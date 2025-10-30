Xuất cấp hơn 700 tấn gạo và trang thiết bị cứu trợ cho Tuyên Quang và Quảng Ngãi

Bộ Tài chính vừa ban hành các quyết định xuất cấp hơn 700 tấn gạo cùng nhiều trang thiết bị cứu trợ cho hai tỉnh Tuyên Quang và Quảng Ngãi nhằm giúp người dân ổn định đời sống và tăng cường năng lực ứng phó trong mùa mưa bão…

Bộ Tài chính vừa ban hành hai quyết định xuất cấp hàng hóa từ nguồn dự trữ quốc gia nhằm hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai và tăng cường năng lực ứng phó sự cố trong năm 2025.

Theo Quyết định số 3676/QĐ-BTC ngày 29/10/2025, Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 703.905 kg gạo dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Thực hiện quyết định này, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 676/QĐ-CDT ngày 30/10/2025 giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV tổ chức xuất cấp toàn bộ số gạo nêu trên. Theo Quyết định, gạo sẽ được giao tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, với thời hạn hoàn thành việc giao nhận đến hết ngày 25/11/2025.

Cục Dự trữ Nhà nước đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn gạo hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.

Đồng thời, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV về quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực dự trữ quốc gia và nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Cục Dự trữ Nhà nước cho biết trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV phải kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước để xử lý, hướng dẫn.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng ban hành Quyết định số 3675/QĐ-BTC về việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Quyết định, gạo sẽ được giao tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đến hết ngày 25/11/2025. Trong khi đó, tại Quãng Ngãi, việc giao nhận trang thiết bị sẽ tiến hành tại cửa kho dự trữ quốc gia và hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025.

Danh mục bao gồm (i) 1 bộ xuồng cao tốc loại DT3, (ii) 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5m2, (iii) 2.000 phao tròn và 4.000 phao áo cứu sinh, (iv) 40 bè nhẹ cứu sinh, (v) 2 bộ máy khoan phá bê tông, (vi) 5 bộ máy bơm nước chữa cháy, (vii) 3 bộ máy phát điện (công suất 30KVA, 50KVA và 137KVA), (viii) 2 bộ thiết bị khoan cắt và (ix) 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Theo Quyết định, việc giao nhận sẽ tiến hành tại cửa kho dự trữ quốc gia, trên phương tiện vận chuyển của đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, và phải hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị được phân công tiếp nhận, cấp phát và sử dụng đúng mục đích, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp với Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X để giám sát, kiểm tra quá trình giao nhận. Ngoài ra, Cục Dự trữ Nhà nước cũng yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X báo cáo kịp thời nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện để có biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ.

Trước đó, Cục Dự trữ Nhà nước được giao nhiệm vụ xuất cấp không thu tiền hàng dự trữ quốc gia cho thành phố Huế.

Cụ thể, danh mục hàng bao gồm: 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn như: (i) một bộ xuồng cao tốc loại DT3, (ii) 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ diện tích 24,5 m2, (iii) 5.000 phao tròn cứu sinh, (iv) 5.000 áo phao, (v) 300 bè nhẹ cứu sinh, (vi) hai bộ máy phát điện (một bộ 30 KVA và một bộ 50 KVA), (vii) ba bộ thiết bị khoan cắt, (viii) năm bộ máy bơm nước chữa cháy và (ix) ba bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.