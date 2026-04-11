Đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án sản xuất hàng giả, rửa tiền

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech)...

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố đối với bị can Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.

Bị can Trần Thị Huệ, nhân viên hỗ trợ điều hành hoạt động của Công ty Herbitech bị đề nghị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”;

Các bị can khác thuộc Công ty Herbitech gồm Phùng Thị Thu, Phụ trách Bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng; Sái Thị Thu, Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất – Vật tư; Nguyễn Thị Hẹn, Nguyễn Hoài Phương, đều là nhân viên Phòng Kiểm soát chất lượng cùng bị đề nghị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”;

Các bị can Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân, Bùi Thị Thu Hà, đều là kế toán trưởng/phụ trách bộ phận kế toán; Đoàn Thị Thu Hà, Dương Quang Khải, Đào Thị Nhị, Đào Thị Hương Hòa, Phạm Thị Hiền, Trần Thị Luận, Hoàng Thị Thu Hà, Lê Thị Hà, Phan Thị Thúy An đều là nhân viên kế toán hoặc phụ trách mua hàng cùng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quá trình điều tra xác định từ khi hoạt động đến tháng 4/2025 với mục đích thu lời bất chính, thu hút được nhiều khách hàng, Công ty TNHH Công nghệ Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng các sản phẩm trên và những người khác liên quan biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Danh sách 67 sản phẩm là hàng giả do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech gia công, sản xuất bán ra thị trường:

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KHA TỬ AN PHẾ ĐƠN

2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Ích Thanh Dafa Plus

3. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Hio Sinvin

4. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Thảo Mộc

5. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutviokid NEW ONE

6. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ANTRI MEDSTAND

7. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Bromelain

8. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MEDI-Proho MEC - IVY

9. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Bee

10. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Linh Phế An

11. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO BỔ PHẾ ULA

12. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Forteho

13. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HO ULA

14. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ Huyết An Kinh Sharvino

15. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Xoang Medstand

16. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CORDATA

17. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HoMP

18. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SunBee NOSE

19. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro bổ phế Bevithymo

20. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HUYẾT MỘC ĐAN

21. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO MỘC KHÔI

22. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe THYMOPATH GOLD

23. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ PHỔI MEDSTAND GOLD

24. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NGỌC DẠ LINH

25. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Liver Support

26. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY MỘC KHÔI

27. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SunBee ĂN NGON

28. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh nhiệt mát gan

29. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Kosea Liver Kid

30. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Liver BON Kid HQC

31. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO AT MATGANTN

32. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HEPA GREEN Kid

33. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Can Linh

34. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOVIMED PLUS

35. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh Nhiệt Mát Gan ARGININ BABY

36. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DUNG DỊCH UỐNG ĐẠI TRÀNG TRAVIGO

37. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe StomaxGel SyNo

38. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GASTRO BOOST

39. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO Hophe

40. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh Nhiệt Mát Gan Liver Cool Premium

41. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN BỔ THẬN MENBACK

42. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ THẬN TIỂU ĐÊM CAREMOND

43. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN TIỂU ĐÊM SWEET DREAMS

44. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SÂM NHUNG BỔ THẬN NEWMAX

45. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ HUYẾT ĐIỀU KINH HOÀNG NHUNG

46. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tố Nữ ISAKIN SPA

47. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cecurin

48. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN ĐẠI TRÀNG COTIS SYNCARE PLUS

49. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOÀNG BẠCH KHANG

50. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN UỐNG BỔ PHỔI VIDTOX

51. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bingo

52. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ PHẾ BƯỚM BẠC Apollo

53. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MEDI KIDS

54. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Náng Hoa Trắng EXTRA

55. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN TIỂU ĐÊM MEDSTAND

56. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ HUYẾT ĐIỀU KINH AVITA

57. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe alpha GOLD

58. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt Huyết

59. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ THẬN TIỂU ĐÊM GOLD DREAM

60. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO BEBOPHE

61. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ PHỔI VƯƠNG ĐAN XUYÊN TÂM LIÊN

62. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DRA GAN

63. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe RAMA - BỔ PHỔI

64. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN UỐNG BỔ PHỔI MEDILUNGA

65. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HEALTH PRO ĐÔNG TRÙNG THẢO

66. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SYTOCHI

67. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ĂN NGON BABY SHARK