Việt Nam bứt phá nhờ phân khúc gạo chất lượng cao

Từ đầu tháng 5/2026 tới nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang phục hồi tích cực nhờ nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh trở lại, đặc biệt ở phân khúc gạo chất lượng cao. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết gạo Jasmine của Việt Nam hiện được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, tăng khoảng 30 USD/tấn so với tháng trước; gạo thơm 5% tấm dao động từ 510 - 520 USD/tấn, tăng khoảng 25 - 30 USD/tấn.
Gạo Việt Nam đang bứt
phá trên thị trường nhờ tập trung vào phân khúc chất lượng cao, thể hiện qua
giá xuất khẩu tăng mạnh từ đầu tháng 5/2026, đặc biệt với gạo Jasmine và gạo
thơm 5% tấm. Mặc dù bốn tháng đầu năm 2026 chứng kiến sự sụt giảm nhẹ về lượng
và giá trị so với năm trước, cơ cấu xuất khẩu đã có sự chuyển biến tích cực khi
gạo chất lượng cao chiếm tới 89% tổng lượng xuất khẩu, trong đó gạo thơm và gạo
đặc sản chiếm phần lớn.
Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất, tiếp
theo là Trung Quốc và Ghana, đáng chú ý là giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc
tăng mạnh. Thị trường lúa gạo trong nước cũng ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực,
với giá lúa và gạo đồng loạt tăng trở lại tại Đồng bằng sông Cửu Long sau giai
đoạn giảm sâu.
Các doanh nghiệp xuất khẩu đang đẩy mạnh thu mua để đáp ứng các
đơn hàng mới, trong khi nông dân cũng được hưởng lợi từ giá lúa tăng, tạo động
lực cho vụ sản xuất mới. Nhiều thương hiệu gạo Việt Nam như ST24, ST25, Hạt Ngọc
Trời và Japonica đang dần chinh phục các thị trường khó tính như EU, Mỹ và Nhật
Bản, với mức giá cao hơn so với gạo thông thường.
Sự thay đổi này phản ánh xu
hướng tiêu dùng toàn cầu ngày càng quan tâm đến yếu tố môi trường, phát thải
carbon và tính minh bạch trong chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp liên tục nhận
thêm đơn hàng từ các thị trường truyền thống, kéo theo nhu cầu thu mua lúa chất
lượng cao tăng mạnh. Giá gạo phục hồi giúp doanh nghiệp mạnh dạn ký kết hợp đồng
dài hạn, đồng thời tạo thêm động lực cho nông dân bước vào vụ sản xuất mới.
Ngành nông nghiệp Việt Nam đang tái định vị hạt gạo theo hướng xanh và bền vững
hơn, tập trung vào Đề án phát triển 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao,
phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đề án này thúc đẩy các mô hình canh
tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp với các kỹ thuật mới như tưới ngập khô
xen kẽ, đo lường phát thải khí nhà kính và quản lý dữ liệu số hóa.
Nông dân đã
áp dụng phương thức gieo sạ thưa hơn, bón phân chính xác, giảm thuốc bảo vệ thực
vật và không đốt rơm rạ sau thu hoạch. Những thay đổi này mang lại hiệu quả rõ
rệt khi nhiều mô hình giảm được lượng giống gieo sạ, phân đạm và thuốc bảo vệ
thực vật, đồng thời giảm chi phí sản xuất nhưng vẫn tăng năng suất.
Lượng phát
thải khí nhà kính tại nhiều mô hình cũng giảm đáng kể, khẳng định hướng đi hiệu
quả của ngành lúa gạo carbon thấp. Thành công bước đầu của Đề án đến từ sự phối
hợp chặt chẽ giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân, trong đó
các doanh nghiệp tham gia xây dựng vùng nguyên liệu, ký hợp đồng bao tiêu và hỗ
trợ truy xuất nguồn gốc, còn hợp tác xã đóng vai trò kết nối nông dân với doanh
nghiệp, triển khai sản xuất đồng bộ và chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 22-2026 phát hành ngày o1/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Brazil nổi lên như đối thủ mới trong cuộc đua đất hiếm toàn cầu
Sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới, Brazil đang nổi lên như một trung tâm khai thác mới trong bối cảnh nhu cầu đối với AI, xe điện và năng lượng tái tạo tăng mạnh. Quốc gia Nam Mỹ này được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng đáng chú ý với Trung Quốc trên thị trường đất hiếm toàn cầu...
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 30,6 tỷ USD
Trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 30,69 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước...
Chiến lược thích ứng với biến động giá cao su
Căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá dầu leo thang, kéo theo chi phí đầu vào của ngành cao su tổng hợp tăng mạnh, đẩy giá cao su trên thị trường quốc tế tăng cao nhất trong 6 năm qua, tạo hiệu ứng tích cực cho ngành cao su toàn cầu cũng như các doanh nghiệp Việt Nam...
Hoa Kỳ điều tra kép máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam
Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam. Doanh nghiệp xuất khẩu cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian quan trọng để kịp thời ứng phó, tránh bị áp mức thuế bất lợi...
Ukraine điều tra chống bán phá giá thép carbon cán phẳng có phủ từ Việt Nam
Ukraine chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép carbon cán phẳng có phủ xuất xứ từ Việt Nam. Đây là bước đi pháp lý quan trọng từ phía đối tác đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước phải nhanh chóng có giải pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: