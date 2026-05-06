Giá vàng hồi phục sau khi xuống đáy 1 tháng

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (5/5), nhờ giá dầu xuống thang sau khi Mỹ tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran vẫn duy trì. Tuy nhiên, đà tăng của đồng USD và động thái bán ròng của quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust khiến mức tăng của giá vàng bị hạn chế.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.556,1 USD/oz, tăng 32,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,7% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 72,71 USD/oz, giảm 0,15 USD/oz, tương đương giảm 0,2%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng 0,8%, chốt ở mức 45.68,5 USD/oz.

Trước phiên phục hồi này, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Nếu như trong phiên trước, áp lực giảm giá vàng đến từ lực tăng mạnh của giá dầu, thì trong phiên này, giá vàng được hỗ trợ khi giá dầu xuống thang.

Diễn biến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và giá dầu vẫn đang là những yếu tố chi phối giá vàng. “Công thức” ở đây là khi căng thẳng leo thang, đẩy giá dầu đi lên, kéo theo áp lực lạm phát tăng, dẫn tới kỳ vọng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, đặt ra sức ép mất giá lên vàng vì vàng là tài sản không mang lãi suất. Ngược lại, khi căng thẳng dịu đi, cơ hội phục hồi cho giá vàng xuất hiện.

Trong ngày thứ Ba, Mỹ tuyên bố lệnh ngừng bắn mong manh giữa nước này và Iran vẫn duy trì, dù Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết họ vẫn bị Iran tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Trước đó, vào hôm thứ Hai, lực lượng Mỹ và Iran đã nhằm hỏa lực vào nhau ở eo biển Hormuz, khi phía Mỹ tìm cách khai thông tuyến đường biển huyết mạch này.

Tin lệnh ngừng bắn duy trì đã khiến dầu thô giảm giá trong phiên ngày thứ Ba, nhưng mức giảm khá hạn chế so với tốc độ tăng gần đây.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm khoảng 4%, còn 109,87 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm gần 4%, còn 102,27 USD/thùng.

Ngoài giá dầu giảm, giá vàng phiên này còn được hỗ trợ bởi lực bắt đáy của nhà đầu tư sau khi giá vàng giao ngay rơi xuống thấp nhất kể từ hôm 31/3 trong phiên ngày thứ Hai.

“Chúng ta đang chứng kiến một số nhà đầu tư bắt đáy sau đợt bán tháo vàng gần đây, và giá dầu giảm cũng hỗ trợ giá vàng. Thị trường vẫn đang bị ảnh hưởng chủ yếu bởi tin tức chiến tranh, nhưng cũng có thể sẽ dịch chuyển sang quan tâm nhiều hơn một chút đến các số liệu kinh tế. Các nhà đầu cơ giá lên vàng đang cần tới một chất xúc tác đến từ các yếu tố kinh tế nền tảng để giành lại ưu thế”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của công ty American Gold Exchange nhận định với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, đà phục hồi của giá vàng trong phiên ngày thứ Ba có phần hạn chế khi đồng USD tiếp tục tăng giá và quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust duy trì xu hướng bán ròng gần đây.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,11%, chốt ở mức 98,49 điểm.

SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 1,7 tấn vàng trong phiên này, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.034,1 tấn vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (6/5), giá vàng hồi phục mạnh hơn, tiến gần tới mức 4.600 USD/oz, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có bước tiến.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ đã tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu bè đi qua eo biển Hormuz có tên “Dự án Tự do”, chỉ một ngày sau khi chiến dịch này khởi động. Ông nói rằng quyết định này được đưa ra trên cơ sở là “đã có bước tiến lớn trong việc đi tới một thỏa thuận toàn diện và cuối cùng” với Iran.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,6% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức hơn 4.585 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng hơn 1,3%, giao dịch ở mức hơn 73,9 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 145,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.096 đồng (mua vào) và 26.366 đồng (bán ra), giảm 11 đồng ở chiều mua vào và giảm và giảm 1 đồng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua.