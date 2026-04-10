62% lao động muốn hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4

Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam cho biết, trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn và tổng hợp ý kiến từ các cấp
công đoàn, doanh nghiệp và người lao động, ngày 8/4, cơ quan này đã tổ chức lấy ý kiến rộng
rãi đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động về phương án bố trí ngày
nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 theo các phương án khác nhau.
Phương án 1: Giữ nguyên lịch nghỉ theo quy định,
không thực hiện hoán đổi.
Phương án 2: Đề xuất hoán đổi ngày 27/4 sang
29/4, qua đó giúp người lao động có thể nghỉ liên tục 3 hoặc 5 ngày, tùy theo lịch
làm việc từng đơn vị.
Phương án 3: Hoán đổi ngày 27/4 sang 2/5, nhằm
tạo điều kiện cho nhóm làm việc 6 ngày/tuần có thể nghỉ liền 4 ngày.
Tính đến 7 giờ ngày 9/4, khảo sát đã ghi
nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án
hoán đổi ngày nghỉ bù (47,04% bày tỏ “rất mong muốn”; 14,82% “mong muốn”), thể
hiện phần lớn người lao động có nhu cầu hoán đổi ngày nghỉ bù để được kéo dài kỳ
nghỉ, nhằm có điều kiện
nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo đời sống gia đình.
Theo quy định của pháp luật hiện
hành (Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019): “Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với
ngày nghỉ lễ, Tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày
làm việc kế tiếp”.
Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lý giải,
đây cũng là lý do mà đến nay, cơ quan này chưa có văn bản kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền
về việc nghiên cứu hoán đổi ngày nghỉ bù. Tuy nhiên, trong năm 2026, ngày Giỗ Tổ
Hùng Vương (10/3 âm lịch tức ngày 26/4/2026) lại diễn ra rất gần kỳ nghỉ lễ
30/4 và 1/5, chỉ cách nhau 2 ngày làm việc.
Khi không hoán đổi ngày nghỉ bù hợp
lý thì kỳ nghỉ của người lao động sẽ bị chia ra thành nhiều ngày nghỉ ngắn xen
kẽ với ngày đi làm. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cần có cách tiếp cận linh hoạt
hơn nhằm hài hòa giữa quy định pháp luật và nhu cầu chính đáng của người lao động.
“Việc bố trí kỳ nghỉ kéo dài không chỉ
có ý nghĩa đối với việc phục hồi sức khỏe, tinh thần, kết nối tình cảm gia đình
của người lao động, mà
còn góp phần kích cầu tiêu dùng, du lịch, qua đó có tác động tích cực đến phát
triển kinh tế - xã hội”, đại
diện Công đoàn thông tin.
Từ thực tiễn trên, Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu hoàn thiện
quy định pháp luật theo hướng vẫn giữ nguyên tắc chung: “Nghỉ bù ngày nghỉ hằng
tuần vào ngày làm việc kế tiếp”, nhưng đồng thời bổ sung cơ chế linh hoạt trong
những trường hợp đặc biệt, khi các kỳ nghỉ lễ gần nhau như năm 2026.
Theo đó, có thể giao quyền cho Thủ
tướng Chính phủ, trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành và ý kiến của tổ chức đại
diện người lao động, xem xét, quyết định việc hoán đổi ngày nghỉ trước hoặc sau
cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và lợi
ích chung của xã hội.
Liên quan đến các kỳ nghỉ trong
thời gian tới, theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 24/11/2026 tới
đây được xác định là “Ngày
Văn hóa Việt Nam” với
chủ trương là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
Do ngày này rơi vào ngày thứ Ba
nên nhiều đoàn viên, người lao động có ý kiến đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ Hai
(23/11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần sau để tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày từ
21/11 đến ngày 24/11/2026.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiến
nghị hoàn thiện chính sách theo hướng ngày càng phù hợp hơn với thực tiễn đời sống
lao động, góp phần nâng cao phúc lợi cho người lao động và ổn định quan hệ lao
động trong tình hình mới.