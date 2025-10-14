20 năm thành lập Hội Doanh nhân Sài Gòn, vì sự phát triển của TP.Hồ Chí Minh

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Hội Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, đồng thời vinh danh nhiều doanh nhân có đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển chung của TP.Hồ Chí Minh.

Hoạt động diễn ra vào tối 13/10, nhằm ghi nhận và tri ân những doanh nhân đã có nhiều năm gắn bó, đóng góp và cống hiến bền bỉ cho sự phát triển của cộng đồng doanh nhân nói riêng, cho sự phát triển của TP.Hồ Chí Minh nói chung.

Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn Lư Nguyễn Xuân Vũ đã đúc kết các hoạt động của hội một cách vắn gọn, rằng “Từ khát vọng xây dựng một cộng đồng doanh nhân chân chính, đến nay Hội đã trở thành mái nhà chung của hơn 1.200 doanh nhân. Đây là những doanh nhân dám nghĩ, dám làm, dấn thân và tiên phong trong đổi mới và phát triển bền vững của Thành phố và của chính doanh nghiệp mình; đồng thời, đề cao đạo đức kinh doanh, luôn hướng về những giá trị tốt đẹp cho xã hội”.

Ông Vũ cũng nhấn mạnh, Hội Doanh nhân Sài Gòn bước sang tuổi 20 trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế” đã được khẳng định trong Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và các chính sách mới của Chính phủ Việt Nam.

Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn Lư Nguyễn Xuân Vũ: "Với vai trò thuyền trưởng, các doanh nhân được vinh danh là những người đã dấn thân, kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển doanh nghiệp qua nhiều biến động của thị trường, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế đất nước".

Trong dịp này, Hội Doanh nhân Sài Gòn đã vinh danh 12 doanh nhân tiêu biểu có quá trình hoạt động và đóng góp nổi bật cho sự phát triển của Hội và cộng đồng. Những cá nhân được vinh danh này nhận được bằng khen của UBND TP.Hồ Chí Minh, giấy khen của Sở Công Thương Thành phố và giấy khen của Hội Doanh nhân Sài Gòn. Đây là những phần thưởng thể hiện sự ghi nhận của chính quyền Thành phố và cộng đồng đối với những đóng góp giá trị, bền vững của đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh của TP.Hồ Chí Minh, những người luôn dấn thân vì sự phát triển chung của Thành phố và đất nước.

Hội cũng đã vinh danh 20 “Doanh nhân - Người truyền lửa” là những người có nhiều đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội và cộng đồng; 150 doanh nhân được tôn vinh “Doanh nhân - Nét đẹp từ tâm” vì những cống hiến trong hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, tuân thủ pháp luật và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra, Hội cũng vinh danh 50 doanh nhân tiêu biểu xây dựng thương hiệu mạnh, góp phần nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế; khen thưởng 24 tập thể và 115 cá nhân đã có những đóng góp đặc biệt trong xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nhân TP.Hồ Chí Minh.

Không chỉ dừng lại ở sự ghi nhận thành công cá nhân, sự vinh danh này còn là lời nhắc nhớ về trách nhiệm cộng đồng của doanh nhân, và thương hiệu mạnh không chỉ là tài sản của doanh nghiệp, mà còn là tài sản của quốc gia.

Tiền thân của Hội Doanh nhân Sài Gòn là Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, được khởi xướng thành lập vào năm 2005. Sau khi sáp nhập hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào, lập TP.Hồ Chí Minh mới, đồng thời được sự cho phép của UBND TP.Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức đại hội bất thường, quyết định đổi tên là Hội Doanh nhân Sài Gòn. Hiện tại, Hội có hơn 1.200 hội viên, 12 ban chuyên đề, 24 câu lạc bộ và 40 chi hội hoạt động khắp địa bàn TP.Hồ Chí Minh mới.