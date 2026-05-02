400.000 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh

Hạ Chi

02/05/2026, 10:22

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 777/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030...

Theo đó, về hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Chương trình đặt mục tiêu bảo đảm 100% các khu vực đã có điện được hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích, gồm: các thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; các thôn ở vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo; cùng các nhà giàn trên biển với dịch vụ viễn thông di động mặt đất và Internet băng rộng cố định.

Về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc, Chương trình phấn đấu 100% đối tượng sử dụng theo quy định được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc. 

Về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập: Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất hoặc dịch vụ viễn thông di động mặt đất.

Phấn đấu 100% đối tượng chính sách có nhu cầu, gồm cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (kể cả điểm trường), trạm y tế xã và các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, được hỗ trợ truy nhập Internet băng rộng cố định.

Đồng thời, phấn đấu 100% điểm cộng đồng chưa có viễn thông mặt đất tại các thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ dịch vụ viễn thông vệ tinh tầm thấp.

100% ngư dân trên tàu, thuyền Việt Nam đánh bắt trên biển có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải.

Về hỗ trợ thiết bị đầu cuối, phấn đấu 400.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.

Chương trình sẽ triển khai các nhiệm vụ, địa bàn, khu vực hỗ trợ bao gồm: Hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ thiết bị đầu cuối.

Về Hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Chương trình sẽ hỗ trợ bù đắp chi phí phát triển mới và duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn, khu vực chưa có dịch vụ viễn thông di động mặt đất.

Hỗ trợ bù đắp chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn, khu vực chỉ có 01 doanh nghiệp đã tự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Hỗ trợ bù đắp chi phí phát triển mới và duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng trên mạng viễn thông cố định mặt đất tại địa bàn, khu vực chưa có dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất.

Hỗ trợ bù đắp chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng trên mạng viễn thông cố định mặt đất tại địa bàn, khu vực chỉ có 01 doanh nghiệp đã tự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng trên mạng viễn thông cố định mặt đất theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Hỗ trợ bù đắp chi phí nâng cấp và duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông để phù hợp với sự phát triển của công nghệ hoặc để cung cấp dịch vụ viễn thông bắt buộc theo yêu cầu của Nhà nước, đảm bảo thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

Địa bàn, khu vực triển khai là thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn lại; thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; nhà giàn trên biển.

Chương trình sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12/9/2021 và trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước trong các chương trình khác từ ngày 1/1/2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ trên.

Thời gian thực hiện Chương trình được tính từ ngày 30/4/2026 đến hết ngày 31/12/2030.

