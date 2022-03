Jacob & Co. “bắt tay” Warner Bros. ra mắt mẫu đồng hồ Gotham City xa xỉ

Đã không ít lần Jacob & Co. khẳng định vị thế xa xỉ của mình bằng các siêu phẩm đồng hồ lấy cảm hứng từ thiên văn học hay siêu xe hiệu suất cao. Mới đây nhất, tiếp tục là một sáng tạo mới của Jacob & Co. khi kết hợp cùng hãng sản xuất phim và truyền hình Hollywood Warner Brothers, chiếc đồng hồ Gotham City phiên bản giới hạn.

Tất cả chỉ có 36 chiếc bằng titanium DLC màu đen (lấy cảm hứng từ Người dơi) và 36 chiếc khác bằng vàng hồng 18K (lấy cảm hứng từ danh tính bí mật của Người dơi, Bruce Wayne), cả hai đều có cùng kích cỡ 45.5mm..

Giống như thành phố mà nó được đặt tên, Gotham City thực sự là một công trình kiến ​​trúc. Và ở đó, trong bóng tối, điều gì đã bị che giấu thì giờ nó sẽ được xuất hiện từ bóng tối. Từ bộ chuyển động cho đến cấu trúc vỏ của nó đều là kết quả của một quá trình thiết kế toàn diện và tiên tiến. Mỗi bộ phận của đồng hồ, dù có thể nhìn thấy được hay bị ẩn đi, đều mang một ý nghĩa nhất định, tôn vinh Người dơi và mọi thứ anh ta đại diện.

Cả hai phiên bản đồng hồ đều được trang bị cùng một bộ chuyển động JCFM10 lên dây cót bằng tay của Jacob & Co. bao gồm 382 bộ phận. Bộ chuyển động tự hào có hai bộ dao động ba trục bay giống nhau có thể nhìn thấy được trên mặt số. Bộ dao động kết hợp với bộ thoát liên tục chuyển động ở tốc độ cao giống như chính Batman đang bay để hành động.

Hai bộ dao động ba trục – có hình dạng giống như móc bám mà Batman sử dụng leo trèo lên các bức tường ở Thành phố Gotham – cũng phác họa phong cách sống xa hoa của Bruce Wayne (đặc biệt là với phiên bản vàng hồng 18 karat) cũng như vai Hiệp sĩ áo choàng một cách tuyệt vời trong phiên bản titan DLC màu đen. Những chiếc đồng hồ với bộ dao động bằng titan đó được phun cát và hoàn chỉnh với cả hai bề mặt đen bóng và xám mờ, cũng gợi nhớ đến hai vai Batman và Bruce Wayne.

Đồng hồ có vỏ tròn, các góc cạnh và độ sắc nét mạnh mẽ, mô phỏng siêu xe nổi tiếng Batmobile cũng như áo choàng Bat. Chẳng hạn, tai đồng hồ được thiết kế góc cạnh sắc nhọn giống như áo choàng Bat và núm vặn được bọc bằng cao su hoàn thiện giống với lốp xe của Batmobile. Ngay cả các vạch chỉ giờ cũng giống như những con dao găm cắm sâu vào mặt số giống những cánh dơi bị sờn.

Như đã đề cập, mặt số của đồng hồ có hình biểu tượng Batman và được chế tác từ một phiến mã não đen tuyền. Đường viền của logo Bat có màu vàng Neoralithe, một hợp chất Strontium Aluminat có khả năng phát sáng trong tối. Mặt sau của hai phiên bản đồng hồ được thiết kế khác nhau.

Đối với phiên bản bằng titanium DLC, Jacob & Co. đã chọn một mặt sau vững chắc có in bản phác thảo của Batman, cùng với chữ ký của cả Jacob & Co. và Batman, nhà xuất bản DC Comics. Trong khi đó, đối với phiên bản bằng vàng hồng, đó là một thiết kế công phu hơn với một mặt sau bằng sapphire cho phép người đeo chiêm ngưỡng một phần bộ máy bên trong.

Các chức năng giờ hiện hành thực tế của Gotham City được thiết kế lệch tâm, cao hơn đường trung tâm của mặt số, với một tập hợp các kim thon nhỏ có khía cạnh và được kết hợp với các vạch chỉ giờ hình nêm cách điệu. Jacob & Co. cũng đặt một chỉ báo dự trữ năng lượng nhỏ ở vị trí 6 giờ, với bố cục theo phong cách đồng hồ đo nhiên liệu và khung màu đen được đánh bóng dốc cho phép yếu tố này mờ dần vào phông nền trực quan của mặt số.

Tuy nhiên, trung tâm thực sự của mặt số này là cụm tourbillon bay tuần tự kép ở vị trí 5 giờ và 7 giờ. Các lồng khung xương hình vòm, táo bạo được làm bằng titanium phun cát hoặc vàng hồng (tùy thuộc vào chất liệu vỏ) và có họa tiết hình móng vuốt sắc nét nhằm gợi lên khẩu súng grapnel đặc trưng của Batman. Các lồng tourbillon hình cầu này sử dụng bộ thoát ba trục của Jacob & Co., vòng thứ nhất quay hết vòng trong 180 giây, vòng thứ hai trong 24 giây và vòng thứ ba, gần bánh xe cân bằng 3 Hz nhất quay một vòng trong 48 giây. So với vòng quay một phút truyền thống của tourbillon phẳng và của nhiều tourbillon nhiều trục, 24 và 48 giây là những con số rất cao. Điều này giải thích tại sao Jacob & Co. gọi chúng là tourbillon tốc độ cao.

Các yếu tố bổ sung từ nắp thùng dây điện đến đế của lồng tourbillon sử dụng mô-típ kiến ​​trúc “Dark Deco” được trang trí công phu gợi lên những tòa nhà ấn tượng của thành phố quê hương của Người Dơi. Về mặt hiệu suất, hai thùng dây dẫn điện của JCFM10 cho phép đồng hồ duy trì mức dự trữ năng lượng đáng nể trong 48 giờ ở tốc độ nhịp 21.600 bph.

Gotham City hiện đang được phân phối tại các đại lý ủy quyền chính thức với giá 220.000 USD cho bản titan và 240.000 USD cho bản vàng hồng 18k.