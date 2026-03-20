Yêu cầu thông xe kỹ thuật cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột trước 2/9/2026

Chiều 19/3, tại Đắk Lắk, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn tỉnh...

Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tận dụng điều kiện thuận lợi của mùa khô để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần. Đặc biệt, đối với Dự án thành phần 2, cần khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết để bảo đảm tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9/2026 và hoàn thành toàn bộ tuyến trong năm 2026.

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung xử lý các tồn tại còn lại, bảo đảm đưa toàn tuyến vào khai thác đúng kế hoạch; đồng thời nghiên cứu triển khai các hạng mục như trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Cùng với đó, tỉnh được giao nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột – Tuy Hòa nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực Tây Nguyên với duyên hải miền Trung, mở rộng không gian phát triển.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương tiếp tục triển khai dự án kết nối điểm cuối cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột với trục đường Đông – Tây của tỉnh nhằm phát huy hiệu quả tuyến cao tốc và đáp ứng nhu cầu phát triển. Phó Thủ tướng đồng tình với đề xuất này, đồng thời giao các bộ, ngành phối hợp với địa phương hoàn thiện phương án, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài hơn 117 km, tổng mức đầu tư khoảng 21.935 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 dài hơn 31 km do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 2 dài gần 37 km do Bộ Xây dựng triển khai; Dự án thành phần 3 dài hơn 48 km do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý.

Đến nay, Dự án thành phần 3 đã thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025, giá trị xây lắp đạt trên 94% và đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Dự án thành phần 2 đạt khoảng 64% khối lượng thi công.