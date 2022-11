Xuất khẩu tiêu khởi sắc nhưng chưa giành lại được mốc 1 tỷ USD

"Tại Việt Nam, diện tích hồ tiêu giảm đáng kể do giá giảm mạnh, ảnh hưởng của dịch bệnh và biến đổi khí hậu, từ 152.000 ha năm 2017 xuống còn 130.000 ha vào năm 2022. Sản lượng thu hoạch tiêu năm 2022 đạt 175.000 tấn, giảm 10% so với 2021. Tuy vậy, sản lượng hồ tiêu Việt Nam vẫn đứng thứ 1 trên thế giới và chiếm 35% so với toàn cầu".

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam.