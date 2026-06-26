6 năm chuyển đổi toàn diện và những chiến lược bứt phá của VnEconomy

16h ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 35 năm Thời báo kinh tế Việt Nam/ Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026); 06 năm chuyển đổi toàn diện & phát triển nền tảng công nghệ AI - Askonomy…

Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Giám đốc Tạp chí Kinh tế Việt Nam, phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Trí Phong

Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Giám đốc, Tổng Thư ký tòa soạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, đã có bài chia sẻ xúc động về hành trình 35 năm thành lập và 6 năm chuyển đổi mô hình của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, khẳng định bước tiến chiến lược từ báo in truyền thống sang hệ sinh thái thông tin số đa phương tiện.

Bài phát biểu đánh dấu cột mốc kỷ niệm của Thời báo Kinh tế Việt Nam/Tạp chí Kinh tế Việt Nam, đặc biệt là việc ra mắt hệ sinh thái AI chuyên biệt mang tên Askonomy, một nền tảng tri thức được xây dựng dựa trên kho dữ liệu kinh tế đồ sộ suốt ba thập kỷ, nhằm cung cấp thông tin chính xác và tin cậy cho độc giả.

Ông Đào Quang Bính nhấn mạnh dù công nghệ AI đóng vai trò là "cánh tay nối dài" đắc lực, thì trí tuệ và bản lĩnh của người làm báo vẫn là yếu tố cốt lõi không thể thay thế. Tạp chí Kinh tế Việt Nam cam kết tiếp tục tự chủ công nghệ và không ngừng sáng tạo để phụng sự nền kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên số.

Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Giám đốc Tạp chí Kinh tế Việt Nam, ông Đào Quang Bính, phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Trí Phong

Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin trích đăng nguyên văn bài phát biểu của Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Giám đốc Tạp chí Kinh tế Việt Nam, ông Đào Quang Bính, tại Lễ Kỷ niệm 35 năm Thời báo kinh tế Việt Nam (1991-2026); 06 năm chuyển đổi toàn diện & phát triển nền tảng công nghệ AI - Askonomy:

"Ngày hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt với rất nhiều con số sáu. Đó là ngày 26, chúng tôi cũng cố tình tổ chức vào lúc 16 giờ, ngày thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026, và kỷ niệm 6 năm chuyển đổi thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, có một bạn vừa nhắc tôi thêm rằng đây là tuần thứ 26 của năm 2026. Chúng tôi cũng đã thử tìm hiểu xem có sự trùng lặp này không, và câu trả lời là phải đến năm 2426, tức là 400 năm nữa, mới có một ngày đặc biệt như thế này.

Và cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên - hay có lẽ là một sự sắp đặt của lịch sử - đúng 6 năm trước, ngày 26 tháng 6 năm 2020, chúng tôi nhận được giấy phép hoạt động của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, thay thế cho giấy phép hoạt động của Thời báo Kinh tế Việt Nam. Kể từ ngày đó đến nay, hành trình chuyển đổi toàn diện của Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã bắt đầu - chuyển đổi từ phương thức phát hành báo in hàng ngày thành Tạp chí hàng tuần, phát hành bản in và bản PDF trên nền tảng số, cùng với đó là chuyển VnEconomy thành tạp chí điện tử đa phương tiện, đa ngôn ngữ và chuyển đổi số toàn diện Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam, trên nền tảng của Thời báo Kinh tế Việt Nam, với 29 năm phục vụ bạn đọc, phục vụ đất nước.

Để xây dựng VnEconomy thành một tạp chí điện tử, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, Tòa soạn đã hợp tác với Hemera, một công ty công nghệ về hệ thống quản trị tòa soạn điện tử, cùng khát khao xây dựng hệ sinh thái quản trị tòa soạn điện tử, may đo theo yêu cầu của VnEconomy. Sự hợp tác khăng khít ấy, liên tục cải tiến, update công nghệ, kéo dài hơn 5 năm cho đến nay, đã mang lại thành quả là hệ sinh thái Asko CMS, phiên bản 3.5.

Hành trình xây dựng Hệ sinh thái AI chuyên biệt cho Tòa soạn cũng như sự ra đời của hệ sinh thái Askonomy cũng bắt nguồn từ những nỗi trăn trở đau đáu: Làm thế nào để kho dữ liệu của Tạp chí Kinh tế Việt Nam suốt 30 năm trở thành nguồn tri thức sống? Làm thế nào để một doanh nhân, một nhà nghiên cứu ở bất cứ đâu, ở bất cứ thời điểm nào, khi cần một thông tin, một góc nhìn hay một dữ liệu kinh tế, đều có thể tiếp cận một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất và đáng tin cậy nhất?

Ông Đào Quang Bính và Tiến sĩ Trung Huỳnh tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Trí Phong

Trong hành trình tìm kiếm công nghệ, chúng tôi đã gặp gỡ anh Trung Huỳnh, Tiến sỹ về AI đang làm việc tại Anh Quốc. Đúng thời điểm đó, ChatGPT ra đời. Và từ ngày đó, Vneconomy đã dấn thân vào công nghệ AI, với sự hỗ trợ công nghệ của TS. Trung Huỳnh.

