm có: Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Nam Phi, Singapore, Philippines, Argentina, Cape Verde…

Dù vậy, WHO cho biết nguy cơ đối với cộng đồng rộng lớn vẫn ở mức tối thiểu vì virus Hanta hiếm khi lây từ người sang người. Tiến sĩ Abdirahman Mahamud, Giám đốc ứng phó và cảnh báo của WHO, nhận định: "Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một đợt bùng phát hạn chế nếu các biện pháp y tế công cộng được thực hiện nghiêm túc và có sự đoàn kết giữa tất cả các quốc gia".

Bản đồ 13 quốc gia có hành khách trở về từ con tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: Daily Mirror
Bản đồ 13 quốc gia có hành khách trở về từ con tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: Daily Mirror

Theo Bộ Y tế Việt Nam, đến nay, chưa ghi nhận công dân Việt Nam có liên quan đến chùm ca bệnh nêu trên. Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện; xử lý vector, diệt chuột và chủ động các biện pháp phòng, chống bệnh phù hợp.

Đối với Việt Nam, bệnh do virus Hanta không phải là vấn đề hoàn toàn mới trong giám sát dịch tễ. Tuy nhiên, qua rà soát thông tin khoa học hiện có, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do chủng virus Andes.

Theo Cục Phòng bệnh, một số nghiên cứu trước đây cho thấy, Việt Nam chủ yếu ghi nhận bằng chứng liên quan đến một số chủng virus Hanta khác, như virus Seoul hoặc các virus Hanta phát hiện trên động vật. Vì vậy, người dân không hoang mang, lo lắng. Cần theo dõi thông tin chính thống, không suy diễn chùm ca bệnh trên tàu du lịch quốc tế thành nguy cơ dịch lan rộng trong cộng đồng tại Việt Nam.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo: Người dân tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống chuột để phòng mắc các bệnh lây truyền từ chuột sang người theo khuyến cáo đã được Bộ Y tế thông tin ngày 5/5/2026.

Virus Hanta tiếp tục gây lo ngại

14:10, 12/05/2026

Virus Hanta tiếp tục gây lo ngại

Bộ Y tế cập nhật thông tin mới nhất về bệnh do virus Hanta

18:36, 13/05/2026

Bộ Y tế cập nhật thông tin mới nhất về bệnh do virus Hanta

Bộ Y tế cập nhật năng lực xét nghiệm virus Hanta tại Việt Nam

09:53, 12/05/2026

Bộ Y tế cập nhật năng lực xét nghiệm virus Hanta tại Việt Nam

Từ khóa:

bệnh nhân số 0 virus Hanta các quốc gia liên quan sức khỏe virus Hanta Andes Vneconomy

Đọc thêm

Tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam khoảng 25 - 30%

Tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam khoảng 25 - 30%

Ngày 17/5 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới phòng, chống tăng huyết áp. Năm 2026, chủ đề được đưa ra là "Cùng nhau kiểm soát tăng huyết áp". Đây là bệnh dễ phát hiện nhất, nhưng nhiều người vẫn không biết mình mắc bệnh…

Việt Nam ghi nhận 25.000 - 35.000 ca biến chứng thẩm mỹ mỗi năm

Việt Nam ghi nhận 25.000 - 35.000 ca biến chứng thẩm mỹ mỗi năm

Thời gian gần đây, các phương pháp làm đẹp không xâm lấn ngày càng được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy, nếu thực hiện tại các cơ sở không đảm bảo, người dân có thể gặp nhiều nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe...

Mô hình dưỡng lão mới lan rộng tại châu Á

Mô hình dưỡng lão mới lan rộng tại châu Á

Theo dự báo quốc tế, số người từ 65 tuổi trở lên trên thế giới sẽ tăng từ 761 triệu người năm 2021 lên 1,6 tỷ người vào năm 2050. Đến năm 2030, quy mô nhóm người cao tuổi toàn cầu có thể lớn gấp đôi nhóm trẻ em dưới 5 tuổi...

Virus Hanta tiếp tục gây lo ngại

Virus Hanta tiếp tục gây lo ngại

Ngày 11/5, giới chức y tế Pháp và Mỹ xác nhận thêm hai hành khách trên tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan dương tính với virus Hanta. Diễn biến xảy ra trong lúc chiến dịch sơ tán khoảng 90 hành khách khỏi con tàu này sắp hoàn tất…

AI và Telehealth là những “làn sóng mới” trong điều trị bệnh tim mạch

AI và Telehealth là những “làn sóng mới” trong điều trị bệnh tim mạch

Bệnh tim mạch hiện vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tim mạch học đang là một trong những chuyên ngành phát triển nhanh nhất của y học hiện đại...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dự trữ dầu toàn cầu giảm nhanh kỷ lục, IEA cảnh báo giá dầu có thể tiếp tục tăng

Thế giới

2

Bộ Tài chính “điểm mặt” 14 đơn vị trung ương giải ngân ì ạch

Tài chính

3

Central Retail Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp phát triển bền vững 2025 - 2026”

Doanh nghiệp

4

Capital Square hưởng lợi từ xu hướng phát triển mới của đô thị trung tâm Đà Nẵng

Bất động sản

5

Ông Kevin Warsh chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm chủ tịch Fed

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy