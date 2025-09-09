Xử phạt tài xế ô tô tải đi sai làn trên 2 cao tốc từ ngày 9/9

Từ 0h00 ngày 9/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chính thức triển khai việc xử phạt tài xế ô tô tải vi phạm quy định đi vào làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng nhằm nâng cao an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn trên các tuyến cao tốc, nơi có lưu lượng phương tiện lớn và tốc độ di chuyển cao...

Trong thời gian thí điểm từ 15/8 đến 8/9, Cục Cảnh sát giao thông đã tiến hành đánh giá tình hình trên hai tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và Hà Nội – Hải Phòng. Kết quả cho thấy: Tại cao tốc Hà Nội – Hải Phòng có 14/314.910 lượt phương tiện (chiếm 0,004%) không tuân thủ quy định mới về phân làn. Trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, có 1.077/109.957 trường hợp ô tô tải vi phạm quy định đi vào làn số 1.

Để nâng cao hiệu quả, Cục Cảnh sát giao thông triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền như phát tờ rơi, ký cam kết với tài xế, nhắn tin nhắc nhở chủ phương tiện. Nhiều lái xe bày tỏ đồng tình, cho rằng phương án phân làn mới giúp hạn chế cản trở giao thông và nâng cao khả năng thông hành.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, từ 0h ngày 9/9 sẽ tổ chức xử phạt vi phạm kết hợp tuyên truyền; đồng thời, từ ngày 15/9 sẽ triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn và tổ chức giao thông mới. Song song với đó, đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh biển báo, sơn vạch kẻ đường, tốc độ xe chạy trên các làn đường; đồng thời đề xuất lắp đặt cột “H” báo hiệu lý trình trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và hệ thống thu phí không dừng để xác định tốc độ phương tiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Trước đó, phương án thí điểm phân làn được áp dụng trên hai tuyến cao tốc. Cụ thể, tại Pháp Vân – Cầu Giẽ, làn 1 quy định tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 80 km/h và cấm xe tải lưu thông (trừ một số loại chuyên dụng); làn 2 tốc độ 70–100 km/h; làn 3 tốc độ 60–100 km/h. Tại tuyến Hà Nội – Hải Phòng, làn 1 cho phép tốc độ 90–120 km/h, cấm xe tải; làn 2 tốc độ 80–120 km/h; làn 3 tốc độ 60–100 km/h.