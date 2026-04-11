Thứ Bảy, 11/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án sản xuất hàng giả, rửa tiền

Đỗ Như

11/04/2026, 19:19

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech)...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố đối với bị can Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.

Bị can Trần Thị Huệ, nhân viên hỗ trợ điều hành hoạt động của Công ty Herbitech bị đề nghị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”;

Các bị can khác thuộc Công ty Herbitech gồm Phùng Thị Thu, Phụ trách Bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng; Sái Thị Thu, Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất – Vật tư; Nguyễn Thị Hẹn, Nguyễn Hoài Phương, đều là nhân viên Phòng Kiểm soát chất lượng cùng bị đề nghị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”;

Các bị can Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân, Bùi Thị Thu Hà, đều là kế toán trưởng/phụ trách bộ phận kế toán; Đoàn Thị Thu Hà, Dương Quang Khải, Đào Thị Nhị, Đào Thị Hương Hòa, Phạm Thị Hiền, Trần Thị Luận, Hoàng Thị Thu Hà, Lê Thị Hà, Phan Thị Thúy An đều là nhân viên kế toán hoặc phụ trách mua hàng cùng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quá trình điều tra xác định từ khi hoạt động đến tháng 4/2025 với mục đích thu lời bất chính, thu hút được nhiều khách hàng, Công ty TNHH Công nghệ Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng các sản phẩm trên và những người khác liên quan biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Danh sách 67 sản phẩm là hàng giả do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech gia công, sản xuất bán ra thị trường: 

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KHA TỬ AN PHẾ ĐƠN

2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Ích Thanh Dafa Plus

3. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Hio Sinvin

4. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Thảo Mộc

5. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutviokid NEW ONE

6. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ANTRI MEDSTAND

7. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Bromelain

8. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MEDI-Proho MEC - IVY

9. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Bee

10. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Linh Phế An

11. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO BỔ PHẾ ULA

12. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Forteho

13. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HO ULA

14. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ Huyết An Kinh Sharvino

15. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Xoang Medstand

16. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CORDATA

17. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HoMP

18. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SunBee NOSE

19. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro bổ phế Bevithymo

20. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HUYẾT MỘC ĐAN

21. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO MỘC KHÔI

22. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe THYMOPATH GOLD

23. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ PHỔI MEDSTAND GOLD

24. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NGỌC DẠ LINH

25. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Liver Support

26. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY MỘC KHÔI

27. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SunBee ĂN NGON

28. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh nhiệt mát gan

29. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Kosea Liver Kid

30. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Liver BON Kid HQC

31. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO AT MATGANTN

32. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HEPA GREEN Kid

33. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Can Linh

34. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOVIMED PLUS

35. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh Nhiệt Mát Gan ARGININ BABY

36. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DUNG DỊCH UỐNG ĐẠI TRÀNG TRAVIGO

37. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe StomaxGel SyNo

38. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GASTRO BOOST

39. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO Hophe

40. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh Nhiệt Mát Gan Liver Cool Premium

41. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN BỔ THẬN MENBACK

42. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ THẬN TIỂU ĐÊM CAREMOND

43. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN TIỂU ĐÊM SWEET DREAMS

44. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SÂM NHUNG BỔ THẬN NEWMAX

45. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ HUYẾT ĐIỀU KINH HOÀNG NHUNG

46. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tố Nữ ISAKIN SPA

47. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cecurin

48. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN ĐẠI TRÀNG COTIS SYNCARE PLUS

49. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOÀNG BẠCH KHANG

50. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN UỐNG BỔ PHỔI VIDTOX

51. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bingo

52. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ PHẾ BƯỚM BẠC Apollo

53. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MEDI KIDS

54. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Náng Hoa Trắng EXTRA

55. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN TIỂU ĐÊM MEDSTAND

56. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ HUYẾT ĐIỀU KINH AVITA

57. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe alpha GOLD

58. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt Huyết

59. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ THẬN TIỂU ĐÊM GOLD DREAM

60. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO BEBOPHE

61. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ PHỔI VƯƠNG ĐAN XUYÊN TÂM LIÊN

62. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DRA GAN

63. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe RAMA - BỔ PHỔI

64. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN UỐNG BỔ PHỔI MEDILUNGA

65. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HEALTH PRO ĐÔNG TRÙNG THẢO

66. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SYTOCHI

67. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ĂN NGON BABY SHARK

Sản xuất hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, 14 bị can bị truy tố

15:21, 27/03/2026

Sản xuất hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, 14 bị can bị truy tố

Thu hồi hàng trăm sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, kém chất lượng

11:31, 08/03/2026

Thu hồi hàng trăm sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, kém chất lượng

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Công ty MediUSA tội sản xuất hàng giả, đưa hối lộ

06:28, 07/03/2026

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Công ty MediUSA tội sản xuất hàng giả, đưa hối lộ

Từ khóa:

buôn bán hàng giả rửa tiền sản xuất hàng giả vi phạm kế toán

Đọc thêm

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Samsung Việt Nam phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát động Samsung Solve for Tomorrow 2026, mở rộng sân chơi STEM toàn quốc cho học sinh phổ thông, hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng.

Ngành đường sắt mở bán vé tàu khách, tăng chuyến chuẩn bị cho cao điểm hè 2026

Ngành đường sắt mở bán vé tàu khách, tăng chuyến chuẩn bị cho cao điểm hè 2026

Từ ngày 10/4, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu khách phục vụ dịp hè, áp dụng cho các chuyến đi từ ngày 15/5 đến hết ngày 16/8, với nhiều tuyến và chính sách giá linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách dịp cao điểm...

Lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30,8 tỷ đồng

Lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30,8 tỷ đồng

Mặc dù đã chấm dứt hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư song bị cáo vẫn tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất, rao bán nhiều lô đất liền kề, biệt thự tại dự án, ký các hợp đồng ủy thác đầu tư để chiếm đoạt hơn 30,8 tỷ đồng...

Bộ Nội vụ: Không có phương án hoán đổi nghỉ 9 ngày lễ Giỗ Tổ và 30/4

Bộ Nội vụ: Không có phương án hoán đổi nghỉ 9 ngày lễ Giỗ Tổ và 30/4

Bộ Nội vụ khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và các ngày lễ 30/4, 1/5 năm nay. Như vậy lịch nghỉ thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động...

Khởi tố nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản

Các đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bị hại để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

SGI Capital: Lãi suất cao sẽ gây áp lực khi margin đang ở mức kỷ lục

Chứng khoán

2

Agribank giảm lãi suất, phát huy vai trò chủ lực trong thực hiện chủ trương hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Tài chính

3

Giải đi bộ Green Family Walk: Sống xanh tại Vinhomes Green Paradise

Bất động sản

4

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Đầu tư

5

Nâng hạng thị trường: Cơ hội và thách thức song hành

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy