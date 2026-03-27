Sản xuất hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, 14 bị can bị truy tố

27/03/2026, 15:21

Từ năm 2016 tới 2025, nhóm bị can là lãnh đạo Công ty MediUSA, MediPhar và các doanh nghiệp trong hệ thống bị cáo buộc tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn. Các bị can còn bị cáo buộc tiêu hủy chứng cứ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ để che giấu sai phạm...

Ảnh minh họa.

Ngày 27/3, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan. Kết luận giám định xác định các bị cáo sản xuất 88 sản phẩm là hàng giả với doanh thu hơn 539 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm MediUSA) bị truy tố về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Liên doanh MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh Việt Đức) cùng bị truy tố tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can còn lại bị truy tố theo tội danh tương ứng với hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2025, bị can Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ với vai trò là cổ đông, thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị can này đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài.

Đặc biệt, các bị can thực hiện với thủ đoạn phạm tội tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.

Sau đó, các bị can tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời có hành vi đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn.

Cụ thể, thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, bị can Mạnh, Hoàng và Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn tại 2 Nhà máy của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA.

Tiếp đó, các bị can thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất; đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi; sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Từ đó sản xuất số lượng sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng.

Kết luận giám định xác định có 88 sản phẩm là hàng giả với doanh thu hơn 539 tỷ đồng. Trong đó, các bị can này thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Ngoài ra, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, bị can Mạnh, Hoàng và Vũ đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Theo đó, tổng doanh thu thực tế của 4 công ty: MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỷ đồng; doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 304,8 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế cho Nhà nước sau khi trừ giá trị hàng giả là hơn 143,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Năng Mạnh còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước nhằm được tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tiết lộ thông tin khi bị kiểm tra.

Trong vụ án này, các bị can và người liên quan đã khắc phục hơn 102 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng đã kê biên 23 bất động sản; thu giữ 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho phép người lao động được hưởng tối thiểu 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, với mức 60% tiền lương tháng, trong khi nếu đi làm thì họ hưởng 100% thu nhập. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo người lao động cân nhắc sớm quay lại thị trường để có thu nhập ổn định hơn...

Theo Bộ Y tế, trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái...

Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ đầu năm 2026 mở ra khuôn khổ pháp lý mới nhằm tăng cường vai trò của bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách được định hướng theo hướng chủ động hơn, chú trọng hỗ trợ học nghề, đào tạo lại và duy trì việc làm. Đây là bước chuyển quan trọng từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ tích cực, giúp người lao động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường…

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế mới về hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn nhằm cụ thể hóa cơ chế triển khai, bảo đảm chính sách đi vào thực tiễn đồng bộ, hiệu quả và đúng đối tượng.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