Tại Hội báo Xuân năm 2023, Askonomy phiên bản đầu tiên dựa trên công nghệ của ChatGPT ra mắt.

Nhưng ngay lập tức, chúng tôi đã tìm thấy những “điểm tử huyệt” của Askonomy nếu dựa vào công nghệ của ChatGPT. Đó là mức độ thiếu tin cậy của các thông tin mà sau này thế giới công nghệ gọi là "ảo giác" (hallucination), đó là sự phụ thuộc hoàn toàn vào một công nghệ ngoại mà chúng tôi không kiểm soát được dữ liệu, không kiểm soát được công nghệ. Ngoài ra còn là sự phục thuộc hoàn toàn vào hạ tầng công nghệ, với chi phí ngày một gia tăng.

Trong suốt hơn 3 năm đó, đội ngũ công nghệ của Actable AI và đội ngũ biên tập viên, phóng viên VnEconomy đã không ngừng đào tạo, huấn luyện, cập nhật công nghệ, để ngày hôm nay, phiên bản hoàn thiện Askonomy 3.5 chính thức ra mắt.

Thưa Quý vị,

Askonomy không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và sáng tạo không ngừng của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, sự mạo hiểm lớn với ý chí xây dựng hệ AI chuyên Việt, phục vụ người Việt.

Askonomy bước đầu đặt một nền móng công nghệ trong việc tiếp cận thông tin kinh tế, giúp độc giả có thể tương tác, tìm kiếm và khai thác thông tin một cách thông minh và hiệu quả hơn. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cam kết của chúng tôi trong việc không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo để mang lại những giá trị tốt nhất cho độc giả và cộng đồng.

Nhiều người nhìn Askonomy như một sản phẩm công nghệ. Song với chúng tôi, trước hết đó là một nền tảng tri thức được xây dựng trên nền tảng dữ liệu, nội dung và kinh nghiệm mà Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã tích lũy trong suốt 35 năm. AI chỉ là công nghệ giúp kích hoạt, kết nối và khai mở kho tri thức ấy và những thông tin kinh tế cập nhật hàng ngày hàng giờ, hàng phút trên Vneconomy và các nguồn thông tin chính thức khác.

Chúng tôi luôn tâm niệm cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, việc ứng dụng AI vào hoạt động báo chí không chỉ là xu hướng, mà còn là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, với chúng tôi, AI chỉ là “cánh tay” của nhà báo, chứ không phải “bộ não” của nhà báo.

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi muốn mượn hình ảnh của những chú kiến khi nói về việc phát triển các ứng dụng AI của mình. Kiến được biết tới là loài vật bé nhỏ nhưng chăm chỉ và có hiệu năng rất cao. Tôi đã hình dung về một “đàn kiến” – đó là mỗi doanh nghiệp, mỗi tòa soạn sẽ có một mô hình AI riêng, được “may đo” theo nhu cầu của riêng họ. Sức mạnh của cả đàn kiến có thể mang lại những kết quả kinh ngạc và tạo ra nhiều giá trị to lớn.

Chính vì vậy, cùng với việc được phát triển nhằm cung cấp một phương thức “đọc báo mới” cho độc giả của VnEconomy trong và ngoài nước, Askonomy cũng được triển khai như một dịch vụ theo nhu cầu, đặt hàng riêng của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Hướng đi của Askonomy là tập trung vào những bài toán mà AI toàn cầu khó có thể giải quyết hiệu quả, hiệu năng bằng các đơn vị bản địa: thấu hiểu ngôn ngữ, văn hóa, dữ liệu và nhu cầu của người dùng sở tại.

Kính thưa quý vị,

Có lẽ, bản thân chúng tôi, những người gắn bó 30-20-10 năm với Thời báo Kinh tế Việt Nam nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam, cũng không thể hình dung được rằng sau 35 năm, từ một tờ báo in chuyên ngành, chúng tôi đã trở thành một hệ sinh thái thông tin, dữ liệu và tri thức đa nền tảng như hôm nay.

Chúng tôi cũng nhận ra rằng sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình ấy chưa bao giờ thay đổi. Đó là khát vọng đổi mới sáng tạo, tự chủ công nghệ, từ công nghệ ấy tạo ra giá trị tri thức và tận hiến những tri thức ấy cho công cuộc xây dựng đất nước.

Chúng tôi cũng nhận thức rất rõ rằng ngày hôm nay chỉ là điểm khởi đầu cho một quá trình cần nhiều sự sáng tạo hơn nữa, chỉ như vậy mới có thể theo kịp sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ và sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước Việt Nam.

35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước.

Tròn 6 năm, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Và hôm nay, với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy và Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên Vươn mình của đất nước.

Đề nghị tất cả chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục hành trình này, với niềm tin và khát vọng mãnh liệt, đóng góp được nhiều giá trị hơn cho bạn đọc, cho xã hội, cho đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn!"

(*) Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Tổng giám đốc, Tổng Thư ký tòa soạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy.