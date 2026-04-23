Xuân Cầu Holdings muốn mua gần 14 triệu cổ phiếu Viwaseen trong lúc Vinaconex bán ra

Công ty CP Xuân Cầu Holdings vừa thông báo đăng ký mua vào gần 14 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam.

Công ty CP Xuân Cầu Holdings vừa thông báo đăng ký mua vào gần 14 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen, mã CK: VIW) trong khi Vinaconex đang muốn bán ra hơn 42 triệu cổ phiếu này.

Hiện ông Tô Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Xuân Cầu Holdings và Chủ tịch HĐQT tại Viwaseen. Trước khi đăng ký giao dịch, cả Xuân Cầu Holdings và ông Tô Dũng đều không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VIW nào.

Số lượng cổ phiếu đăng ký Xuân Cầu Holding đăng ký mua là 13,92 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn. Thời gian diễn ra bắt đầu từ ngày 23/04/2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 22/05/2026.

Nếu giao dịch thành công, Xuân Cầu Holdings sẽ nắm giữ khoảng 24% vốn, chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán toàn bộ cổ phần tại Viwaseen cho Vinaconex (VCG). Doanh nghiệp xây dựng này sau mua nắm gần 57 triệu cổ phiếu, tương đương 98,16% vốn điều lệ và đưa VIW trở thành công ty con.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 05/03 của VIW đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 thành viên, trong đó ông Tô Dũng - Chủ tịch Xuân Cầu Holdings - được chọn làm Chủ tịch HĐQT. Sau sự kiện này, cổ phiếu VIW ghi nhận đà tăng mạnh kịch trần nhiều phiên liên tiếp sau đó rớt giá và hiện đang giao dịch ở vùng 39.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 21/4/2026, Vinaconex thông báo đã bán ra thành công 380.800 cổ phiếu VIW trong tổng số hơn 10,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi. Vinaconex giảm sở hữu xuống còn 97,5% vốn tại Viwaseen.

Vinaconex đã tiếp tục đăng ký bán ra hơn 42,06 triệu cổ phiếu VIW nhằm mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 23/4/2026 đến ngày 22/5/2026. Nếu giao dịch thành công, Vinaconex sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 14,5 triệu cổ phiếu VIW (tỷ lệ 25%).

Viwaseen là doanh nghiệp có lịch sử hoạt động từ năm 1975, tập trung vào xây lắp, hạ tầng cấp thoát nước và kinh doanh bất động sản. Năm 2013, công ty cổ phần hoá và chuyển đổi sang hình thức CTCP theo quyết định số 2438/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ. Mức vốn cổ phần ban đầu được ghi nhận năm 2014 là 580,18 tỷ đồng.