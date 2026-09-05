ABBank ra mắt Tích lũy An Gia: Giải pháp tài chính tự chủ

Mô tả ngắn gọn, khách hàng chọn mục tiêu tích lũy theo thời gian phù hợp (từ 1- 10 năm) với mức khởi điểm tối thiểu là 50 triệu đồng và tích lũy tối thiểu 5 triệu đồng/tháng. Khách hàng duy trì kỷ luật tài chính tích lũy hàng tháng và lựa chọn tỷ lệ phân bổ tiết kiệm và/hoặc đầu tư theo số tiền gốc đóng vào.
Với số tiền tiết kiệm, khách hàng sẽ hưởng lãi suất tiết kiệm cố định 7%/năm cho năm đầu tiên, và với số tiền đầu tư, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn theo thông báo của đối tác hợp tác với ABBank tại từng thời điểm áp dụng. Khách hàng sẽ không bị trừ bất kỳ khoản phí quản lý nào.
Ngoài ra, khách hàng còn có quyền lợi 1 gói bảo hiểm sức khỏe trong suốt thời gian tích lũy với mức chi trả lên tới 3 triệu đồng/ngày nằm viện. Các lựa chọn tích lũy được khách hàng chủ động thực hiện và quản lý dễ dàng thông qua ứng dụng ngân hàng số ABBank.
Tích lũy An Gia là giải pháp tài chính tiên phong trao quyền cho khách hàng chủ động lựa chọn, xây dựng một kế hoạch tích lũy phù hợp với mục tiêu và tình hình tài chính của bản thân thông qua ba giá trị vượt trội.
Linh hoạt theo thực tế: Tùy thuộc vào thu nhập và thực tế của bản thân/gia đình để khách hàng chọn số tiền mục tiêu tích lũy trong tương lai. Khách hàng có thể lựa chọn thời gian tham gia từ 1 đến 10 năm, được chủ động điều chỉnh số tiền đóng phù hợp với khả năng tài chính thực tế; số tiền tối thiểu lần đầu từ 50 triệu đồng và tối thiểu từ 5 triệu đồng tích lũy hàng tháng. Sự linh hoạt này giúp khách hàng vừa duy trì kỷ luật tài chính, vừa chủ động thích ứng khi nguồn tiền thay đổi trong quá trình thực hiện kế hoạch.
Gia tăng giá trị tích lũy, đảm bảo hiệu suất đầu tư: Điểm khác biệt vượt trội của giải pháp nằm ở cách nguồn tiền tích lũy của khách hàng được vận hành. Tỷ lệ phân bổ giữa tiết kiệm – đầu tư do chính khách hàng quyết định. Phần tiết kiệm tạo nền tảng ổn định, trong khi phần đầu tư sẽ giúp gia tăng giá trị dòng tiền. Tại hạng mục đầu tư, tỷ suất lợi nhuận được đối tác của ABBank cam kết cố định theo từng năm nhằm tối ưu hiệu quả sinh lời, giúp khách hàng cân bằng giữa kỳ vọng tăng trưởng và sự an tâm cho một kế hoạch dài hạn.
An tâm sức khỏe – bảo vệ tích lũy: một giá trị nhân văn từ ABBank gửi tới khách hàng thông qua giải pháp Tích lũy An Gia. Theo đó, khách hàng tham gia giải pháp còn được quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khi ốm đau mà không khấu trừ vào nguồn tiền tiết kiệm – đầu tư, giúp bảo vệ và tối ưu mục tiêu tích lũy.
Tùy kế hoạch lựa chọn, khách hàng có thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm lên tới 150% số dư gốc tích lũy, tối đa 30 tỷ đồng, cùng quyền lợi trợ cấp nằm viện tới 3 triệu đồng/ngày, tối đa 180 triệu/năm và thời gian bảo vệ tới 71 tuổi. Quyền lợi này tạo thêm lớp bảo vệ, giúp khách hàng yên tâm khi cần chăm sóc sức khỏe.
Giải pháp Tích lũy An Gia là hành động cụ thể để ABBank hiện thực hóa định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc” với khách hàng. ABBank tin rằng, để tạo lập được một tương lai hạnh phúc, nền tảng tài chính vững chắc là yếu tố quan trọng quyết định điều đó.
Tuy nhiên, để có một khoản tiền lớn phục vụ cho các nhu cầu khác nhau trong tương lai: nghỉ hưu, đầu tư giáo dục cho con, hay đơn giản là mua ô tô, đổi nhà... đang được hầu hết khách hàng tích lũy từ khoản thu nhập hàng tháng. Tích lũy An Gia là giải pháp giúp khách hàng tối ưu khoản tích lũy đó, thực hiện kỷ luật tài chính và mang lại những giá trị cộng thêm vượt trội.
Ông Đan Ngọc Anh – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân ABBank cho biết: “Tích lũy An Gia thể hiện sự chuyển dịch trong cách ABBank phục vụ khách hàng: từ cung cấp từng sản phẩm sang xây dựng giải pháp theo mục tiêu dài hạn, đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa những dự định cho tương lai thành kế hoạch bắt đầu từ hôm nay”.
Nhân dịp ra mắt Giải pháp Tích lũy An Gia, ABBank dành tặng 2.000 khăn lụa phiên bản đặc biệt cho những khách hàng đầu tiên. Số lượng quà tặng có hạn và áp dụng theo thể lệ chương trình.
Quyền lợi, điều kiện tham gia và các nội dung liên quan đến Tích lũy An Gia được áp dụng theo quy định của ABBank tại từng thời kỳ.
* Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về Tích lũy An Gia tại website www.abbank.vn, các điểm giao dịch trên toàn quốc hoặc liên hệ hotline 1800 1159 để được tư vấn và hỗ trợ.
Khi thị trường trái phiếu liên tục bán tháo trong thời gian gần đây, lãi suất tăng cao trên toàn thế giới, gây áp lực đồng thời lên các chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng...
Khi tuổi thọ trung bình tăng, ngày càng nhiều người Việt quan tâm sớm hơn đến sức khỏe, tài chính và chất lượng sống khi không còn làm việc, hướng tới tuổi hưu độc lập, an tâm và ít phụ thuộc hơn vào con cái.
Trong phiên sáng ngày 4/9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” bán ra tăng 0,35% - 0,6% so với chốt phiên 3/9, tuỳ doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức tăng này cao gấp 10 lần so với giá vàng thế giới, chỉ ngưỡng 0,05%...
Không phải ngẫu nhiên mà các nền kinh tế lớn đều có một thế hệ doanh nghiệp đứng ở vị trí trung tâm.
Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đạt mức 4.900 USD/oz trong thời gian từ nay đến cuối năm, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...