200 đội thi từ 30 quốc gia tham dự LotusHacks 2026 tại Việt Nam
Khánh Vy
23/03/2026, 20:52
Cuộc thi Hackathon AI lớn nhất Việt Nam do LotusHacks và GenAI Fund tổ chức từ ngày 20-22/3 tại TP.HCM ghi nhận con số kỷ lục với hơn 1.500 người từ 30 quốc gia xác nhận tham dự và lập thành 200 đội thi…
Theo Ban tổ chức cuộc thi, sự bùng nổ cả về số lượng và chất
lượng thí sinh năm nay cho thấy vị thế ngày càng thăng hạng của Việt Nam trong
việc vươn lên trở thành một trung tâm đào tạo và thu hút nhân tài AI mới đầy
triển vọng trong khu vực và thế giới.
Kéo dài liên tục trong 36 tiếng đồng hồ, các thí sinh tham dự
LotusHacks 2026 sẽ phải giải quyết các bài toán công nghệ liên quan tới 4 chủ đề
chính, bao gồm: Enterprises (Giải pháp Doanh nghiệp), Edtech (Công nghệ giáo dục),
Social and Mobility (Mạng xã hội và Công nghệ di động), Technology and Consumer
(Công nghệ và Tiêu dùng). Đặc biệt, gần 150 các bài toán thực tiễn từ các doanh
nghiệp đã được công bố trên nền tảng https://app.genaifund.ai/
giúp các đội thi có sự lựa chọn ý tưởng để định hình sản phẩm.
Bế mạc cuộc thi, FocusIQ với 4 thành viên đến từ Singapore
đã giành ngôi Quán quân với giải pháp Hệ thống luyện thi thông minh tích hợp
thiết bị đeo EEG. Giải pháp này sử dụng AI để phân tích dữ liệu sóng não (EEG)
của người học, từ đó tự động điều chỉnh lộ trình ôn tập và cường độ kiến thức dựa
trên mức độ tập trung và sự mệt mỏi của thí sinh trong thời gian thực, giúp tối
ưu hóa hiệu quả học tập.
Giải Nhì thuộc về Tiny-detective, với giải pháp Hệ thống
Agentic AI chống hàng giả trên các nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam. Giải
pháp giúp tự động quét, nhận diện và loại bỏ các sản phẩm vi phạm bản quyền hoặc
hàng nhái với độ chính xác cực cao, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
và uy tín của các thương hiệu nội địa.
Giải Ba thuộc về COCO - nền tảng học tập qua video tương
tác. Giải pháp này giúp thay đổi thói quen xem điện thoại/máy tính bảng thụ động
của trẻ em, biến khoảng thời gian này thành những chuyến phiêu lưu học tập chủ
động. Nhờ công nghệ AI, trẻ em có thể tương tác trực tiếp với nội dung trong
video, giúp kích thích tư duy và khả năng sáng tạo một cách tự nhiên.
Các đội thi khác cùng đứng trong Top 10 còn có SOSNOW,
TrustLoop, CheckVar, Edify, Reform, CornellJam và CarBon.
Theo bà Laura Nguyễn, Giám đốc điều hành GenAI Fund,
LotusHacks không chỉ là một cuộc thi Hackathon mà còn là tín hiệu gửi đến thế
giới rằng Việt Nam đang xây dựng AI và xây dựng với tốc độ rất nhanh thông qua
việc tạo điều kiện để các startup phát triển.
“GenAI Fund là quỹ hệ sinh thái tập trung vào Đông Nam Á,
chuyên thúc đẩy sự phát triển của các startup AI thông qua vốn và mạng lưới chiến
lược, việc lựa chọn bài toán để xây dựng là vô cùng quan trọng, bởi Ban tổ chức
không muốn đó chỉ là một sản phẩm nhất thời mà không có khả năng phát triển và
đi tiếp”, bà Laura cho biết.
Cùng với cuộc thi, các chủ đề về công nghệ chuyên sâu, bao gồm
OpenClaw, đã được chia sẻ trong suốt sự kiện. Các workshop chất lượng cao có sự
góp mặt của các diễn giả từ các đối tác hàng đầu như AWS và OpenAI.
LotusHacks là hackathon dẫn đầu tại Việt Nam do học sinh dẫn
dắt, hướng tới việc tạo ra cơ hội đẳng cấp thế giới cho thế hệ builder tiếp
theo.
Sau cuộc thi, với sự đồng hành của GenAI Fund, các đội thi
xuất sắc nhất không chỉ nhận được giải thưởng tiền mặt mà còn có cơ hội tiếp cận
mạng lưới cố vấn toàn cầu và nguồn vốn đầu tư để tiếp tục phát triển dự án
thành các startup tiềm năng.
“LotusHacks 2026 kết thúc, nhưng hành trình của các builder
chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp
tục xây dựng các điều kiện tốt nhất cho các thế hệ này và đưa Việt Nam trở
thành điểm sáng AI trong khu vực”, ”, bà Laura Nguyen khẳng định.
