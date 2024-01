Xu hướng túi xách nào sẽ “lên ngôi” trong năm 2024?

Mùa hè này, mẫu túi cói, túi đan lưới, túi tote to bản sẽ được ưa chuộng nhất, thích hợp cho những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng. Trong khi đó, các mẫu túi siêu nhỏ và lấp lánh vẫn duy trì sức hút tại các sự kiện, thảm đỏ hoặc tiệc tối.

Ngoài ra, do kinh tế vẫn tiếp tục có những biến động, trên khắp thế giới, người ta đã chứng kiến sự ra đời của những chiếc túi độc đáo, thậm chí đến mức kỳ quặc. Những kiểu túi lạ thường này là để phục vụ nhu cầu giải trí, định danh mỗi cá nhân trên mạng xã hội, hay thậm chí là đánh lạc hướng người mua khỏi thực tế khó khăn của thời cuộc.

HOẶC SIÊU TO, HOẶC SIÊU NHỎ

Không cần bàn cãi, năm 2024 là năm của những chiếc túi quá khổ. Các người mẫu, fashionista tiếng tăm đều đang lăng xê cho mẫu túi có thể đựng cả thế giới của họ bên trong. Những chiếc túi lớn ngày càng được chú ý vì muốn nhắm đến tệp khách hàng là những phụ nữ trẻ, năng động và thường xuyên di chuyển. Lúc đó, những gì họ cần chỉ là một chiếc túi đẹp và đựng được mọi thứ.

Năm 2024 là năm của những chiếc túi quá khổ.

Ở các mùa mốt trước, các tín đồ luôn ấn tượng và ưa chuộng các mẫu của Coach, Roberto Cavalli hay Sandy Liang… Bước sang năm 2024, các "ông lớn" tiếp tục đưa ra những thiết kế mang thông điệp "lớn hơn là tốt hơn" – theo đúng nghĩa đen. Từ Ferragamo, The Row, Prada cho đến Victoria Beckham, làng mốt liên tục được chiêm ngưỡng các chiếc túi có kích thước khổng lồ. Bên cạnh đó, các thương hiệu như Brandon Maxwell hay Cos đều mang tới những không khí mới mẻ thông qua các thiết kế sáng tạo của mình.

Dù sở hữu kích thước được phóng đại hoành tráng, nhưng các chiếc túi đặc biệt này luôn gây ấn tượng với phom dáng độc đáo, cấu trúc được dựng rất tỉ mỉ, đồng thời “ghi điểm” tuyệt đối với lợi thế từ chất liệu và cả các chi tiết được khắc họa kỳ công.

Mùa mốt Xuân Hè 2024 tiếp tục là câu chuyện xoay quanh những mẫu túi siêu nhỏ.

Bên cạnh đó, bỏ ngoài tai những lời chỉ trích về sự “vô năng” của những chiếc mini bag, mùa mốt Xuân Hè 2024 tiếp tục là câu chuyện xoay quanh những mẫu túi siêu nhỏ, và lần này kích thước ngày càng táo bạo hơn. Fendi, Givenchy, Gucci và Versace lần lượt đều trình làng những chiếc túi có kích thước nhỏ hơn cả một chiếc iPhone cỡ bé nhất. Những chiếc túi mini nổi bật trên sàn catwalk Ralph Lauren, Gucci và Versace là những ứng cử viên trở thành lựa chọn dẫn đầu về vẻ ngoài sành điệu.

Đồng thời, sau thời gian khó khăn do tác động của dịch bệnh, tính linh hoạt và tiện ích đã trở thành xu hướng hàng đầu trong thế giới thời trang. Điều này cũng giải thích vì sao những chiếc túi “combo” – là một tập hợp của 2 – 3 chiếc túi khác nhau - đang nhận được sự chú ý đặc biệt.

Các thương hiệu như Fendi, Simone Rocha và Bottega Veneta đã tôn vinh xu hướng này bằng cách kết hợp nhiều túi nhỏ như là một phần phụ hay ngăn phụ bên trong chiếc túi chính. Trái lại, Ferragamo và Max Mara lại đưa ra những kiểu dáng thanh lịch, sang trọng với các mẫu túi lớn và nhỏ đi cùng với nhau kèm khóa kéo kim loại.

