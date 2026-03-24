Thứ Ba, 24/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM

Tường Bách

24/03/2026, 16:34

Ngày hội năm nay có chủ đề "Rộn ràng hè về" (Vibrant Summer Fest), hưởng ứng cột mốc kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và nhằm kích cầu du lịch nội địa trong dịp hè 2026…

VnEconomy

Chiều 24/3, Sở Du lịch TP.HCM và Hiệp hội Du lịch Thành phố đã tổ chức giới thiệu chuỗi hoạt động trọng tâm của Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2026, diễn ra từ ngày 2 – 5/4 tại khu B, Công viên 23.9 (phường Bến Thành).

Thông tin tại buổi lễ, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho hay qua hơn 2 thập niên tổ chức, Ngày hội du lịch TP.HCM đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng, không chỉ là nơi giới thiệu các sản phẩm du lịch mà còn là diễn đàn kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp.

TP.HCM đang phát triển với quy mô mở rộng và nhiều không gian du lịch mới. Ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 22 được định hướng trở thành nơi trải nghiệm thực tế của du khách, đồng thời, kết nối các chuỗi sản phẩm du lịch, hình thành các hành trình đa điểm và các sản phẩm du lịch trải nghiệm sâu hơn.

Trong bối cảnh hiện nay, kích cầu không chỉ là khuyến mại hay giảm giá mà là nâng cao giá trị trải nghiệm, tạo nhiều lý do để du khách lựa chọn và quay trở lại TP.HCM. "Thông qua Ngày hội, TP.HCM mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kết nối và lan tỏa du lịch, hướng tới phát triển một điểm đến năng động, trải nghiệm và sáng tạo," ông Hòa nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, chia sẻ ngay sau nghi thức khai mạc, toàn bộ không gian Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026 sẽ chính thức đi vào hoạt động, với quy mô hơn 120 gian hàng đến từ các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không và cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

Không gian triển lãm được tổ chức thành hai khu vực chính. Khu doanh nghiệp giới thiệu tour tuyến mới và ưu đãi mùa hè 2026; và khu địa phương tái hiện không gian quảng bá văn hóa – du lịch các tỉnh, thành cùng đa dạng sản phẩm quà tặng, thủ công mỹ nghệ đặc sắc.

Khung cảnh nhộn nhịp của Ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 21 - năm 2025. 

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm và bán tour ưu đãi, các gian hàng được đầu tư đa dạng về trải nghiệm, tích hợp công nghệ, trò chơi và trình diễn tại chỗ, góp phần tạo nên một không gian du lịch sinh động. Từ đó, du khách trực tiếp khám phá và cảm nhận giá trị điểm đến một cách chân thực.

Chuỗi hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Ngày hội du lịch TP.HCM bao gồm Sàn giao dịch việc làm du lịch 2026 - Kết nối nguồn nhân lực, định hướng tương lai; Talkshow du lịch 2026 - Không gian đối thoại và chia sẻ xu hướng; chương trình nghệ thuật các tỉnh, thành phố nhằm tái hiện bức tranh du lịch đa sắc.

Cùng với đó là chương trình giao lưu xiếc, thể thao và hoạt động tương tác - Lan tỏa tinh thần năng động, kết nối cộng đồng; không gian hội tụ sắc màu ẩm thực Việt; chương trình sự kiện ngoài trời nhằm kích hoạt không gian lễ hội đa tầng…

Trong đó, hội chợ kích cầu quy tụ hơn 100 doanh nghiệp với hàng trăm sản phẩm, dịch vụ và chương trình ưu đãi dành cho mùa cao điểm du lịch hè. Tại đây, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không và đơn vị cung ứng dịch vụ đồng loạt giới thiệu sản phẩm mới và triển khai ưu đãi hấp dẫn. Hội chợ cũng là không gian giao thương đa chiều, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khảo sát thị trường, thử nghiệm sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác.

Hà Tĩnh “làm mới” du lịch để giữ chân du khách

09:41, 24/03/2026

Hà Tĩnh “làm mới” du lịch để giữ chân du khách

Đà Nẵng chào đón 180 hành khách trên chuyến bay từ Philippines

20:29, 20/03/2026

Đà Nẵng chào đón 180 hành khách trên chuyến bay từ Philippines

Huế mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực du lịch

23:48, 18/03/2026

Từ khóa:

doanh nghiệp lữ hành du lịch hội chợ kích cầu kích cầu du lịch Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026 Vneconomy

Đọc thêm

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Các đòn đáp trả của Iran trên khắp Trung Đông đã khiến nhu cầu du lịch tại khu vực này gần như đóng băng, trong khi gián đoạn hàng không ảnh hưởng tới khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày...

VnEconomy

"Kỳ nghỉ hiệu năng cao": Xu hướng mới của thế hệ du khách thành đạt châu Á

Các điểm đến du lịch sang trọng đang giới thiệu xu hướng “kỳ nghỉ hiệu năng cao” – nơi tích hợp chăm sóc sức khỏe, các thói quen tối ưu hiệu suất và những trải nghiệm hướng đến tuổi thọ...

Hà Tĩnh “làm mới” du lịch để giữ chân du khách

Hà Tĩnh “làm mới” du lịch để giữ chân du khách

Dù sở hữu nhiều tiềm năng, du lịch Hà Tĩnh vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ nét trên bản đồ du lịch khu vực. Việc “làm mới” sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới tư duy quản lý đang trở thành yêu cầu cấp bách...

Mùa thấp điểm đến sớm của du lịch UAE

Mùa thấp điểm đến sớm của du lịch UAE

Hãng hàng không British Airways vừa thông báo sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay đến Dubai (UAE) cho đến tháng Sáu do các cuộc tấn công của Iran vào các sân bay trong khu vực vẫn tiếp diễn…

Việt Nam liên tục ghi điểm trên bản đồ du lịch toàn cầu

Việt Nam liên tục ghi điểm trên bản đồ du lịch toàn cầu

Tạp chí du lịch của Mỹ CN Traveler vừa công bố danh sách 28 đất nước đẹp nhất thế giới, Việt Nam giữ vị trí 17. Đứng đầu danh sách là Trung Quốc, đất nước với 56 di sản thế giới được UNESCO công nhận…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu về năng lượng hạt nhân, tàu điện ngầm của Nga

Tiêu điểm

2

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Đầu tư

3

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Thế giới

4

Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang

Thế giới

5

100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy