Hà Nội quyết tâm đạt tăng trưởng 11% trong năm 2026

Để phấn đấu đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 11% trở lên, GRDP 6 tháng cuối năm của Hà Nội phải tăng 13,44%; quý 3 tăng 12,54% và quý 4 tăng 14,26%. Thành phố Hà Nội xác định tập trung vào đầu tư xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời chú trọng đầu tư công...

Phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, sáng 4/9. Ảnh: Phạm Linh.

Phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 của UBND Thành phố Hà Nội đã diễn ra sáng 4/9, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì.

PHÁT HUY CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú, cho biết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026 của thành phố khá tích cực.

Thành phố tập trung thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; xây dựng lộ trình triển khai các chương trình, đề án, dự án và quy hoạch các cấp. Đặc biệt, Hà Nội thúc đẩy hiện thực hóa 50 bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác ký kết tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô và Xúc tiến đầu tư năm 2026, chuyển các cam kết thành dự án và dòng vốn thực tế.

Dịch vụ tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng đạt 708,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9%. Trong đó, bán lẻ hàng hóa tăng 17,1%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,4%, du lịch lữ hành tăng 13,8%.

Điểm sáng nổi bật là thu ngân sách, tính đến 31/8/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 529.377 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 495.658 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 9,3%.

Kế hoạch đầu tư công 8 tháng năm 2026 cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Đến ngày 31/8/2026, Hà Nội giải ngân 92.592 tỷ đồng, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng giao và 56,10% kế hoạch thành phố giao, nếu không tính phần tiết kiệm 5%.

Các công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, như: Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô bàn giao gần 99% mặt bằng, đường song hành đạt 85% giá trị sản lượng; dự án Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; các cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở đang triển khai khối lượng lớn; tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội hoàn thành khoan hầm bằng hai máy TBM.

Đồng thời, thành phố từng bước xử lý 418 cơ sở dôi dư sau sắp xếp, và rà soát 784 điểm nhà chuyên dùng để chuyển đổi công năng hoặc khai thác theo quy định.

Theo kịch bản tăng trưởng, để phấn đấu đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 11% trở lên, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng 13,44%; quý 3 tăng 12,54% và quý 4 tăng 14,26%.

Vì vậy, Hà Nội xác định đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp trong 4 tháng cuối năm. Tiêu dùng, thương mại, dịch vụ, vận tải và du lịch còn nhiều dư địa. Thành phố sẽ tập trung kích cầu tiêu dùng, phát triển kinh tế đêm và đẩy mạnh thương mại điện tử.

GIẢI QUYẾT ĐIỂM NGHẼN, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các xã, phường đã phát biểu làm rõ nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố cũng trao đổi làm rõ các nội dung trong báo cáo, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo Thống kê thành phố cho biết dư địa để tạo bước tăng trưởng cao hơn trong những tháng cuối năm vẫn còn, song cần tập trung vào những động lực có khả năng chuyển hóa nhanh thành giá trị thực tế.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. Về nguồn vốn địa phương, hiện còn tình trạng nơi có nguồn thu chưa triển khai được trong khi nơi có dự án lại thiếu nguồn.

Thành phố thống nhất cơ chế đối với các địa phương còn nguồn thu nhưng hết nhiệm vụ chi, có thể nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, điều chuyển lực cho những nơi đang có nhu cầu thực tế. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng tiền còn nhưng không có dự án, nơi cần tiền lại thiếu vốn.

Về đấu giá quyền sử dụng đất và xác định giá đất, ông Lưu cho biết thành phố đã chỉ đạo các xã, phường tiếp tục triển khai theo kế hoạch, không có việc tạm dừng đấu giá đất như hiểu lầm của một số địa phương.

Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến kế hoạch các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Trường hợp đủ điều kiện, cần công khai, minh bạch và tổ chức thực hiện, tránh để các xã, phường triển khai không thống nhất.

Còn theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn, trong giai đoạn nước rút những tháng cuối năm, công tác điều hành cần quyết liệt hơn để tạo đột phá.

Từ đầu quý 3, thành phố đã xác định tập trung vào các động lực tăng trưởng chủ yếu, trong đó có đầu tư xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch. Đồng thời, chú trọng cả đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách.

Hiện thành phố đang triển khai nhiều đợt khởi công các dự án, công trình lớn. Sau đợt khởi công ngày 29/8, thành phố tiếp tục chuẩn bị cho đợt khởi công, khánh thành vào ngày 10/10/2026.

Lãnh đạo Thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được giao, trực tiếp xử lý các điểm nghẽn, nhất là trong giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng và triển khai các dự án trọng điểm. Qua đó, khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành có vai trò chủ lực, nhất là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, phải phát huy vai trò chủ động tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp tháo gỡ các điểm nghẽn trong lĩnh vực phụ trách.