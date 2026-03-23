200 đội thi từ 30 quốc gia tham dự LotusHacks 2026 tại Việt Nam

Cuộc thi Hackathon AI lớn nhất Việt Nam do LotusHacks và GenAI Fund tổ chức từ ngày 20-22/3 tại TP.HCM ghi nhận con số kỷ lục với hơn 1.500 người từ 30 quốc gia xác nhận tham dự và lập thành 200 đội thi…

Theo Ban tổ chức cuộc thi, sự bùng nổ cả về số lượng và chất lượng thí sinh năm nay cho thấy vị thế ngày càng thăng hạng của Việt Nam trong việc vươn lên trở thành một trung tâm đào tạo và thu hút nhân tài AI mới đầy triển vọng trong khu vực và thế giới.

Kéo dài liên tục trong 36 tiếng đồng hồ, các thí sinh tham dự LotusHacks 2026 sẽ phải giải quyết các bài toán công nghệ liên quan tới 4 chủ đề chính, bao gồm: Enterprises (Giải pháp Doanh nghiệp), Edtech (Công nghệ giáo dục), Social and Mobility (Mạng xã hội và Công nghệ di động), Technology and Consumer (Công nghệ và Tiêu dùng). Đặc biệt, gần 150 các bài toán thực tiễn từ các doanh nghiệp đã được công bố trên nền tảng https://app.genaifund.ai/ giúp các đội thi có sự lựa chọn ý tưởng để định hình sản phẩm.

Bế mạc cuộc thi, FocusIQ với 4 thành viên đến từ Singapore đã giành ngôi Quán quân với giải pháp Hệ thống luyện thi thông minh tích hợp thiết bị đeo EEG. Giải pháp này sử dụng AI để phân tích dữ liệu sóng não (EEG) của người học, từ đó tự động điều chỉnh lộ trình ôn tập và cường độ kiến thức dựa trên mức độ tập trung và sự mệt mỏi của thí sinh trong thời gian thực, giúp tối ưu hóa hiệu quả học tập.

Giải Nhì thuộc về Tiny-detective, với giải pháp Hệ thống Agentic AI chống hàng giả trên các nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam. Giải pháp giúp tự động quét, nhận diện và loại bỏ các sản phẩm vi phạm bản quyền hoặc hàng nhái với độ chính xác cực cao, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của các thương hiệu nội địa.

Giải Ba thuộc về COCO - nền tảng học tập qua video tương tác. Giải pháp này giúp thay đổi thói quen xem điện thoại/máy tính bảng thụ động của trẻ em, biến khoảng thời gian này thành những chuyến phiêu lưu học tập chủ động. Nhờ công nghệ AI, trẻ em có thể tương tác trực tiếp với nội dung trong video, giúp kích thích tư duy và khả năng sáng tạo một cách tự nhiên.

Các đội thi khác cùng đứng trong Top 10 còn có SOSNOW, TrustLoop, CheckVar, Edify, Reform, CornellJam và CarBon.

Các thí sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các diễn giả, đối tác hàng đầu về AI.

Theo bà Laura Nguyễn, Giám đốc điều hành GenAI Fund, LotusHacks không chỉ là một cuộc thi Hackathon mà còn là tín hiệu gửi đến thế giới rằng Việt Nam đang xây dựng AI và xây dựng với tốc độ rất nhanh thông qua việc tạo điều kiện để các startup phát triển.

“GenAI Fund là quỹ hệ sinh thái tập trung vào Đông Nam Á, chuyên thúc đẩy sự phát triển của các startup AI thông qua vốn và mạng lưới chiến lược, việc lựa chọn bài toán để xây dựng là vô cùng quan trọng, bởi Ban tổ chức không muốn đó chỉ là một sản phẩm nhất thời mà không có khả năng phát triển và đi tiếp”, bà Laura cho biết.

Cùng với cuộc thi, các chủ đề về công nghệ chuyên sâu, bao gồm OpenClaw, đã được chia sẻ trong suốt sự kiện. Các workshop chất lượng cao có sự góp mặt của các diễn giả từ các đối tác hàng đầu như AWS và OpenAI.

LotusHacks là hackathon dẫn đầu tại Việt Nam do học sinh dẫn dắt, hướng tới việc tạo ra cơ hội đẳng cấp thế giới cho thế hệ builder tiếp theo.

Sau cuộc thi, với sự đồng hành của GenAI Fund, các đội thi xuất sắc nhất không chỉ nhận được giải thưởng tiền mặt mà còn có cơ hội tiếp cận mạng lưới cố vấn toàn cầu và nguồn vốn đầu tư để tiếp tục phát triển dự án thành các startup tiềm năng.

“LotusHacks 2026 kết thúc, nhưng hành trình của các builder chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục xây dựng các điều kiện tốt nhất cho các thế hệ này và đưa Việt Nam trở thành điểm sáng AI trong khu vực”, ”, bà Laura Nguyen khẳng định.