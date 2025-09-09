Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Hạ tầng

Xử phạt tài xế ô tô tải đi sai làn trên 2 cao tốc từ ngày 9/9

Tuấn Khang

09/09/2025, 11:50

Từ 0h00 ngày 9/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chính thức triển khai việc xử phạt tài xế ô tô tải vi phạm quy định đi vào làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng nhằm nâng cao an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn trên các tuyến cao tốc, nơi có lưu lượng phương tiện lớn và tốc độ di chuyển cao...

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh minh hoạ
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh minh hoạ

Trong thời gian thí điểm từ 15/8 đến 8/9, Cục Cảnh sát giao thông đã tiến hành đánh giá tình hình trên hai tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và Hà Nội – Hải Phòng. Kết quả cho thấy: Tại cao tốc Hà Nội – Hải Phòng có 14/314.910 lượt phương tiện (chiếm 0,004%) không tuân thủ quy định mới về phân làn. Trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, có 1.077/109.957 trường hợp ô tô tải vi phạm quy định đi vào làn số 1.

Để nâng cao hiệu quả, Cục Cảnh sát giao thông triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền như phát tờ rơi, ký cam kết với tài xế, nhắn tin nhắc nhở chủ phương tiện. Nhiều lái xe bày tỏ đồng tình, cho rằng phương án phân làn mới giúp hạn chế cản trở giao thông và nâng cao khả năng thông hành.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, từ 0h ngày 9/9 sẽ tổ chức xử phạt vi phạm kết hợp tuyên truyền; đồng thời, từ ngày 15/9 sẽ triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn và tổ chức giao thông mới. Song song với đó, đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh biển báo, sơn vạch kẻ đường, tốc độ xe chạy trên các làn đường; đồng thời đề xuất lắp đặt cột “H” báo hiệu lý trình trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và hệ thống thu phí không dừng để xác định tốc độ phương tiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Trước đó, phương án thí điểm phân làn được áp dụng trên hai tuyến cao tốc. Cụ thể, tại Pháp Vân – Cầu Giẽ, làn 1 quy định tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 80 km/h và cấm xe tải lưu thông (trừ một số loại chuyên dụng); làn 2 tốc độ 70–100 km/h; làn 3 tốc độ 60–100 km/h. Tại tuyến Hà Nội – Hải Phòng, làn 1 cho phép tốc độ 90–120 km/h, cấm xe tải; làn 2 tốc độ 80–120 km/h; làn 3 tốc độ 60–100 km/h.

Suôn sẻ ngày đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bỏ thu phí bằng tiền mặt

14:21, 01/06/2022

Suôn sẻ ngày đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bỏ thu phí bằng tiền mặt

Thí điểm phân làn, quy định tốc độ mới trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ

13:50, 14/08/2025

Thí điểm phân làn, quy định tốc độ mới trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ

Thống nhất nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

16:04, 20/03/2025

Thống nhất nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Từ khóa:

đầu tư Giao thông Hà Nội hạ tầng

Đọc thêm

Đề xuất giao TP.HCM quản lý, khai thác toàn tuyến Vành đai 3 TP.HCM

Đề xuất giao TP.HCM quản lý, khai thác toàn tuyến Vành đai 3 TP.HCM

Báo cáo với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ngày 07/9 vừa qua về dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, Bộ Xây dựng cho biết công trình dự kiến sẽ thông xe trong năm 2025. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đã đề xuất giao Ủy ban nhân dân TP.HCM quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường này.

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ dự án ADB hơn 2.000 tỷ đồng

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ dự án ADB hơn 2.000 tỷ đồng

Trong bối cảnh thời gian còn lại để thực hiện dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện đang dần khép lại, các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đang tập trung cao độ, khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm tiến độ, hiệu quả của dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)...

Hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao trong tháng 10/2025

Hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao trong tháng 10/2025

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành sớm hoàn thiện, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10/2025 để làm cơ sở triển khai dự án…

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ khởi công vào tháng 12/2025

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ khởi công vào tháng 12/2025

Dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được khởi công vào tháng 12/2025 và hoàn thành vào năm 2028 với tổng vốn đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng. Nhà đầu tư được vận hành, khai thác trong 21 năm 3 tháng…

Hà Nội tăng cường quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy trên các tuyến đường bộ

Hà Nội tăng cường quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy trên các tuyến đường bộ

Trong bối cảnh an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngày càng trở thành vấn đề cấp bách, đặc biệt là sau vụ cháy lớn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng hành lang an toàn đường bộ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Dòng tiền “rẻ” khiến thị trường bất động sản sốt nóng và tiềm ẩn rủi ro

Thị trường

2

Doanh nghiệp Nhật Bản muốn phá vỡ bế tắc tại Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn

Đầu tư

3

Tổng thống Trump kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng và đào tạo lao động Mỹ

Thế giới

4

Chính quyền Trump cảnh báo có thể phải hoàn trả 1 nghìn tỷ USD thuế quan

Thế giới

5

Trung Quốc vượt mốc 5.000 doanh nghiệp AI

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: