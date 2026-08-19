Xuất khẩu dầu thô Nga qua đường biển tiếp tục giảm mạnh

Xuất khẩu dầu thô Nga qua đường biển đang trên đà giảm mạnh, khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở Biển Đen khiến lượng dầu xuất khẩu của nước này giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 4...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Theo hãng tin Bloomberg, sự sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga đã trở nên nghiêm trọng hơn trong tuần qua, khi không có lô hàng dầu thô nào được tải lên tàu tại cảng Novorossiysk quan trọng ở Biển Đen. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp xuất khẩu dầu thô của Nga giảm, với mức giảm trong tuần lớn hơn bất kỳ khoảng thời gian tương tự nào kể từ khi chiến tranh giữa Nga với Ukraine bắt đầu.

Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp, trong 4 tuần tính đến ngày 16/8, xuất khẩu dầu của Nga giảm còn 3,58 triệu thùng/ngày. Trước đó, lượng xuất khẩu của nước này đã tăng do các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga dẫn tới việc có sẵn nhiều dầu thô hơn để xuất khẩu. Sự gia tăng xuất khẩu dầu đó hiện đang bị đảo ngược.

Một làn sóng các cuộc tấn công mới nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong những tuần gần đây không còn dẫn tới sự gia tăng xuất khẩu dầu thô Nga như trước, có thể do Ukraine cũng đã nhắm mục tiêu vào các con tàu và bến cảng mà Nga dùng để xuất khẩu dầu thô. Một tàu chở dầu bị tấn công trong lúc neo đậu tại cảng dầu Sheskharis của Novorossiysk vào thứ Tư đã có mặt ở bến trong các bức ảnh vệ tinh từ hôm thứ Hai.

Thiệt hại cũng đã được thể hiện qua số liệu sản lượng dầu thô của Nga. Sản lượng đã giảm xuống còn 8,89 triệu thùng mỗi ngày trong tháng trước, mức thấp nhất trong 6 năm - theo ước tính của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC). Con số này thấp hơn gần 1 triệu thùng mỗi ngày so với hạn ngạch sản lượng dầu của Nga được cấp trong khuôn khổ liên minh OPEC+ mà nước này là một thành viên cốt cán.

Nhưng theo Bloomberg, xuất khẩu dầu thô qua đường biển của Nga dù giảm mạnh vẫn ở mức tương đối cao. Mức xuất khẩu trong giai đoạn 4 tuần gần đây chỉ thấp hơn một chút so với mức trung bình từ đầu năm đến nay. Nếu tính từ đầu năm, mức xuất khẩu dầu thô qua đường biển của Nga đến nay vẫn cao hơn mức trung bình của mọi năm kể từ khi chiến tranh nổ ra vào năm 2022.

Trong tuần tính đến ngày 16/8, có khoảng 31 tàu nhận tải tổng cộng 22,38 triệu thùng dầu thô của Nga - theo dữ liệu theo dõi tàu và báo cáo của đại lý cảng. Khối lượng này giảm so với 23,78 triệu thùng được tải lên 33 tàu trong tuần trước đó.

Lượng dầu thô của Nga trên biển tiếp tục giảm trong tuần tính đến ngày 16/8, xuống còn khoảng 94 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Lượng dầu xuất đi từ các cảng của Nga giảm, trong khi lượng dầu Nga cập cảng Ấn Độ tăng mạnh - trong tháng trước đạt gần con số kỷ lục 2,4 triệu thùng/ngày thiết lập vào tháng 6 - là nguyên nhân khiến lượng dầu Nga còn trên các tàu đang đi trên biển giảm xuống.

Trên cơ sở trung bình bốn tuần, giá trị xuất khẩu dầu thô qua đường biển của Nga hầu như không thay đổi ở mức 1,71 tỷ USD mỗi tuần trong 28 ngày tính đến ngày 16/8, giảm 10 triệu USD mỗi tuần so với con số đã điều chỉnh cho giai đoạn đến ngày 9/8. Sự sụt giảm về lượng xuất khẩu dầu thô phần lớn được bù đắp bởi giá dầu thô của Nga cao hơn, với giá dầu Urals tăng khoảng 3 USD/thùng lên mức cao nhất trong 8 tuần.

Trong đó, giá xuất khẩu dầu Urals của Nga từ các cảng ở biển Baltic đã tăng khoảng 3,3 USD lên 67,08 USD mỗi thùng. Giá dầu Nga xuất khẩu từ Biển Đen tăng 3,20 USD mỗi thùng lên 65,85 USD/thùng. Giá dầu thô ESPO ở Thái Bình Dương tăng khiêm tốn hơn, với mức tăng 0,8 USD/thùng, đạt trung bình 70,45 USD mỗi thùng.

Giá dầu Nga giao hàng tại Ấn Độ tăng tuần thứ tư liên tiếp, với mức tăng 5 USD lên 88,34 USD/thùng. Tất cả các mức giá này đều dựa trên số liệu hàng ngày từ công ty Argus Media.

Lượng dầu Nga trên các tàu chở dầu hướng đến các cảng của Trung Quốc đạt mức 1,22 triệu thùng mỗi ngày trong giai đoạn 4 tuần tính đến ngày 16/8, giảm từ 1,3 triệu thùng mỗi ngày đã điều chỉnh cho giai đoạn đến ngày 9/8.

Trong cùng khoảng thời gian, có khoảng 670.000 thùng dầu Nga mỗi ngày trên các tàu chở dầu đang trên đường đến Ấn Độ, giảm từ 1,11 triệu thùng mỗi ngày trong giai đoạn trước đó.