NHỮNG THIẾT KẾ ĐỘC LẠ VẪN THU HÚT

Nhà thiết kế Pharrell Williams, người được mệnh danh là giám đốc sáng tạo dẫn đầu xu hướng sang trọng tại Pháp đã lấy cảm hứng từ chiếc túi bánh sandwich giấy cổ điển trong thiết kế mới nhất của ông. Tác phẩm đã được bán độc quyền vào ngày 4/1 vừa qua tại pop up West Hollywood của thương hiệu với giá bán lẻ khoảng hơn 3.000 USD.

Sản phẩm được làm từ da bò, phần thân màu vàng và quai túi màu xanh khiến nhiều người liên tưởng đến tay cầm grosgrain giữ an toàn cho bánh mì sandwich. Về phần màu sắc món đồ lại tương tự như chiếc túi giấy của Louis Vuitton. Đây không phải là lần đầu tiên gã khổng lồ xa xỉ lấy cảm hứng từ những phụ kiện hàng ngày để đưa vào thiết kế. Năm 2022, thương hiệu cũng đã phát hành một chiếc túi đeo chéo giống như một lon sơn tường cùng với tay cầm bằng kim loại, được trang trí với hoạ tiết về các di sản của hãng.

Những mẫu túi xách độc lạ lấy cảm hứng từ cuộc sống đời thường.

Các thương hiệu xa xỉ khác cũng đã sử dụng cách tiếp cận này. Bộ sưu tập xuân hè 2024 của Balenciaga thể hiện sự sáng tạo miệt mài của giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia. Thiết kế nổi bật nhất là chiếc túi mini tạo ảo giác về hộ chiếu. Việc đa dạng hóa phong cách thời trang sân bay cùng các bản phối đường phố cá tính đã khiến kiểu túi xách này trở thành “ngôi sao sáng” trên sàn diễn.

Nhà mốt Coperni luôn là tâm điểm chú ý qua mỗi mùa tuần lễ thời trang với những thiết kế mang phong cách đậm chất công nghệ. Trong tuần lễ thời trang Xuân-Hè 2024, Coperni giới thiệu một bộ sưu tập lấy cảm hứng từ âm nhạc, đáng chú ý nhất là chiếc túi hình máy nghe nhạc đĩa CD từ những năm 90. Sản phẩm này chắc chắn sẽ là món đồ dành riêng cho các tín đồ trẻ phá cách. Chiếc túi xách máy nghe nhạc này còn được thiết kế thêm phần dây cắm để có thể gắn tai nghe vào thưởng thức âm nhạc, hòa quyện với bản phối thời trang đường phố cá tính và độc bản.

Trong khi đó, NTK Matthieu Blazy của nhà mốt Bottega Veneta giới thiệu bộ sưu tập lấy cảm hứng từ con người và thiên nhiên với điểm nhấn nổi bật đến từ mẫu túi xách giấy báo. Những chiếc túi hobo làm bằng da có in họa tiết giấy báo tạo cảm giác như người mẫu đang bước xuống sàn diễn với một tờ báo thật.

Những mẫu túi thú vị này được cho là để đánh lạc hướng người mua khỏi thực tế khó khăn của thời cuộc.

Tiêu biểu cho phong cách Ugly Chic kỳ quặc nhưng vẫn thời thượng) trong lãnh địa thời trang nam là những phụ kiện xuất hiện trong bộ sưu tập thời trang mùa Xuân - Hè 2024 của Fendi. Thương hiệu đã giới thiệu một loạt phụ kiện thú vị bao gồm hộp giấy da có tay cầm được dán băng keo có chữ "Made in FENDI", túi đựng cốc cà phê và bao cốc có in họa tiết Monogram của Fendi, cùng với túi giấy da bò Fendi và vali nhỏ in đủ loại công cụ và họa tiết Monogram Fendi…

Đặc biệt, nhà mốt còn ra mắt chiếc túi xách đánh dấu sự hợp tác của thương hiệu với Stefano Pilati, có hình dạng tam giác giống như một chiếc onigiri (cơm nắm kiểu Nhật) ngon miệng. Thời điểm mới ra mắt, chúng đã gây xôn xao trong giới thời trang, đặc biệt là những tín đồ có tâm hồn ăn uống. Chiếc túi onigiri nhỏ gọn này không chỉ có khóa kéo giúp mở nhanh, mà còn đi kèm với dây đeo vai có thể tháo rời cực kỳ tiện lợi. Chất liệu được làm từ da cừu trắng cuộn, trong đó chi tiết màu xanh lá cây như một chiếc ruy băng được làm từ da rắn mang đến cảm giác sang trọng. Mặc dù giá thành khá cao, nhưng chắc chắn nó sẽ làm say lòng nhiều người.