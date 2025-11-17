Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Xuất khẩu thủy sản 10 tháng: Tôm và cá tra tăng trưởng mạnh, cá ngừ sụt giảm

Chu Khôi

17/11/2025, 17:12

Trong 10 tháng năm 2025, tôm tiếp tục là mặt hàng chủ lực dẫn dắt xuất khẩu thủy sản với mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các sản phẩm khác như cá tra và mực – bạch tuộc cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, lần lượt là 9% (đạt 1,8 tỷ USD) và 19%. Ngược lại, mặt hàng cá ngừ có sự sụt giảm nhẹ 4%...

Xuất khẩu cá tra đang có dấu hiệu tăng trưởng tích cực.
Xuất khẩu cá tra đang có dấu hiệu tăng trưởng tích cực.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), trong 10 tháng năm 2025, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 9,5 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ 2024.  

Riêng mặt hàng cá tra, với kết quả 217 triệu USD đạt được trong tháng 10/2025 (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024) đã đưa tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sau 10 tháng năm 2025 lên con số 1,8 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này cho thấy xuất khẩu cá tra có dấu hiệu tăng trưởng tích cực, dù một số thị trường vẫn tiếp tục xu hướng giảm.

XUẤT KHẨU CÁ TRA: TĂNG MẠNH Ở THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC, GIẢM TẠI MỸ

Về thị trường, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông trong tháng 10/2025 đạt 73 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Sau khi chững lại trong tháng 9, thị trường này đã phục hồi đà tăng, cho thấy nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc đang hồi phục rõ rệt, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm.

Đối với thị trường Mỹ, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong tháng 10/2025 đạt 29 triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu cá tra sang thị trường Brazil đạt 15 triệu USD trong tháng 10/2025, tăng 1% so với cùng kỳ. Sau khi giảm trong tháng 9, xuất khẩu sang Brazil đã đảo chiều tăng trở lại. Trong khi đó, thị trường Anh tiếp tục xu hướng giảm sâu, với kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường này trong tháng/2025 10 đạt 4 triệu USD, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu thuỷ sản 10 tháng của năm 2025. Nguồn VASEP.
Xuất khẩu thuỷ sản 10 tháng của năm 2025. Nguồn VASEP.

Trong khối CPTPP, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam 10 tháng năm 2025 đạt 305 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ và chiếm 17% tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Trong khối, Mexico đạt 63 triệu USD, tăng nhẹ 1%; Nhật Bản đạt 39 triệu USD, tăng 14%; Malaysia tăng mạnh 37% so với cùng kỳ, thể hiện xu hướng mở rộng nhu cầu nhập khẩu trong khu vực này.

Tại EU, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam 10 tháng năm 2025 đạt 149 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khối EU, các thị trường truyền thống như Hà Lan và Đức vẫn tiếp tục xu hướng giảm, trong khi Tây Ban Nha có sự tăng trưởng tích cực 22% so với cùng kỳ. Những chênh lệch này phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong nhu cầu tiêu thụ cá tra giữa các nước thành viên EU.

Trong 10 tháng năm 2025, sản phẩm phile cá tra đông lạnh (mã HS0304) đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Sản phẩm cá tra đông lạnh, khô, nguyên con (trừ mã HS0304) đạt 315 triệu USD, gần như đi ngang, nhích nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm cá tra chế biến đạt 44 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ, chiếm 2,4% tổng kim ngạch, cho thấy dư địa phát triển của sản phẩm giá trị gia tăng trong cơ cấu xuất khẩu cá tra hiện nay.

Sau giai đoạn chững lại ở quý 3, xuất khẩu cá tra Việt Nam tháng 10 ghi nhận tín hiệu lạc quan, khi một số thị trường lớn bắt đầu có dấu hiệu tích cực, trong khi một số thị trường khác vẫn chững lại do tồn kho và chu kỳ nhập khẩu dịp lễ hội.

Dự báo trong quý 4/2025, một số thị trường lớn có thể tiếp tục xu hướng giảm do nhu cầu chưa phục hồi hoàn toàn. Động lực quan trọng nhất cho giai đoạn cuối năm và bước sang năm 2026 là kết quả POR20 tại Mỹ, khi doanh nghiệp được áp mức thuế chống bán phá giá 0%, qua đó cải thiện đáng kể niềm tin của các nhà nhập khẩu Mỹ. Tuy nhiên, thuế đối ứng 20% vẫn ảnh hưởng đến biên lợi nhuận, khiến doanh nghiệp cần tiếp tục mở rộng thị trường.

Hướng đi chủ đạo trong quý 4/2025 và năm 2026 sẽ là mở rộng xuất khẩu sang khối CPTPP (Canada, Mexico, Malaysia, Anh) và Trung Đông, nơi Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan và có điều kiện tiếp cận thị trường thuận lợi hơn. EU cũng được kỳ vọng duy trì đà tăng nhờ quy định kỹ thuật linh hoạt hơn đối với sản phẩm nuôi trồng, tạo dư địa cho các mặt hàng cá tra chế biến sâu.

Nếu tận dụng tốt các ưu đãi thuế và dịch chuyển thị trường, ngành cá tra có cơ hội duy trì đà phục hồi và tăng trưởng bền vững trong năm 2026.

XUẤT KHẨU TÔM TĂNG TRƯỞNG MẠNH

Đối với mặt hàng tôm, VASEP cho biết xuất khẩu tôm của Việt Nam trong 10 tháng 2025 đem về 3,9 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tính đến 15/10/2025, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc và Hồng Kông đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôm sang thị trường này ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong tất cả các thị trường. Trung Quốc vẫn duy trì vị trí số 1 về nhập khẩu tôm của Việt Nam, chiếm 28,2% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đi các thị trường.

Với cơ cấu sản phẩm đặc thù và tốc độ tăng trưởng mạnh, Trung Quốc đang trở thành điểm tựa tăng trưởng chính của ngành tôm Việt Nam năm nay, không chỉ nhờ lượng nhập khẩu lớn mà còn vì thị trường này đang mở rộng theo cả chiều lượng và chiều chất.

Cấu trúc mặt hàng xuất khẩu tôm sang Trung Quốc có sự khác biệt rõ rệt so với các thị trường khác, trong đó tôm loại khác (trừ tôm chân trắng và tôm sú) chiếm ưu thế tuyệt đối, với tăng trưởng 139% về kim ngạch và chiếm 65,6% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường này. Đáng chú ý, nhóm tôm sống, tươi, đông lạnh tăng 145% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ của người tiêu dùng Trung Quốc đối với các sản phẩm cao cấp, đặc biệt là tôm hùm sống Việt Nam.

Xuất khẩu tôm chân trắng sang thị trường Trung Quốc chỉ tăng 3%, nhưng trong đó nhóm sản phẩm chế biến tăng vọt hơn 114% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu hướng tiêu dùng đa dạng và sự chuyển dịch sang các sản phẩm tiện lợi ở các đô thị lớn. Xuất khẩu tôm sú sang Trung Quốc tăng 7,7%, vẫn duy trì chỗ đứng ổn định tại các thành phố ven biển như Quảng Châu, Thượng Hải, nơi người tiêu dùng đánh giá cao chất lượng thịt và màu sắc đẹp.

Các chuyên gia dự báo nhập khẩu tôm của Trung Quốc có thể tăng nhẹ trong quý 4/2025, nhờ nhu cầu phục vụ mùa lễ hội và Tết Nguyên đán 2026. Xu hướng tiêu thụ sản phẩm cao cấp như tôm sống, tôm hùm và tôm sú cỡ lớn sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng.

Tuy nhiên, rủi ro từ chính sách kiểm soát biên mậu và thay đổi quy định hải quan vẫn là yếu tố cần lưu ý, bởi chỉ một thay đổi nhỏ về truy xuất nguồn gốc hoặc an toàn thực phẩm cũng có thể khiến dòng hàng bị gián đoạn.

Thị trường Trung Quốc rộng mở nhưng cũng khó đoán, đòi hỏi doanh nghiệp xuất khẩu phải chuyên nghiệp, chuẩn hóa quy trình và theo sát các quy định mới để tận dụng tốt cơ hội.

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam được dự báo khó khăn vì tác động dây chuyền từ thuế và MMPA

17:48, 10/11/2025

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam được dự báo khó khăn vì tác động dây chuyền từ thuế và MMPA

Ngành tôm “chuyển mình” hướng tới tương lai xanh

07:04, 17/11/2025

Ngành tôm “chuyển mình” hướng tới tương lai xanh

Xuất khẩu cá tra có cơ hội tăng trưởng mạnh

07:06, 12/08/2025

Xuất khẩu cá tra có cơ hội tăng trưởng mạnh

Từ khóa:

cá tra xuất khẩu 2025 Cptpp dự báo xuất khẩu cá tra tăng trưởng xuất khẩu thị trường Mỹ thị trường Trung Quốc tôm xuất khẩu Việt Nam vasep xuất khẩu thủy sản Việt Nam Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 10 và 10 tháng 2025

Đọc thêm

Thanh toán không tiền mặt làm minh bạch hoá nền kinh tế, kích thích tiêu dùng chính thức

Thanh toán không tiền mặt làm minh bạch hoá nền kinh tế, kích thích tiêu dùng chính thức

Thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt qua mã QR, không chỉ giúp minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội, mà còn kích thích mạnh mẽ tiêu dùng chính thức bằng cách tăng tốc độ mua sắm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân…

Phó Thủ tướng yêu cầu bằng mọi giá phải đưa dân ra khỏi vùng ngập nguy hiểm

Phó Thủ tướng yêu cầu bằng mọi giá phải đưa dân ra khỏi vùng ngập nguy hiểm

Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, nhất là thời điểm cuối năm, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Tăng mức phạt đối với các vi phạm trong khai thác hải sản

Tăng mức phạt đối với các vi phạm trong khai thác hải sản

Theo Nghị định 301/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, các vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình tàu cá sẽ bị xử phạt nặng hơn. Cụ thể, tàu cá từ 24m trở lên không về cảng trong 10 ngày khi thiết bị giám sát hỏng sẽ bị phạt từ 300–400 triệu đồng; hành vi tháo gỡ thiết bị giám sát khi tàu đang hoạt động trên biển sẽ bị phạt từ 50–100 triệu đồng…

Anh rà soát hạn ngạch thuế quan đối với sản phẩm thép cây Việt Nam

Anh rà soát hạn ngạch thuế quan đối với sản phẩm thép cây Việt Nam

Cuộc rà soát này nhằm xem xét việc Việt Nam có tiếp tục được miễn trừ khỏi hạn ngạch thuế quan hay không – không phải là đề xuất cấm nhập khẩu...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy