Xuân Cầu Holdings muốn mua gần 14 triệu cổ phiếu Viwaseen trong lúc Vinaconex bán ra

Thu Minh

23/04/2026, 14:04

Công ty CP Xuân Cầu Holdings vừa thông báo đăng ký mua vào gần 14 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam.

Công ty CP Xuân Cầu Holdings vừa thông báo đăng ký mua vào gần 14 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen).
Công ty CP Xuân Cầu Holdings vừa thông báo đăng ký mua vào gần 14 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen).

Công ty CP Xuân Cầu Holdings vừa thông báo đăng ký mua vào gần 14 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen, mã CK: VIW) trong khi Vinaconex đang muốn bán ra hơn 42 triệu cổ phiếu này. 

Hiện ông Tô Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Xuân Cầu Holdings và Chủ tịch HĐQT tại Viwaseen. Trước khi đăng ký giao dịch, cả Xuân Cầu Holdings và ông Tô Dũng đều không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VIW nào.

Số lượng cổ phiếu đăng ký Xuân Cầu Holding đăng ký mua là 13,92 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn. Thời gian diễn ra bắt đầu từ ngày 23/04/2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 22/05/2026.

Nếu giao dịch thành công, Xuân Cầu Holdings sẽ nắm giữ khoảng 24% vốn, chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này. 

Trước đó, vào cuối năm 2025, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán toàn bộ cổ phần tại Viwaseen cho Vinaconex (VCG). Doanh nghiệp xây dựng  này sau mua nắm gần 57 triệu cổ phiếu, tương đương 98,16% vốn điều lệ và đưa VIW trở thành công ty con.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 05/03 của VIW đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 thành viên, trong đó ông Tô Dũng - Chủ tịch Xuân Cầu Holdings - được chọn làm Chủ tịch HĐQT. Sau sự kiện này, cổ phiếu VIW ghi nhận đà tăng mạnh kịch trần nhiều phiên liên tiếp sau đó rớt giá và hiện đang giao dịch ở vùng 39.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 21/4/2026, Vinaconex thông báo đã bán ra thành công 380.800 cổ phiếu VIW trong tổng số hơn 10,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi. Vinaconex giảm sở hữu xuống còn 97,5% vốn tại Viwaseen.

Vinaconex đã tiếp tục đăng ký bán ra hơn 42,06 triệu cổ phiếu VIW nhằm mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 23/4/2026 đến ngày 22/5/2026. Nếu giao dịch thành công, Vinaconex sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 14,5 triệu cổ phiếu VIW (tỷ lệ 25%).

Viwaseen là doanh nghiệp có lịch sử hoạt động từ năm 1975, tập trung vào xây lắp, hạ tầng cấp thoát nước và kinh doanh bất động sản. Năm 2013, công ty cổ phần hoá và chuyển đổi sang hình thức CTCP theo quyết định số 2438/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ. Mức vốn cổ phần ban đầu được ghi nhận năm 2014 là 580,18 tỷ đồng.

Số lượng người siêu giàu ở Việt Nam thuộc nhóm tăng nhanh nhất thế giới

10:21, 23/04/2026

Số lượng người siêu giàu ở Việt Nam thuộc nhóm tăng nhanh nhất thế giới

Một doanh nghiệp bất động sản phát hành hơn 10.000 tỷ trái phiếu trong 3 tháng đầu năm

08:55, 23/04/2026

Một doanh nghiệp bất động sản phát hành hơn 10.000 tỷ trái phiếu trong 3 tháng đầu năm

VN-Index tăng 1,3% nhưng thiếu bền vững do kéo trụ

23:17, 22/04/2026

cổ phiếu VIW công ty con Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp xây dựng giao dịch cổ phiếu thị trường chứng khoán Tô Dũng Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam Vinaconex Xuân Cầu Holdings

"Nhóm ngân hàng triệu tỷ" sắp có thêm thành viên

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) xây dựng hai kịch bản kinh doanh trong năm nay. Ở kịch bản tích cực, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 19.000 tỷ đồng. Hiện tại, ngoài "big4", hệ thống ngân hàng có một số ngân hàng tư nhân vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản như MB, VPBank, Techcombank và ACB...

SCD thua lỗ liên tục 5 năm, nguy cơ không còn tiền để hoạt động

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 công ty lỗ hơn 11 tỷ, tăng 48,45% so với cùng kỳ (lỗ 21,59 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lỗ 10,95 tỷ đồng, tăng 48,94% so với cùng kỳ (21,445 tỷ đồng).

Doanh thu vàng PNJ tăng 324,7% trong quý 1/2026

PNJ cho biết doanh thu vàng 24K tăng mạnh, chủ yếu đến từ nhu cầu thị trường gia tăng cao trong các dịp Tết và mùa cao điểm so vói mức nền thấp của năm ngoái; Sự chuẩn bị tốt về nguồn nguyên liệu và tung các bộ sưu tập các sản phẩm Thần Tài, phong thủy, mỹ thuật thành công..

MWG hoàn thành 25% kế hoạch năm 2026, doanh thu đạt 46.508 tỷ đồng

MWG ghi nhận doanh thu thuần quý 1/2026 đạt 46.508 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái (36.091 tỷ đồng), tương ứng bình quân thu về 517 tỷ mỗi ngày.

Một ngân hàng tăng trưởng tín dụng gấp hơn 3 lần mức chung toàn ngành

Một ngân hàng tăng trưởng tín dụng gấp hơn 3 lần mức chung toàn ngành

Lãnh đạo VPBank cho biết tín dụng ngân hàng tăng 10,2% trong quý I, cao gấp 3,4 lần mức tăng chung 3% của toàn hệ thống...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất
1

Loạt cổ phiếu trụ ngân hàng đột ngột hút dòng tiền

Chứng khoán

2

UDIC tiếp tục khẳng định vị thế Top 10 công ty bất động sản 2026

Bất động sản

3

Huế: Đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ khi tỷ lệ lấp đầy tăng vượt 80%

Hạ tầng

4

SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam

Tài chính

5

TP. Hồ Chí Minh - EFTA hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh

Đầu tư

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy