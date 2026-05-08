Thứ Sáu, 08/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

4 tháng đầu năm, khởi tố hình sự gần 1.500 vụ buôn lậu và gian lận thương mại

Song Hoàng

08/05/2026, 16:51

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong những tháng đầu năm 2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý, tập trung vào nhóm hàng cấm như ma túy, pháo nổ, thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử...

Cơ quan chức năng phối hợp bắt giữ, xử lý hàng giả.
Cơ quan chức năng phối hợp bắt giữ, xử lý hàng giả.

Theo báo cáo kết quả tham mưu thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Báo Chỉ đạo 389 quốc gia, trong 4 tháng năm 2026, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 43.970 vụ việc vi phạm, tăng 31,99% so với cùng kỳ so với năm trước.

Trong đó, 6.255 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (tăng 208,13%); 34.715 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (tăng 15,10%); 3.000 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng 167,14%).

Đáng chú ý, thu nộp ngân sách nhà nước 6.552,729 tỷ đồng (tăng 33,80%); khởi tố hình sự 1.464 vụ (tăng 10,24%), 2.277 đối tượng (tăng 11,29%).

Nhóm hàng xảy ra vi phạm là hàng cấm, chủ yếu chất ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá điếu ngoại, thuốc lá điện tử.

Nhóm hàng hóa vi phạm khác gồm khoáng sản, xăng dầu, hàng điện tử, điện lạnh, vải, các sản phẩm thời trang, quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, vị thuốc y học cổ truyền, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư y tế, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nông sản, thực phẩm đông lạnh, hàng gia dụng, hàng tiêu dùng …

Các đối tượng thường vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các loại hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, công bố chất lượng sản phẩm; vi phạm các quy định về thủ tục pháp lý trong hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các ngành hàng kinh doanh có điều kiện; gian lận thuế.

Ngoài ra, đối tượng kinh doanh vi phạm các quy định về giá, không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định; khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản; tác động và điều khiển kỹ thuật để vi phạm các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Bên cạnh đó, đối tượng lợi dụng môi trường thương mại điện tử, ứng dụng bán hàng trực tuyến, các trang mạng xã hội facebook, zalo, tiktok… để quảng cáo, kinh doanh; gửi bưu điện, chuyển phát nhanh, các phương tiện vận tải phục vụ bưu chính... để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại.

Một trong những giải pháp sẽ được đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin; triển khai và nâng cao hiệu quả các đường dây nóng.

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

09:39, 05/05/2026

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án sản xuất hàng giả, rửa tiền

19:19, 11/04/2026

Đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án sản xuất hàng giả, rửa tiền

Sản xuất hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, 14 bị can bị truy tố

15:21, 27/03/2026

Sản xuất hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, 14 bị can bị truy tố

Từ khóa:

báo cáo Chỉ đạo 389 chống buôn lậu 2026 chuyển đổi số trong chống buôn lậu gian lận thương mại Việt Nam hàng cấm hàng giả thu ngân sách nhà nước thương mại điện tử tội phạm kinh tế vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đọc thêm

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Thành phố cũng đặt mục tiêu 85% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia ít nhất một khóa học kỹ năng khởi nghiệp. Số sinh viên khởi nghiệp mới đạt tối thiểu 50/10.000 sinh viên chính quy mỗi năm; riêng các cơ sở đào tạo trọng điểm đạt tối thiểu 100/10.000 sinh viên...

AI trợ giúp người cao tuổi trước nguy cơ sa sút trí tuệ

AI trợ giúp người cao tuổi trước nguy cơ sa sút trí tuệ

Trong các xã hội có tốc độ già hóa nhanh của châu Á, AI đang được tận dụng để chăm sóc người cao tuổi. Ngoài tác dụng bầu bạn, các chatbot còn giúp báo động tình trạng sức khỏe và giảm các triệu chứng sa sút trí tuệ…

Phần lớn nhân viên y tế hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 40%

Phần lớn nhân viên y tế hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 40%

Ở các lĩnh vực khác nhau, nhân viên y tế sẽ có mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề trung bình khác nhau, phần lớn họ đang hưởng mức 40%...

Australia và UNDP hỗ trợ Thái Nguyên xây dựng nhà chống chịu thiên tai

Australia và UNDP hỗ trợ Thái Nguyên xây dựng nhà chống chịu thiên tai

Dự án xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai tại Thái Nguyên là giải pháp thiết thực giúp người dân phục hồi sau bão lũ năm 2025. Những công trình này không chỉ đảm bảo an cư mà còn nâng cao khả năng thích ứng bền vững, bảo vệ cộng đồng trước biến đổi khí hậu khắc nghiệt...

Hà Tĩnh chi hơn 671 tỷ đồng vực dậy sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai

Hà Tĩnh chi hơn 671 tỷ đồng vực dậy sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai

Sau những đợt mưa bão liên tiếp trong năm 2025 khiến nhiều vùng quê ở Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề, tỉnh này vừa quyết định phân bổ hơn 671,2 tỷ đồng để hỗ trợ khôi phục sản xuất. Nguồn kinh phí lớn được kỳ vọng sẽ giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục đồng ruộng và tái thiết sinh kế sau thiên tai.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Lệch pha” ngày càng rõ, VN-Index áp sát ngưỡng 1920 điểm, cổ phiếu đỏ la liệt

Chứng khoán

2

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động sau hai phiên bật tăng

Tài chính

3

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Tài chính

4

Rohto-Mentholatum Việt Nam tổ chức chuỗi hội nghị đồng hành cùng đối tác chiến lược

Doanh nghiệp

5

Câu chuyện thuế thu nhập cá nhân tại các nước châu Âu

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy