6 tháng đầu năm, FPT báo lãi trước thuế đạt 2.936 tỷ đồng, tăng gần 21% cùng kỳ

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) vừa công bố kết quả 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, FPT ghi nhận doanh thu đạt 16.228 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.936 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,2% và 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.410 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.906 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ, EPS đạt 2.107 đồng/cp, tăng 16,7% so với cùng kỳ.

FPT cho biết, kết quả kinh doanh duy trì tăng trưởng hai con số với động lực chính tới từ nhu cầu gia tăng mảng công nghệ và cải thiện biên lợi nhuận tại mảng viễn thông. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành gần 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm, bám sát kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Năm 2021, FPT đặt kế hoạch 34.720 tỷ đồng doanh thu và 6.210 lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 16,4% và 18% so với thực hiện năm 2020.

6 tháng đầu năm, FPT ghi nhận 11 dự án với trị giá trên 5 triệu USD/dự án

Khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ công nghệ thông tin tại nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 56% doanh thu và 44% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 9.098 tỷ đồng và 1.306 tỷ đồng.

Do nhu cầu đầu tư công nghệ ở cả thị trường trong và ngoài nước không ngừng gia tăng, giá trị đơn hàng ký mới mảng công nghệ của FPT tăng 43,9% so với quý 2/2020, đạt 5.848 tỷ đồng.

Doanh thu Chuyển đổi số đạt 2.116 tỷ đồng, tăng 19,3% so với 6 tháng đầu năm 2020. Tốc độ tăng trưởng tốt nhờ vào nỗ lực của FPT trong việc triển khai các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực Low code, Cloud và Blockchain cho khách hàng quốc tế.

Tại thị trường nước ngoài, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin đạt 6.683 tỷ đồng, tăng 15%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.061 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu tại mọi thị trường vẫn đảm bảo tăng trưởng, đặc biệt là thị trường Mỹ tăng 41%. Đáng chú ý, Tập đoàn thu về 11 dự án lớn có quy mô trên 5 triệu USD/dự án trong nửa đầu năm 2021, tăng mạnh so với 2 dự án cùng kỳ năm 2020.

Dịch vụ CNTT nước ngoài của FPT.

Tại thị trường trong nước, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ công nghệ thông tin có bước nhảy vọt đáng chú ý. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 2.415 tỷ đồng, tăng 40,7% và lợi nhuận trước thuế 246 tỷ đồng, tăng 245,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả đáng ghi nhận nhờ định hướng tập trung chuyển đổi số cho khối khách hàng Chính phủ và các doanh nghiệp lớn, đồng thời chú trọng phát triển các giải pháp, nền tảng Made by FPT.

Đáng chú ý, hoạt động đầu tư nổi bật trong 6 tháng đầu năm của FPT là thương vụ rót vốn chiến lược vào Base.vn. FPT cho biết việc công ty bắt tay với Base sẽ cộng hưởng sức mạnh để thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ chuyển đổi số toàn diện cho hơn 800.000 doanh nghiệp Việt Nam.

Cũng theo FPT, nhờ lợi nhuận từ mảng truyền hình gia tăng, cùng với việc tạm hoãn đầu tư vào cơ sở hạ tầng trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên biên lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ Viễn thông tiếp tục cải thiện. Theo đó, trong nửa đầu năm, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng này lần lượt đạt 5.847 tỷ đồng và 1.069 tỷ đồng, tăng 12,1% và 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng Giáo dục của FPT tăng 53% trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.362 tỷ đồng.