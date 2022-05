4 ý tưởng để quy trình chăm sóc da hiệu quả hơn

Mặc dù các hoạt động mà chúng ta thực hiện có thể khác nhau, nhưng khái niệm về tự chăm sóc bản thân vẫn không đổi: chủ động hướng tới cảm giác tốt nhất cho bản thân. Đối với thương hiệu mỹ phẩm Oriflame, chăm sóc bản thân là loại bỏ những khoảng trống ra khỏi thói quen hàng ngày và lấp đầy nó bằng những khoảnh khắc vui vẻ có chủ đích, để giúp nuôi dưỡng sức khỏe và nâng cao tinh thần bên trong bản thân.

Chẳng hạn, trước khi có đại dịch, đắp mặt nạ có thể là một bước chăm sóc da khiến nhiều người e ngại vì tốn thời gian, tốn công sức, nhưng giờ đây nó là một bước tối quan trọng trong việc tự chăm sóc bản thân. Trong một thế giới Covid, chăm sóc da đã trở thành đồng nghĩa với việc chăm sóc bản thân. Những gì đã từng là một thói quen tiêu chuẩn bây giờ là một công việc toàn diện.

Do làm việc tại nhà, do e ngại đi đến chỗ đông người, do thay đổi thói quen về sinh hoạt và giải trí sau đại dịch… nhiều phụ nữ tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc da. Và họ cảm thấy sự tương quan giữa sức khỏe và sắc đẹp và việc tự chăm sóc sức khỏe và tâm hồn của bản thân mỗi người. Từ những dòng sản phẩm có kết cấu nhạy cảm đến các quy trình nâng cao, mọi bước trong suốt quá trình chăm sóc da, của Oriflame đều có mục tiêu cuối cùng là để bạn cảm thấy mình đẹp nhất.

Dưới đây là một số liệu pháp chăm sóc da mà thương hiệu mỹ phẩm từ Thụy Điển đảm bảo sẽ nâng cao hiệu quả thời gian chăm sóc bản thân của bạn.

TẨY TẾ BÀO CHẾT

Da kích ứng vì khẩu trang, da xỉn màu, chăm sóc da không hiệu quả… tất cả đều có thể liên quan đến nhau. Một bước thay đổi có thể giúp chống lại các triệu chứng trên? Tẩy tế bào chết! Đừng bỏ qua bước thiết yếu này, tẩy tế bào chết hai lần mỗi tuần để giúp tái tạo bề mặt da, thông thoáng lỗ chân lông bị tắc và thúc đẩy quá trình đổi mới tế bào. Sử dụng sản phẩm tẩy da chết giúp làm mịn da bằng cách nhẹ nhàng quét đi lớp tế bào chết tích tụ trên bề mặt da của bạn.

Ngoài ra, tẩy tế bào chết giúp da dễ tiếp nhận các sản phẩm bạn sử dụng sau đó, cho phép các thành phần hoạt tính thẩm thấu tốt hơn và mang lại cho bạn kết quả tối ưu. Oriflame giới thiệu tới chị em sản phẩm NovAge Skin Renewing Peel, dung dịch tẩy tế bào chết này không chỉ mang lại cho bạn lý do để sống chậm lại, tận hưởng và dành một chút thời gian để chăm sóc làn da của mình, mà với các thành phần tiêu chuẩn vàng như axit Alpha Hydroxy- (AHA) và Beta Hydroxy- (BHA), bạn còn có thể mong đợi hiệu quả cải thiện kết cấu làn da ngay lập tức. Để sử dụng, thoa kem, thư giãn trong 20 phút, sau đó rửa sạch.

MỎI CỔ VÀ DA CỔ CHẢY XỆ

Cho dù đó là sự căng thẳng của việc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cả ngày, hay do thời gian đã kéo xệ làn da vùng cổ, hãy cung cấp cho bộ phận này của cơ thể những gì nó cần. Bạn thậm chí có thể đạt được kết quả đáng mong đợi và tận hưởng sự thoải mái ngay trong ngôi nhà của mình, bằng cách thêm bước yêu thích này vào thói quen chăm sóc da hàng ngày. Oriflame giới thiệu NovAge Neck & Décolleté Advanced Sculpting Serum.

Mặc dù loại huyết thanh này sẽ không giúp loại bỏ các cơn đau nhức cơ, nhưng nó đã được chứng minh lâm sàng là có tác dụng làm căng và nâng vùng da chảy xệ ở cổ và ngực của bạn, khiến diện mạo bên ngoài có vẻ trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

BỔ SUNG DINH DƯỠNG

Chúng tôi tin rằng khi bạn cảm thấy thoải mái, bạn sẽ rạng rỡ hơn. Viên nang làm đẹp là cách hoàn hảo để bạn tự chăm sóc bản thân, hãy thử NovAge Nutri6 Facial Oil Capsules. Các chất bổ sung dầu cô đặc này là hỗn hợp bao gồm 6 loại dầu giàu chất dinh dưỡng. Mỗi viên đều chứa nhiều axit béo, lipid, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất… tất cả đều có tác dụng chung để nuôi dưỡng sâu, bảo vệ làn da khô và phục hồi sức khỏe tốt.

LÀM ĐẸP TRONG GIẤC NGỦ

Ngủ là cách tự nhiên của cơ thể để chữa bệnh và nạp năng lượng. Thêm vào đó, giấc ngủ mang lại điều kỳ diệu cho làn da. Nhưng nếu bạn không thể ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm thì sao? Mặt nạ ngủ sẽ giải cứu bạn! Đắp mặt nạ qua đêm là một trong những cách yêu thích của những ngôi sao, người mẫu, diễn viên để làm dịu da.

Đó là một trải nghiệm hoàn chỉnh về cảm giác. Khi thoa, kết cấu dạng kem sẽ ôm gọn làn da của bạn trong một lớp dưỡng chất dồi dào đồng thời cung cấp độ ẩm mạnh mẽ, vì vậy, bạn sẽ thức dậy với làn da đẹp hơn. NovAge Intense Skin Recharge Overnight Mask là những người bạn đồng hành cùng nhịp sinh học của bạn, mặt nạ ngủ này thúc đẩy hoạt động tự nhiên của làn da giúp khôi phục độ ẩm và hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh - tất cả được diễn ra trong khi bạn nghỉ ngơi bình yên trong giấc mơ.

Tóm lại, chăm sóc bản thân là cần thiết và quan trọng. Có thể, ý tưởng về việc tự chăm sóc bản thân của bạn sẽ khác với Oriflame, nhưng dù dùng phương pháp nào thì hãy nhớ rằng, hãy thực hiện thường xuyên và thật hết lòng.