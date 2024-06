6 tháng năm 2024: Sản xuất nông nghiệp duy trì tăng trưởng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, sản xuất nông nghiệp 6 tháng năm 2024 duy trì tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu. Lúa đông xuân năm nay được mùa, được giá; cây ăn quả tăng cả về diện tích và sản lượng do nhu cầu xuất khẩu tăng cao.

Chăn nuôi phát triển ổn định với sản lượng thịt lợn và gia cầm xuất chuồng tăng khá, dịch bệnh được kiểm soát. Diện tích rừng trồng mới và thu hoạch gỗ tăng cao do hoạt động xuất khẩu gỗ khởi sắc, giá gỗ nguyên liệu tăng. Hoạt động nuôi trồng thủy sản tăng trưởng khá.

SẢN LƯỢNG LÚA VÀ TRÁI CÂY TĂNG

Tổng cục Thống kê cho biết diện tích gieo cấy lúa đông xuân cả nước năm 2024 đạt 2.954,0 nghìn ha, tăng 1,2 nghìn ha so với vụ đông xuân năm 2023. Năng suất lúa đông xuân của cả nước ước đạt 68,8 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước.

Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 64,8 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; các địa phương phía Nam đạt 71,1 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha. Sản lượng lúa vụ đông xuân năm nay ước đạt 20,32 triệu tấn, tăng 132,5 nghìn tấn so với vụ đông xuân năm trước. Trong đó, miền Bắc đạt 6,86 triệu tấn, tăng 2,8 nghìn tấn; miền Nam đạt 13,46 triệu tấn, tăng 129,7 nghìn tấn.

Diện tích gieo trồng một số cây hằng năm (Tính đến trung tuần tháng 6/2024).

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Cùng với việc thu hoạch vụ đông xuân, tính đến trung tuần tháng 6/2024, các địa phương trên cả nước đã xuống giống được 1.825,4 nghìn ha lúa hè thu, bằng 98,3% cùng kỳ năm trước. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.419,3 nghìn ha, bằng 97,8%.

Nguyên nhân diện tích gieo trồng lúa hè thu giảm so cùng kỳ do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, mưa đến muộn, thiếu nước tưới nên tiến độ xuống giống muộn. Hiện lúa hè thu các địa phương phía Nam đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng đến trỗ chín, các trà lúa phát triển tương đối tốt. Đến nay, có 196,0 nghìn ha lúa hè thu sớm tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long cho thu hoạch, bằng 84,0% cùng kỳ năm trước.

"Tổng diện tích cây lâu năm tại thời điểm cuối tháng 6/2024, cả nước hiện có ước đạt 3.784,9 nghìn ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2023".

Đối với cây hoa màu, diện tích ngô, lạc và đậu tương tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hiệu quả kinh tế không cao; diện tích gieo trồng rau, đậu các loại giảm do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Hiện tại nhóm cây ăn quả đạt 1.271,1 nghìn ha trên cả nước, tăng 2,6% so với cuối tháng 6/2023, do được chuyển đổi từ những diện tích hoa màu. Một số loại cây có diện tích tăng: Sầu riêng đạt 153,9 nghìn ha, tăng 17,4%; chanh leo đạt 12,6 nghìn ha, tăng 9,3%; ổi đạt 27,2 nghìn ha, tăng 5,6%...

Trong quý 2/2024, sản lượng một số cây ăn quả tăng so với cùng kỳ năm trước như: Xoài đạt 440,2 nghìn tấn, tăng 2,3%; cam đạt 206,1 nghìn tấn, tăng 1,8%; sầu riêng đạt 343,3 nghìn tấn, tăng 17,6%; nhãn đạt 111,9 nghìn tấn, tăng 9,4%. Riêng sản lượng vải năm nay thấp hơn cùng kỳ năm trước do mưa nhiều tại thời điểm cây ra hoa nên ảnh hưởng đến việc kết trái, sản lượng chỉ đạt 134,3 nghìn tấn, giảm 17,7% so cùng kỳ năm trước.

Nhóm cây công nghiệp đạt 2.183,0 nghìn ha, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây công nghiệp lâu năm tiếp tục xu hướng giảm do những năm gần đây giá bán sản phẩm thấp, khó tiêu thụ, lợi nhuận không đạt kỳ vọng nên người dân chuyển đổi sang trồng cây ăn quả.

Tính chung 6 tháng năm 2024, sản lượng một số cây ăn quả tăng so với cùng kỳ năm trước: Xoài đạt 629,4 nghìn tấn, tăng 2,3%; cam đạt 519,4 nghìn tấn, tăng 2,4%; sầu riêng đạt 487,7 nghìn tấn, tăng 20,3%; mít đạt 405,8 nghìn tấn, tăng 4,2%; nhãn đạt 199,6 nghìn tấn, tăng 2,9%; ổi đạt 201,4 nghìn tấn, tăng 5,9%; chanh leo đạt 79,4 nghìn tấn, tăng 3,5%. Sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm: Chè búp đạt 522,9 nghìn tấn, tăng 2,4%; cao su đạt 410,7 nghìn tấn, tăng 2,0%; hồ tiêu đạt 238,2 nghìn tấn, tăng 2,3%; điều đạt 330,3 nghìn tấn, giảm 5,2%.

TRỒNG GẦN 130 NGHÌN HA RỪNG

Trong quý 2/2024, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 90,8 nghìn ha, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, số cây lâm nghiệp trồng phân tán trồng 21 triệu cây, tăng 2,1%. Sản lượng gỗ khai thác trong quý 2 ước đạt 6.261,1 nghìn m3, tăng 7,3%.

Tính chung 6 tháng năm 2024, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 128,5 nghìn ha, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 44,6 triệu cây, tăng 2,9%. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước thu hoạch 9.928,4 nghìn m3 gỗ, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, do hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ có nhiều khởi sắc từ đầu năm, giá gỗ nguyên liệu tăng nên người dân đẩy mạnh khai thác gỗ đến tuổi thu hoạch.

Một số địa phương có tốc độ khai thác gỗ rừng trồng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Quảng Ngãi tăng 15,3%; Thừa Thiên - Huế tăng 14,5%; Quảng Bình tăng 14,0%; Yên Bái tăng 12,0%; Quảng Ninh tăng 8,3%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong quý 2 là 851,8 ha, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích rừng bị chặt, phá 263,6 ha, giảm 39,6%; diện tích rừng bị cháy là 588,2 ha, tăng 23,4%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, cả nước có 1.165,3 ha rừng bị thiệt hại, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước, gồm: Rừng bị chặt, phá là 481,4 ha, giảm 22,9%; diện tích rừng bị cháy là 683,9 ha, tăng 25,9%.

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN ĐẠT GẦN 4,4 TRIỆU TẤN

Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản quý 2/2024 ước đạt 2.439,5 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Cá đạt 1.727,1 nghìn tấn, tăng 2,8%; tôm đạt 366,6 nghìn tấn, tăng 4,1%; thủy sản khác đạt 345,8 nghìn tấn, tăng 2,4%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng thủy sản thu hoạch cả nước ước đạt 4.384,7 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 3.172,3 nghìn tấn, tăng 2,6%; tôm đạt 559,7 nghìn tấn, tăng 4,0%; thủy sản khác đạt 652,7 nghìn tấn, tăng 2,1%.

Trong quý 2/2024, sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.364,3 nghìn tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 884,1 nghìn tấn, tăng 3,9%; tôm đạt 326,8 nghìn tấn, tăng 4,4%.

Sản lượng thủy sản 6 tháng năm 2024 so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Xuất khẩu thủy sản đã có những dấu hiệu phục hồi trở lại, nhất là trong quý 2/2024, nên người dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 2.431,4 nghìn tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 1.656,7 nghìn tấn, tăng 4,0%; tôm đạt 487,7 nghìn tấn, tăng 4,5%; thủy sản khác đạt 287,0 nghìn tấn, tăng 4,0%.

Sản lượng cá tra tăng so với cùng kỳ năm trước do diện tích nuôi cá tra với chu trình sản xuất khép kín có xu hướng tăng nên tiết kiệm chi phí sản xuất, năng suất và sản lượng cá tra tăng cao hơn. Sản lượng cá tra thu hoạch trong quý 2/2024 ước đạt 462,1 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 831,8 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng tôm tăng so với cùng kỳ năm trước do áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiệu quả. Sản lượng tôm thẻ chân trắng thu hoạch trong quý 2 năm 2024 ước đạt 233,9 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 73,2 nghìn tấn, tăng 2,3%. Tính chung 6 tháng năm 2024, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 332,7 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 122,1 nghìn tấn, tăng 2,3%.

Sản lượng thủy sản khai thác quý 2/2024 ước đạt 1.075,2 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 843,0 nghìn tấn, tăng 1,6%; tôm đạt 39,8 nghìn tấn, tăng 1,3%. Sản lượng thủy sản khai thác biển quý 2/2024 ước đạt 1.027,7 nghìn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng năm 2024, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 1.953,3 nghìn tấn, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 1.515,6 nghìn tấn, tăng 1,1%; tôm đạt 72,1 nghìn tấn, tăng 0,9%; thủy sản khác đạt 365,6 nghìn tấn, tăng 0,7%.