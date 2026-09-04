Giá vàng trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới

Trong phiên sáng ngày 4/9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” bán ra tăng 0,35% - 0,6% so với chốt phiên 3/9, tuỳ doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức tăng này cao gấp 10 lần so với giá vàng thế giới, chỉ ngưỡng 0,05%...

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 700 nghìn đồng/lượng. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Sau hai phiên giảm liên tiếp, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đồng loạt bật tăng ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Giá giao dịch vàng miếng SJC tại Công SJC tăng mạnh 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối hôm qua (3/9), đặt giá mua ở ngưỡng 146,1 triệu và giá bán là 149,1 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Ngưỡng giá giao dịch 146,1 triệu – 149,1 triệu đồng/lượng cũng đồng loạt được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ngay từ đầu phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 3/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị này cũng đều tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 4/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng phổ biến 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, tương đương 0,47% so với giá chốt phiên hôm qua. Mức tăng này cao gấp gần 10 lần so với nhịp tăng nhẹ 0,05% của giá vàng thế giới.

Riêng Phú Quý là đơn vị điều chỉnh tăng không đồng đều giữa hai chiều mua và chiều bán vàng miếng SJC.

Tính đến 10 giờ, giá mua tăng 400 nghìn đồng/lượng còn giá bán tăng 700 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này cũng neo giá bán tại 149,1 triệu đồng/lượng trong khi khi giá mua là 145,8 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, sau khi tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này nhanh chóng giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 146,5 triệu – 148 triệu đồng/lượng mỗi chiều (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi trong phiên sáng nay sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua. Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 144,5 triệu – 148 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 4/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Đà tăng giá cũng bao trùm trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Tuy nhiên, tuỳ từng chính sách mỗi doanh nghiệp, biên độ tăng dao động từ 500 nghìn đến 900 nghìn đồng/lượng.

Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC bật tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 3/9, niêm yết giá mua, bán tại ngưỡng 145,6 triệu – 148,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.

So với giá vàng miếng SJC, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” các đơn vị kinh doanh phổ biến thấp từ 100 nghìn đến 500 nghìn đồng/lượng. Duy tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này lêntới 10,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán và lên tới 9,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua, cao nhất trong vòng hơn 1 tháng qua.

Bám sát nhịp điều chỉnh trên thị trường vàng miếng SJC, giá nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý cũng tăng lần lượt 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch tại ngưỡng 145,8 triệu – 149,1 triệu đồng/lượng và giữ nguyên trong suốt phiên sáng nay.

Tại PNJ, doanh nghiệp này cũng ghi nhận mức tăng không đồng đều giữa chiều mua và chiều bán giá vàng nhẫn “4 số 9”.

Giá bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 700 nghìn đồng/lượng trong khi giá mua tăng 500 nghìn đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, PNJ niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 ở ngưỡng 145,5 triệu – 149 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn khiêm tốn nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này chỉ tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, neo tại ngưỡng 136 triệu – 140 triệu đồng/lượng.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 4/9 so với 3/9 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn hẳn so với giá giao dịch vàng miếng SJC trong cùng đơn vị. Mức chênh lệch cao nhất giữa giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC thuộc về Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải với 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn “4 số 9 tại DOJI trong phiên sáng nay cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Dù ghi nhận nhịp tăng nhẹ hơn so với ngưỡng chung nhưng giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng tại doanh nghiệp này vẫn niêm yết ở ngưỡng cao là 146 triệu – 150 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng tới 900 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại ngưỡng 146,5 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch vẫn duy trì ổn định.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng bật tăng 900 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Doanh nghiệp này neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 146,5 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong phiên sáng 4/9, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại hầu hết các doanh nghiệp vẫn giữ nguyên so với phiên hôm qua ở ngưỡng phổ biến là 3 triệu đồng/lượng. Riêng đối với Phú Quý, giá bán tăng mạnh hơn hơn giá mua, kéo chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu này nới rộng thêm 300 nghìn đồng/lượng, lên 3,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn phổ biến tại các doanh nghiệp cao hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với vàng miếng SJC, ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng. Ngoại trừ PNJ và Phú Quý, khoảng cách này nới rộng lên lần lượt là 3,5 triệu đồng/lượng và 3,3 triệu đồng/lượng.