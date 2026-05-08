4 tháng đầu năm, khởi tố hình sự gần 1.500 vụ buôn lậu và gian lận thương mại

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong những tháng đầu năm 2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý, tập trung vào nhóm hàng cấm như ma túy, pháo nổ, thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử...

Theo báo cáo kết quả tham mưu thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Báo Chỉ đạo 389 quốc gia, trong 4 tháng năm 2026, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 43.970 vụ việc vi phạm, tăng 31,99% so với cùng kỳ so với năm trước.

Trong đó, 6.255 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (tăng 208,13%); 34.715 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (tăng 15,10%); 3.000 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng 167,14%).

Đáng chú ý, thu nộp ngân sách nhà nước 6.552,729 tỷ đồng (tăng 33,80%); khởi tố hình sự 1.464 vụ (tăng 10,24%), 2.277 đối tượng (tăng 11,29%).

Nhóm hàng xảy ra vi phạm là hàng cấm, chủ yếu chất ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá điếu ngoại, thuốc lá điện tử.

Nhóm hàng hóa vi phạm khác gồm khoáng sản, xăng dầu, hàng điện tử, điện lạnh, vải, các sản phẩm thời trang, quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, vị thuốc y học cổ truyền, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư y tế, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nông sản, thực phẩm đông lạnh, hàng gia dụng, hàng tiêu dùng …

Các đối tượng thường vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các loại hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, công bố chất lượng sản phẩm; vi phạm các quy định về thủ tục pháp lý trong hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các ngành hàng kinh doanh có điều kiện; gian lận thuế.

Ngoài ra, đối tượng kinh doanh vi phạm các quy định về giá, không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định; khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản; tác động và điều khiển kỹ thuật để vi phạm các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Bên cạnh đó, đối tượng lợi dụng môi trường thương mại điện tử, ứng dụng bán hàng trực tuyến, các trang mạng xã hội facebook, zalo, tiktok… để quảng cáo, kinh doanh; gửi bưu điện, chuyển phát nhanh, các phương tiện vận tải phục vụ bưu chính... để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại.

Một trong những giải pháp sẽ được đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin; triển khai và nâng cao hiệu quả các đường dây nóng.