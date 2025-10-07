Xuất khẩu tăng trưởng 40%: “Động lực” giúp Nghệ An duy trì GRDP ở mức cao

Trong bối cảnh chịu tác động nặng nề từ 3 cơn bão liên tiếp, Nghệ An vẫn ghi nhận kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng năm 2025 đạt hơn 3,2 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là một trong những trụ cột quan trọng giúp GRDP của tỉnh duy trì mức tăng 8,61%...

Thông tin tại phiên họp UBND tỉnh Nghệ An thường kỳ tháng 9/2025 diễn ra vào sáng 7/10, ông Trịnh Thanh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, cho biết dù trải qua quý 3 đầy biến động với 3 cơn bão liên tiếp gây thiệt hại nặng nề, kinh tế - xã hội Nghệ An vẫn duy trì đà tăng trưởng khá. Cụ thể, GRDP quý 3/2025 của Nghệ An ước tăng 8,62%. Tính chung 9 tháng năm 2025 đạt 8,61%, cao hơn mức cùng kỳ 2024 (8,49%), và tiệm cận kịch bản tăng trưởng đề ra (8,96–9,61%).

Khu vực công nghiệp – xây dựng tiếp tục là trụ cột của kinh tế tỉnh này, với mức tăng 13,73% trong 9 tháng, riêng công nghiệp tăng 15,15%. Các khu công nghiệp hoạt động ổn định, nhiều nhà máy mở rộng sản xuất giúp giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng mạnh.

Lĩnh vực dịch vụ duy trì đà phục hồi tích cực, tăng 7,63%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 130.365 tỷ đồng, tăng 15,07%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,268 tỷ USD (tăng 40%), du lịch đón khoảng 8,81 triệu lượt khách, tăng 5%, doanh thu ước 10.520 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025

Trái lại, khu vực nông – lâm – thủy sản chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão. Hơn 30.000 ha lúa bị ngập, nhiều diện tích hoa màu hư hại khiến tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chỉ đạt 3,35% (thấp hơn kịch bản 4,55–4,56%), riêng quý 3 chỉ tăng 1,25%. Dù vậy, sản lượng gỗ khai thác vẫn đạt 1,35 triệu m3 (tăng 5,9%) và thủy sản đạt 232.145 tấn (tăng 6,25%).

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 20.015 tỷ đồng, vượt 13% dự toán và tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tổng chi ngân sách địa phương lên tới 35.172 tỷ đồng, đạt 83,5% dự toán, cao hơn thu hơn 15.000 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 12.263 tỷ đồng (125,5% dự toán) và chi thường xuyên 22.214 tỷ đồng (70,7% dự toán). Sự chênh lệch này phản ánh áp lực lớn lên cân đối ngân sách, nhất là trong giai đoạn tỉnh đang tập trung đầu tư hạ tầng, khắc phục hậu quả thiên tai và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Tính đến 30/9, Nghệ An đã giải ngân 4.624 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 45,27% kế hoạch, tương đương 50,99% kế hoạch vốn giao đầu năm.

Toàn cảnh phiên họp.

Trong 9 tháng năm 2025, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho 55 dự án, tổng vốn 11.275 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh vốn cho 42 dự án với mức tăng hơn 22.560 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt 33.836 tỷ đồng.

Về đầu tư nước ngoài (FDI), Nghệ An cấp mới cho 15 dự án với tổng vốn 213,3 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 14 dự án với 655,8 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 869,1 triệu USD, chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư của toàn tỉnh.

Cũng trong thời gian này, tỉnh Nghệ An có thêm 2.452 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 48,6%), tổng vốn đăng ký 29.684 tỷ đồng (tăng 65%), cùng 616 doanh nghiệp quay lại hoạt động, bằng 96% cùng kỳ năm 2024.

Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đạt kết quả khả quan. Sau 3 tháng triển khai, chính quyền cấp xã cơ bản hoạt động ổn định, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt.