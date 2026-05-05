Tăng 20,79 điểm, VN-Index tiếp tục thử thách đỉnh cũ

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6/5/2026.

Kết phiên VN-Index tăng 20,79 điểm, tương đương 1,12% lên mức 1.874,85 điểm. Ngược chiều, HNX-Index giảm 2,62 điểm, tương đương 1,05% xuống mức 247,42 điểm.

Chỉ số có thể sẽ tiếp tục hướng tới thử thách vùng đỉnh cũ trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tăng điểm nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số có thể sẽ tiếp tục hướng tới thử thách vùng đỉnh cũ trong các phiên tới khi dư địa tăng điểm của nhóm vốn hóa lớn chưa kết thúc. Tuy nhiên, chúng tôi không đánh giá cao xác suất vượt đỉnh của thị trường trong giai đoạn hiện tại. Các nhịp rung rũ mạnh tại vùng đỉnh cũ có thể xuất hiện nếu có các thông tin kém tích cực xuất hiện.

Nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro và bảo toàn lợi nhuận. Duy trì vị thế nắm giữ nhưng cần bám sát ngưỡng trailing stop để bảo vệ thành quả, đồng thời chủ động hiện thực hóa lợi nhuận tại các vùng giá tiệm cận đỉnh cũ.

Hoạt động trading tập trung ở các giao dịch lướt sóng T+ ở các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng và giá đang chiết khấu sâu tại các vùng hỗ trợ”.

VN-Index đang rung lắc mạnh tại vùng giá cao và thanh khoản thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng gần 21 điểm trong ngày hôm nay với sự đóng góp chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vin. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hóa chất giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Bảo hiểm, Hàng cá nhân & gia dụng.

Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Bất động sản. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, UPCOM trong khi mua ròng trên sàn HNX. VN-Index đang rung lắc mạnh tại vùng giá cao và thanh khoản thấp, khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giao dịch theo biến động ngắn hạn của thị trường”.

Diễn biến của VN-Index chịu ảnh hưởng lớn từ trụ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm. Dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tiếp tục quay trở lại vùng giá đỉnh thời điểm cuối tháng 02/2026 trước khi thị trường giảm mạnh do cuộc chiến ở Trung đông. Hiện tại chưa có dự báo VN-Index sẽ vượt lên được vùng kháng cự này. Diễn biến của VN-Index chịu ảnh hưởng lớn của nhóm Vin Group với nhóm này có thể chịu áp lực bán khi hướng đến vùng giá cao nhất cuối tháng 4/2026.

Thị trường tiếp tục giao dịch với mức độ phân hóa cao khi chỉ có số ít cổ phiếu có khả năng sinh lợi vượt trội so với thị trường chung. Trên thị trường hầu hết các nhóm ngành đều có xu hướng giá yếu kém hơn chỉ số VN-Index và nhóm Vin Group. Diễn biến này gây áp lực lớn lên tâm lý của nhiều nhà đầu tư khi rủi ro thua lỗ ở nhiều cổ phiếu gia tăng trong khi VN-Index vẫn tăng điểm mạnh. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn hiện tại đang chịu áp lực giảm tỉ trọng đầu cơ. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy nhiều nhóm ngành đang phân hóa khá tích cực như ở nhóm năng lượng, cảng biển, cao su... với những cơ hội đầu tư hợp lý. Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội tích lũy, đầu tư giá trị ở những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong các nhóm ngành.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Diễn biến của VN-Index vẫn phụ thuộc vào trụ và rủi ro giảm điểm đang tăng dần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 20,8 điểm (+1,1%), đóng cửa tại 1874,8 điểm. Chỉ số tăng mạnh vào phiên chiều với sự dẫn dắt của các cổ phiếu nhóm Vingroup và nhóm Năng lượng (GAS và BSR). Tuy nhiên, tổng thể thị trường vẫn nghiêng về xu hướng giảm khi có tới 213/367 mã trên HOSE giảm giá. Thanh khoản thị trường hôm nay tăng nhẹ lên mức 22,355 tỷ VND.

VN-Index đã có phiên tăng điểm mạnh hôm nay. Mặc dù vậy, bất chấp lực kéo từ nhóm Vingroup, VN-Index vẫn đi ngang trong vùng biên hẹp 1850 - 1885 khi đa số các nhóm ngành khác chỉ đi ngang hoặc giảm. Với việc diễn biến của VN-Index phụ thuộc vào nhóm Vingroup, chúng tôi cho rằng rủi ro giảm điểm đang tăng dần cùng khả năng điều chỉnh của nhóm này, khi TTCK Việt Nam đang tiến vào vùng trống thông tin hỗ trợ trong tháng 5. Vì vậy, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến của VN-Index trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức an toàn và tiếp tục theo dõi diễn biến của VN-Index”.

Chỉ số VN-Index ghi nhận phiên hồi phục với thanh khoản tăng

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index ghi nhận phiên hồi phục với thanh khoản tăng so với phiên liền trước cho thấy dòng tiền tham gia trở lại. Diễn biến của chỉ số đang ủng hộ kịch bản sóng 5 đang hình thành với vùng 1900 điểm có thể hướng tới. Tuy nhiên, chỉ số VN30-Index đang có mức tăng yếu hơn chỉ số chính cho thấy quán tính tăng đang có tín hiệu suy yếu ở nhóm vốn hóa lớn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và hạn chế mua mới ở nhịp tăng sắp tới của thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư quan sát diễn biến chỉ số ở vùng 1900-1920 điểm để cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đó”.

VN-Index cần thử thách sẽ nằm tại khu vực 1890 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên tăng điểm tích cực, nhưng cũng ghi nhận sự phân hoá rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng tiếp tục duy trì tín hiệu khả quan. Hai đường tín hiệu của chỉ báo MACD giữ xu hướng hướng lên, mặc dù khoảng cách giữa hai đường đã có phần thu hẹp. Chỉ báo RSI tiếp tục vận động tiến sâu vào vùng quá mua nhưng hiện tại chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu đảo chiều nào.

Ở khung đồ thị giờ , chỉ số sau khi lùi xuống kiểm định thành công vùng hỗ trợ tại dải dưới của Bollinger Band đã bật tăng mạnh mẽ, chiếm lại mốc trung bình động MA20. Quán tính tăng điểm tiếp tục được nới rộng khi chỉ số hướng về dải trên của Bollinger Band. Cùng với đó, chỉ báo MACD đã phát đi tín hiệu giao cắt hướng lên, khẳng định động lực tăng trưởng trong ngắn hạn đang hiện hữu rõ rệt. Vùng kháng cự tiếp theo mà VN-Index cần thử thách sẽ nằm tại khu vực 1890 điểm.

Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì vị thế đối với các cổ phiếu đang có xu hướng tốt. Đối với việc mở vị thế mới hoặc gia tăng tỷ trọng, nhà đầu tư nên chủ động tận dụng các nhịp rung lắc kỹ thuật trong phiên để tiến hành giải ngân từng phần. Trọng tâm phân bổ tài sản nên được hướng vào các mã cổ phiếu sở hữu nền tảng cơ bản vững chắc, đã có thời gian xây dựng nền giá tích lũy chặt chẽ và đang thuộc các nhóm ngành dẫn dắt, thu hút dòng tiền nổi bật trên thị trường như Ngân hàng và Tiêu dùng”.

VN-Index sớm khởi sắc trở lại và tiếp tục giữ vững trạng thái cân bằng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Vượt qua áp lực rung lắc đầu phiên, VN-Index sớm khởi sắc trở lại và tiếp tục giữ vững trạng thái cân bằng. Diễn biến kế tiếp sẽ được định hình tốt hơn thông qua phản ứng tại các khu vực kháng cự 1880 – 1920 và hỗ trợ 1840 – 1850”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.