3 mẫu đồng hồ Rolex gây sốt tại Watches & Wonders 2022

Sau hai năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, sự kiện được mong chờ bậc nhất trong thế giới đồng hồ đã chính thức diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ. Cũng giống như các buổi trình diễn của sự kiện nổi tiếng SIHH trước đây, Watches and Wonder 2022 sẽ có không dưới 40 thương hiệu nổi tiếng tham gia trưng bày cả trực tiếp lẫn online. Có thể nói đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 nổ ra, những người yêu đồng hồ mới được tham gia một sự kiện quy mô lớn như vậy, để có thể tương tác trực tiếp với các mẫu đồng hồ, thay vì nhìn qua màn hình.

Năm 2022, Rolex là cái tên được nhiều nhà sưu tập chú ý nhất bởi những thành công trên thị trường chính hãng cũng như thị trường bán lại năm vừa qua. Không phụ lòng mong mỏi, Rolex đã cập nhật ngay những mẫu đồng hồ mới nhất trong năm nay, gồm có các sản phẩm thuộc bộ sưu tập: Air-King, GMT-Master II, Day-Date, Yacht-Master, Datejust, và cả Deepsea. Trong đó, có 3 mẫu đồng hồ khiến giới sưu tầm xôn xao với những thông tin được thuyết trình. Watch & Wonders 2022 sẽ diễn ra từ ngày 30/3 đến 5/4.

ROLEX OYSTER PERPETUAL AIR-KING

Tôn vinh những người tiên phong trong ngành hàng không, Oyster Perpetual Air-King thế hệ mới mời gọi chủ nhân nắm quyền kiểm soát vận mệnh của chính mình. Chiếc đồng hồ Oyster Perpetual Air-King tượng trưng cho mối quan hệ đặc biệt giữa Rolex và việc bay lượn trong thời kỳ hoàng kim của ngành hàng không trong thập niên 1930; chiếc đồng hồ này tôn vinh những người phi công của thời đại đó cũng như vai trò của Oyster trong câu chuyện đậm tính sử thi của họ.

Rolex Air King từ lâu đã bị coi là một trong những mẫu đồng hồ bị đánh giá thấp nhất của thương hiệu. Tuy nhiên, sự khác lạ của Air King thể hiện ở việc kết hợp phong cách Explorer ở các vạch chia ba, sáu và chín và năm phút trên các vị trí khác gần đây lại tạo nên sức hấp dẫn. Do đó Air King đã được hồi sinh để phù hợp với các tiêu chuẩn hiện đại của Rolex trong dòng đồng hồ Professional và bắt đầu tận hưởng những ánh hào quang.

Thay đổi lớn đầu tiên trên mẫu đồng hồ này là việc bổ sung số “0” trước chỉ số phút “5”, cân bằng vị trí đó trên mặt số với số “55”. Tiếp theo là việc bổ sung các bộ phận bảo vệ núm vặn, ngay lập tức hiện đại hóa giao diện và đưa đồng hồ sang gần đến phong cách thể thao, thay vì một chiếc đồng hồ trang nhã với sự tinh tế. Thứ ba, bộ máy Rolex Perpetual Calibre 3230 gần đây thay thế chiếc 3131 cũ và tăng khả năng dự trữ năng lượng từ 48 giờ lên 70 giờ, cũng như cải tiến về công nghệ chống sốc và chống từ trường.

Ngoài ra, Air-King thế hệ mới có lớp vỏ được thiết kế lại hoàn toàn, với phần gờ bảo vệ núm vặn và các cạnh thẳng. Những sự cải tiến cũng được thể hiện trên dây đeo, với các tỷ lệ được xem xét, hoàn chỉnh bằng một mối nối trung tâm được mở rộng đáng chú ý. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu đồng hồ này được trang bị khóa an toàn Oysterlock. Mẫu đồng hồ mới cũng được trang bị màn hình Chromalight tối ưu hóa, đảm bảo độ rõ ràng tối đa trong điều kiện thiếu sáng.

ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST 31

Rolex đôi khi sẽ phát hành mẫu đồng hồ mặt số họa tiết trong bộ sưu tập Datejust hoặc Oyster Perpetual, ví dụ như mặt số hình lá cọ xuất hiện năm 2021. Năm nay, Rolex giới thiệu ba phiên bản mới của dòng Datejust 31 với mặt số mang họa tiết bông hoa đầy tinh tế.

