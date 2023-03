708 người phạm tội tham nhũng, chức vụ trong quý I/2023

Ngày 28/3/2023, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an Quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2023 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an (tại Hà Nội) đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, Đại tá Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an Quý I/2023.

Theo đó, trong Quý I/2023, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, điện chỉ đạo, mệnh lệnh công tác, tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tập trung, quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, chống đối, nhất là các đối tượng lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc thông tin sai sự thật; đã tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 13% so với Quý IV/2022 và cùng kỳ năm 2019.

Phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản, tội phạm liên quan lĩnh vực kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy.

Cụ thể, trong Quý I/2023, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 8.901 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 82,69%), bắt 20.298 đối tượng; đã phát hiện 218 vụ, 708 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ (tăng 65 vụ và 424 đối tượng so với quý IV/2022); phát hiện 7.266 vụ, 10.889 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 177 kg heroin, 1.112 kg và 419.000 viên ma túy tổng hợp.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2023, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương tập trung bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự các Hội nghị Trung ương, Kỳ họp Quốc hội, dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 – 01/5… Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đã đặt ra.



Đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, có phương án chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, tại cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thãm nhũng theo dõi, chỉ đạo; kịp thời phát hiện các vấn đề nổi lên, các sơ hở, thiếu sót trong chính sách quản lý kinh tế và đề xuất giải pháp khắc phục…



Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng lưu ý cần nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đôn đốc các địa phương xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy. Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc kiểm tra, xử phạt vi phạm nồng độ cồn, không để tái diễn tình trạng xe quá khổ, quá tải…

Công an các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc triển khai các giải pháp, lộ trình nâng cao tỷ lệ, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an. Tổ chức bảo đảm nguồn nhân lực giải quyết hồ sơ trực tuyến; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...