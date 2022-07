6 tháng, HAG báo lãi 531 tỷ, hoàn thành 47% kế hoạch năm

Ngày 12/7, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai – HAGL (mã HAG-HOSE) đã có bức thư gửi tới cổ đông cập nhật tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tập đoàn với ba ngành nghề kinh doanh chính gồm: Chăn nuôi, cây ăn trái và nghề phụ trợ.

Cụ thể: trong 6 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.867 tỷ đồng - trong đó: ngành cây ăn trái đạt 1.094 tỷ đồng, ngành chăn nuôi đạt 439 tỷ đồng và ngành phụ trợ đạt 334 tỷ đồng và HAG đã tiêu thụ được 82.529 con heo thịt và 109.807 tấn chuối - trong đó, 81.569 tấn chuối xuất khẩu, 28.238 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc.

Kết quả trong 6 tháng, HAGL báo lợi nhuận sau thuế đạt 531 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch cả năm 2022 (1.120 tỷ đồng).



Theo HAG thì đây là kết quả khá tích cực trong bối cảnh giá xuất khẩu chuối rơi vào chu kỳ thấp nhất trong năm chỉ còn 6,5 USD/thùng đến 8,5 USD/thùng kéo dài hơn 2 tháng gần đây và giá bán heo bình quân cũng chỉ giao động từ 53.000đ/kg đến 55.000đ/kg quanh mức giá lập kế hoạch tại thời điểm đầu năm.

Về kế hoạch cho 6 tháng cuối năm, HAGL cũng cho biết từ nay đến cuối năm, khi giá bán chuối đi vào chu kỳ cao nhất trong năm khoảng từ tháng 9 trở đi, cùng với giá bán heo tiếp tục tăng cao như hiện nay (đang tăng 20% so với mức giá lập kế hoạch) và sản lượng heo xuất bán dự kiến tăng gấp đôi so với sản lượng đã tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm. Công ty dự kiến sẽ sớm đạt được kế hoạch đề ra cho cả năm và thậm chí vượt kế hoạch từ 20% - 30%.

Theo Tổng cục thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng heo hơi đạt 2,1 triệu tấn (+5,7% so với cùng kỳ; quý 1: +4,3% và quý 2: +7% so với cùng kỳ). Mặc dù các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa kiểm soát hoàn toàn dịch ASF, nhưng việc này không ảnh hưởng đáng kể đến tổng nguồn cung heo hơi. Việc triển khai tiêm chủng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm tới sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm.

Giá heo hơi đã giảm 25% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2022 và bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều, tuy nhiên không đáng kể trong Q2/2022 mặc dù các trường học, nhà máy, nhà hàng và các hoạt động du lịch mở cửa trở lại hoàn toàn. Giá heo hơi hiện tại đạt khoảng 58.000 - 63.000 đồng/kg (+10-15% so với đầu năm).

Trong khi giá nguyên liệu thô như ngô, lúa mì và đậu nành tăng lần lượt 26%/18%/25% so với đầu năm. Chi phí thức ăn đã tăng 20% so với đầu năm, không chỉ ảnh hưởng đến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà còn ảnh hưởng đến các trang trại thương mại vì thức ăn chiếm 75% tổng chi phí chăn nuôi.



Mặc dù chính phủ đã giảm thuế MFN đối với lúa mì và ngô kể từ tháng 12/2021, nhưng vẫn không đủ để giữ lạm phát ở mức thấp trước những thách thức do xung đột Nga-Ukraine gây ra. Chi phí chăn nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ước tính khoảng 55.000- 60.000 đồng/kg, trong khi chi phí của trang trại thương mại ước tính khoảng 50.000 đồng/kg. Với giá heo hơi chỉ khoảng 39.000 - 55.000 đồng/kg từ quý 3/2021 đến quý 2/2022, hầu hết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đều không có lãi.

Trên thị trường, giá HAG ghi nhận tăng giá liên tục đạt 11.050 đồng/cp và giảm 50,55% trong 3 tháng qua.