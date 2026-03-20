Yêu cầu thông xe kỹ thuật cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột trước 2/9/2026

20/03/2026, 07:58

Chiều 19/3, tại Đắk Lắk, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn tỉnh...

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nghe báo cáo từ các đơn vị. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tận dụng điều kiện thuận lợi của mùa khô để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần. Đặc biệt, đối với Dự án thành phần 2, cần khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết để bảo đảm tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9/2026 và hoàn thành toàn bộ tuyến trong năm 2026.

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung xử lý các tồn tại còn lại, bảo đảm đưa toàn tuyến vào khai thác đúng kế hoạch; đồng thời nghiên cứu triển khai các hạng mục như trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Cùng với đó, tỉnh được giao nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột – Tuy Hòa nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực Tây Nguyên với duyên hải miền Trung, mở rộng không gian phát triển.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương tiếp tục triển khai dự án kết nối điểm cuối cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột với trục đường Đông – Tây của tỉnh nhằm phát huy hiệu quả tuyến cao tốc và đáp ứng nhu cầu phát triển. Phó Thủ tướng đồng tình với đề xuất này, đồng thời giao các bộ, ngành phối hợp với địa phương hoàn thiện phương án, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài hơn 117 km, tổng mức đầu tư khoảng 21.935 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 dài hơn 31 km do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 2 dài gần 37 km do Bộ Xây dựng triển khai; Dự án thành phần 3 dài hơn 48 km do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý.

Đến nay, Dự án thành phần 3 đã thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025, giá trị xây lắp đạt trên 94% và đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Dự án thành phần 2 đạt khoảng 64% khối lượng thi công.

Đắk Lắk đẩy mạnh giải ngân đầu tư công sau hợp nhất

18:30, 01/08/2025

Giải pháp để các dự án cao tốc qua Khánh Hoà, Phú Yên, Đắk Lắk về đích đúng hẹn

07:56, 21/03/2025

Đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ vướng mắc cho dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

07:40, 26/11/2024

Đọc thêm

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026 đánh dấu một bước chuyển mình từ đối thoại sang hành động cụ thể. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt trong ASEAN và việc nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ mở ra cơ hội đột phá trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và giao thông bền vững.

Nhân dịp Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin giới thiệu những chia sẻ cũng như góc nhìn của các Đại sứ châu Âu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác và triển vọng của kinh tế Việt Nam...

Quý 1/2026, Quảng Trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tăng trưởng GRDP đạt 7,75%, cao hơn kịch bản đề ra. Tuy nhiên, những khó khăn về chi phí đầu vào, giải phóng mặt bằng và tiến độ đầu tư công đang đặt ra yêu cầu tăng tốc, quyết liệt hơn trong quý 2 để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và hạ tầng, đồng thời cam kết bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, củng cố niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

1

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Chứng khoán

2

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Chứng khoán

3

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

4

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

5

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

