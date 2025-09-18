Xu hướng “xê dịch” về Đà Nẵng: Nam Hòa Xuân - Điểm đến an dưỡng và đầu tư tích sản
Khánh Huyền
18/09/2025, 16:08
Thay vì chọn mua nhà đất tại các trung tâm đô thị đông đúc như Hà Nội hay TP. HCM, ngày càng nhiều người dân đang hướng đến Đà Nẵng – thành phố được mệnh danh là “đáng sống nhất Việt Nam” – để an dưỡng và đầu tư tích sản.
Trong đó, đất nền tại khu vực Nam Hòa Xuân đang trở thành lựa chọn hàng đầu, vừa là nơi “chữa lành” tâm hồn, vừa là tài sản giá trị cho tương lai.
NAM HÒA XUÂN – “ỐC ĐẢO” AN DƯỠNG GIỮA THIÊN NHIÊN VÀ ĐÔ THỊ
Tọa lạc tại khu vực Đông Nam đang phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng, Nam Hòa Xuân nổi bật như một đô thị hiện đại, yên bình, nơi cư dân có thể hòa mình vào thiên nhiên mà vẫn được thụ hưởng hạ tầng đô thị đồng bộ. Với vị trí độc đáo “giao thoa ba mặt sông” – sông Cẩm Lệ, sông Đô Tỏa và sông Cổ Cò – khu vực này mang đến không khí trong lành, độ ẩm ổn định và làn gió điều hòa quanh năm, lý tưởng cho những người trung niên và cao tuổi tìm kiếm không gian sống thanh tịnh.
Dự án nạo vét sông Cổ Cò, khi hoàn thành, sẽ mở ra tuyến đường thủy kết nối Đà Nẵng với Hội An, biến Nam Hòa Xuân không chỉ là nơi an cư mà còn là cửa ngõ đón dòng du lịch sinh thái, văn hóa và nghệ thuật.
Điểm nhấn của Nam Hòa Xuân là công viên ven sông rộng 50 ha – “lá phổi xanh” hiếm có, mở ra tầm nhìn thoáng đãng hướng về danh thắng Ngũ Hành Sơn trầm mặc. Không gian nơi đây được quy hoạch hài hòa, kết hợp quảng trường trung tâm sôi động, sân bóng, sân tennis tràn đầy năng lượng, cùng những khu vực vui chơi, dạo bộ và thư giãn phù hợp cho mọi lứa tuổi.
“Tôi đã sống 60 năm ở Thủ đô. Ở tuổi này, tôi mong muốn một không gian sống trong lành, thơ mộng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Đó là lý do vợ chồng tôi quyết định mua đất tại Cồn Dầu, phường Hòa Xuân để xây nhà. Nếu không hành động ngay bây giờ, e rằng sẽ khó tìm được quỹ đất phù hợp trong tương lai,” ông Đ.V.M, một cư dân từ Hà Nội, chia sẻ.
Hệ thống tiện ích hiện đại cũng đang dần hình thành xung quanh Nam Hòa Xuân, từ Trung tâm Hội chợ – Triển lãm Đà Nẵng, tổ hợp Công viên Văn hóa – Giải trí – Thương mại cao cấp (Da Nang Downtown), đến các công viên, trường học, bệnh viện và siêu thị hiện hữu.
Từ đây, cư dân chỉ mất 10 phút để vào trung tâm thành phố, 15 phút ra biển và 20 phút để đến Hội An. Không quá gần để bị cuốn vào sự ồn ã, cũng không quá xa để tách biệt khỏi nhịp sống đô thị, Nam Hòa Xuân là một “khoảng lặng” hoàn hảo giữa hai cực phát triển, nơi nhịp sống hiện đại hòa quyện với chất sống an dưỡng.
ĐÀ NẴNG – ĐIỂM ĐẾN QUỐC TẾ CHO TUỔI VÀNG
Không chỉ được biết đến như “thành phố đáng sống” trong nước, Đà Nẵng và Hội An còn nhiều lần được vinh danh trên bản đồ quốc tế. Năm 2023, cả hai địa phương được chuyên trang Investing.com bình chọn là điểm đến lý tưởng để tận hưởng cuộc sống hưu trí. “Sau những năm tháng cống hiến cho công việc, nhiều người chọn ‘du lịch nghỉ hưu’ tại nơi có không khí dễ chịu, môi trường sạch đẹp và chi phí hợp lý,” trang này nhận định, xếp Đà Nẵng bên cạnh những thiên đường nghỉ dưỡng như bờ Địa Trung Hải hay Nam Carolina, Mỹ.
Nam Hòa Xuân, với thế đất “sơn thủy hữu tình” – ba mặt giáp sông, gần núi Ngũ Hành Sơn và biển Non Nước – được ví như sự giao thoa giữa tinh hoa Á Đông và hơi thở quốc tế, lý tưởng cho cuộc sống an dưỡng dài lâu.
TÍCH SẢN TRUYỀN ĐỜI – ĐẦU TƯ THÔNG MINH TẠI NAM HÒA XUÂN
Nếu trước đây bất động sản chủ yếu được xem là cơ hội sinh lời, thì nay, với nhiều người, nó đã trở thành “tài sản để lại” – một hình thức tích sản mang giá trị bảo toàn, sử dụng và truyền đời. So với các đô thị lớn như Hà Nội hay TP. HCM, giá đất tại Nam Hòa Xuân, khoảng 50–60 triệu đồng/m2, vẫn còn rất “mềm” và chứa đựng nhiều dư địa tăng trưởng.
Theo báo cáo từ các sàn giao dịch, từ đầu năm 2025, nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Đà Nẵng tăng 15–20% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong nửa đầu năm, giá đất nền tại các khu đô thị mới ở Đà Nẵng, bao gồm Nam Hòa Xuân, đã tăng trung bình 8–12%, cao gấp đôi mức tăng chung của cả nước.
Hạ tầng giao thông đóng vai trò đòn bẩy quan trọng cho giá trị bất động sản tại Nam Hòa Xuân. Trục đường Nguyễn Phước Lan – Võ Chí Công kết nối liền mạch nội đô với ven biển và Hội An, trong khi nút giao hơn 1.570 tỷ đồng tại cầu Hòa Xuân sẽ mở rộng không gian phát triển về phía Nam, hình thành trục chiến lược từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến các khu đô thị ven sông, ven biển.
Ngoài ra, khu vực còn được quy hoạch đồng bộ với giao thông đa phương tiện, từ tuyến thủy sông Cổ Cò đang được nạo vét, hai tuyến đường sắt đô thị đang nghiên cứu triển khai, đến hệ thống hai sân bay sau sáp nhập, tạo nên hành lang kết nối đa chiều.
Không chỉ sở hữu hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, Nam Hòa Xuân còn được cộng hưởng giá trị từ các tiện ích và cảnh quan mới. Nổi bật là dự án “Dòng sông ánh sáng” trị giá 400 tỷ đồng do Sun Group đầu tư, với hệ thống chiếu sáng nghệ thuật trên các cây cầu nối Hòa Xuân với trung tâm, tạo nên một trục cảnh quan hiện đại và rực rỡ.
Với không gian xanh đa chiều, tiện ích hiện đại, hạ tầng giao thông đồng bộ và vị trí “sơn thủy hữu tình,” Nam Hòa Xuân không chỉ là điểm đến lý tưởng để an dưỡng mà còn là cơ hội đầu tư hấp dẫn. Khu vực này đang trở thành tâm điểm của xu hướng “xê dịch” về Đà Nẵng, nơi cư dân tìm thấy sự cân bằng giữa cuộc sống đô thị năng động và chất sống bình yên, bền vững.
