100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM
Tường Bách
24/03/2026, 16:34
Ngày hội năm nay có chủ đề "Rộn ràng hè về" (Vibrant Summer Fest), hưởng ứng cột mốc kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và nhằm kích cầu du lịch nội địa trong dịp hè 2026…
Chiều 24/3, Sở Du lịch TP.HCM và Hiệp hội Du lịch Thành phố đã tổ chức giới thiệu chuỗi hoạt động trọng tâm của Ngày hội Du lịch TP.HCM năm
2026, diễn ra từ ngày 2 – 5/4 tại khu B, Công viên 23.9 (phường Bến Thành).
Thông tin tại buổi lễ, ông Lê
Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho hay qua hơn 2 thập niên tổ
chức, Ngày hội du lịch TP.HCM đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng,
không chỉ là nơi giới thiệu các sản phẩm du lịch mà còn là diễn đàn kết nối giữa
các địa phương, doanh nghiệp.
TP.HCM đang phát triển với quy mô mở rộng và nhiều không
gian du lịch mới. Ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 22 được định hướng trở thành nơi trải nghiệm thực
tế của du khách, đồng thời, kết nối các chuỗi sản phẩm du lịch, hình thành các
hành trình đa điểm và các sản phẩm du lịch trải nghiệm sâu hơn.
Trong bối cảnh hiện nay, kích cầu không chỉ là khuyến mại
hay giảm giá mà là nâng cao giá trị trải nghiệm, tạo nhiều lý do để du khách lựa
chọn và quay trở lại TP.HCM. "Thông qua Ngày hội, TP.HCM mong muốn tiếp tục
khẳng định vai trò trung tâm kết nối và lan tỏa du lịch, hướng tới phát triển một
điểm đến năng động, trải nghiệm và sáng tạo," ông Hòa nhấn mạnh.
Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, chia sẻ ngay sau nghi thức khai mạc, toàn bộ không gian Ngày hội Du lịch TP.HCM
2026 sẽ chính thức đi vào hoạt động, với quy mô hơn 120 gian hàng đến từ các
doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không và cơ quan xúc tiến du lịch
trong và ngoài nước.
Không gian triển lãm được tổ chức thành hai khu vực chính.
Khu doanh nghiệp giới thiệu tour tuyến mới và ưu đãi mùa hè 2026; và khu địa
phương tái hiện không gian quảng bá văn hóa – du lịch các tỉnh, thành cùng đa dạng
sản phẩm quà tặng, thủ công mỹ nghệ đặc sắc.
Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm và bán tour ưu đãi,
các gian hàng được đầu tư đa dạng về trải nghiệm, tích hợp công nghệ, trò chơi
và trình diễn tại chỗ, góp phần tạo nên một không gian du lịch sinh động. Từ
đó, du khách trực tiếp khám phá và cảm nhận giá trị điểm đến một cách chân thực.
Chuỗi hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Ngày hội du lịch
TP.HCM bao gồm Sàn giao dịch việc làm du lịch 2026 - Kết nối nguồn nhân lực,
định hướng tương lai; Talkshow du lịch 2026 - Không gian đối thoại và chia sẻ
xu hướng; chương trình nghệ thuật các tỉnh, thành phố nhằm tái hiện bức tranh
du lịch đa sắc.
Cùng với đó là chương trình giao lưu xiếc, thể thao và hoạt động
tương tác - Lan tỏa tinh thần năng động, kết nối cộng đồng; không gian hội tụ sắc
màu ẩm thực Việt; chương trình sự kiện ngoài trời nhằm kích hoạt không gian lễ
hội đa tầng…
Trong đó, hội chợ kích cầu quy tụ hơn 100 doanh nghiệp với
hàng trăm sản phẩm, dịch vụ và chương trình ưu đãi dành cho mùa cao điểm du lịch
hè. Tại đây, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không và đơn vị
cung ứng dịch vụ đồng loạt giới thiệu sản phẩm mới và triển khai ưu đãi hấp dẫn.
Hội chợ cũng là không gian giao thương đa chiều, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khảo sát thị trường, thử nghiệm sản phẩm, tìm kiếm
đối tác và mở rộng hợp tác.
