7 tháng, vốn hoá trên HNX tăng 2,8% so với tháng trước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đóng cửa tháng 7 với HNX Index đạt 310,97 điểm, giảm 3,82% so với cuối tháng trước.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 2,6 tỷ cổ phiếu (giảm 27,9% so với tháng 6), giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 60,6 nghìn tỷ đồng (giảm 30,2% so với tháng 6).

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 119 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 27,9%, giá trị giao dịch đạt hơn 2.755 tỷ đồng/phiên, giảm 30% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 7 đạt hơn 415 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối tháng trước.

Tất cả các chỉ số ngành đều giảm điểm, trong đó ngành tài chính có mức giảm nhiều nhất 23,52 điểm, tương ứng -3,29%, đạt 691,90 điểm; chỉ số ngành xây dựng giảm 9,16 điểm (- 3,72%) đạt 236,78 điểm, và ngành công nghiệp giảm 4,05 điểm (-1,55%) đạt 257,73 điểm.

Về chỉ số quy mô, chỉ số LargeCap dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn giảm 9,76 điểm (-2,58%) đạt 368,57 điểm tại thời điểm cuối tháng 7/2021, chỉ số Mid/SmallCap dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có mức giảm 50,19 điểm (-6,99%) đạt 667,51 điểm.



Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 giảm 34,5% so với tháng trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.463 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 37 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 61% khối lượng giao dịch và 68% giá trị giao dịch toàn thị trường.

HNX cho biết các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 7: gồm: HAD (CTCP Hãng sơn Đông Á) tăng 70,64% (tương đương 7.700 đồng/CP) so với tháng trước; Tiếp đến là các cổ phiếu VC2 (CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2) tăng 50,56% (tương đương 9.100 đồng/CP), KKC (CTCP Kim khí KKC) tăng 49,55% (tương đương 11.100 đồng/CP), BED (CTCP Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng) tăng 38,7% ( tương đương 10.100 đồng/CP) so với tháng trước

Về khối lượng giao dịch, trong tháng 7, cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội là cổ phiếu được quan tâm nhất trên thị trường với thị phần đạt 16,97% khối lượng toàn thị trường tương đương hơn 446 triệu cổ phiếu được giao dịch, tiếp theo là cổ phiếu PVS của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam có thị phần 9,56% với khối lượng hơn 251 triệu cổ phiếu.

Tháng 7/2021, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khá sôi động, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 959 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 656 tỷ đồng.

Tính chung trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 303 tỷ đồng - trong đó các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là PVI với xấp xỉ 9,5 triệu cổ phiếu, tiếp đến là PCG với khối lượng mua hơn 6,6 triệu cổ phiếu, VND với khối lượng mua đạt 3,81 triệu cổ phiếu, BSI với khối lượng mua hơn 2,5 triệu cổ phiếu.