Mang đến Watches & Wonders 2022, Rolex giới thiệu mẫu Oyster Perpetual Datejust 31mm đã được xử lý thành ba mặt số hoa hoàn toàn mới, là sự kết hợp của mặt số màu xanh lam và ánh thép, xanh lá cây và vàng, màu bạc và dây đeo hai tông màu. Những mặt số này khác biệt nhờ lớp hoàn thiện – lớp phủ tia mặt trời, lớp in mờ và lớp sần, trong đó mỗi bông hoa được thắp sáng từ bên trong bởi một viên kim cương đặt tại chính giữa.

Mặt số với họa tiết hoa cỏ có màu xanh lam trên chiếc đồng hồ mới đầu tiên – phiên bản làm từ Rolesor trắng (chất liệu kết hợp giữa thép Oystersteel và vàng trắng) được trang bị vành bezel có rãnh, đính 46 viên kim cương brilliant-cut. Nữ tính nhưng cũng khác biệt một cách mới mẻ, mặt số hoa của Datejust 31 tạo nên sức hút khó cưỡng nhờ sự kết hợp của các lớp hoàn thiện chải xước, đánh bóng và các chấm nhỏ trên mỗi cánh hoa để tạo ra một cảm giác tương phản tuyệt vời. Những chiếc đồng hồ này được trang bị dây đeo tay President và dây đeo Jubilee tương ứng.

Oyster Perpetual Datejust mang khuôn mẫu của một chiếc đồng hồ cổ điển nhờ các chức năng và tính thẩm mỹ không bao giờ lỗi thời. Bộ máy in-house caliber 2236 cũng hoạt động tốt, với sự khác biệt lớn duy nhất là khả năng dự trữ năng lượng 55 giờ. Mặt số mang họa tiết hoa cỏ nổi bật của Oyster Perpetual Datejust 31, thổi bùng lên nguồn năng lượng tươi mới đầy hứa hẹn.

OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER 42

Ra mắt vào năm 1992, Yacht-Master được thiết kế đặc biệt dành cho các nhà hàng hải và thuyền trưởng. Thể hiện di sản phong phú đã gắn kết Rolex với thế giới thuyền buồm kể từ thập niên 1950, chiếc đồng hồ chuyên dụng này mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa chức năng và phong cách hàng hải, khiến nó có thể được sử dụng ở bất kể nơi đâu, cả trên đất liền hay trên biển.

Là một chiếc đồng hồ hải lý mang tính biểu tượng, dòng sản phẩm này có vành đồng hồ xoay 2 chiều chia vạch 60 phút với miếng lót Cerachrom đen hiệu ứng mờ bằng chất liệu gốm, cùng phần chữ số nổi và vạch chia được phủ bóng, bổ sung hoàn hảo cho phần mặt số. Khả năng chống nước và chất lượng bền bỉ của mẫu này khiến nó trở thành chiếc đồng hồ lý tưởng cho các môn thể thao dưới nước nói chung và bộ môn đua thuyền nói riêng.

Năm nay, Oyster Perpetual Yacht-Master 42 ra mắt dưới 2 phiên bản, gồm một bản bằng vàng vàng 18CT và phiên bản thứ hai làm bằng vàng trắng 18CT, đính đá quý được tạo hình trapeze-cut. Đen và vàng luôn là sự kết hợp màu sắc ấn tượng khi sắc đen luôn cho phép ánh vàng của vàng thực sự nổi bật. Bên cạnh đó, vành bezel bằng gốm đen mờ cũng những dòng số được hoàn thiện kỹ lưỡng, các cọc số dáng hình học đơn giản, mặt kính có lớp phủ chống phản xạ kết hợp với màn hình Chromalight tối ưu hóa để mang lại mức độ dễ đọc rõ ràng trong mọi trường hợp.

Dây đeo cao su Oysterflex quen thuộc đảm bảo sự thoải mái trong mọi tình huống, đặc biệt với việc bổ sung hệ thống Glidelock tuyệt vời để điều chỉnh nhanh chóng. Lần đầu tiên, Oyster Perpetual Yacht-Master 42 được trang bị calibre 3235, một bộ máy cơ đi đầu trong công nghệ chế tác đồng hồ.