Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể đạt 4.900 USD/oz trước khi kết thúc năm 2026

Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đạt mức 4.900 USD/oz trong thời gian từ nay đến cuối năm, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Theo một báo cáo vừa được công bố của bộ phận nghiên cứu thuộc ngân hàng Mỹ Goldman Sachs, giá vàng sẽ tăng lên mức 4.900 USD/oz trong thời gian từ nay tới cuối năm, nhờ nhu cầu mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương đang tìm cách đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Báo cáo cũng nói rằng việc các nhà đầu tư sử dụng các công cụ phái sinh vàng để phòng ngừa rủi ro có thể khiến giá kim loại quý này biến động mạnh hơn.

Hai nhà phân tích Lina Thomas và Daan Struyven từ Goldman Sachs Research nhận định: "Vàng được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng giá gần đây trong nửa cuối năm 2026, ngay cả khi việc gia tăng sử dụng một số công cụ phái sinh dựa trên vàng có thể khiến giá vàng biến động mạnh hơn”.

Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đạt mức 4.900 USD/oz trong thời gian từ nay đến cuối năm, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối bằng cách mua nhiều vàng hơn và thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm 2026.

Các nhà phân tích thực hiện báo cáo cho rằng nhu cầu từ các ngân hàng trung ương là yếu tố cấu trúc then chốt thúc đẩy đà tăng của giá vàng.

"Chúng tôi tiếp tục coi việc các ngân hàng trung ương duy trì hoạt động tích trữ vàng là một xu hướng kéo dài nhiều năm, nhằm đa dạng hóa dự trữ để phòng ngừa các rủi ro địa chính trị và tài chính. Đánh giá này cũng phù hợp với kết quả từ các cuộc khảo sát gần đây”, báo cáo viết.

Goldman Sachs Research dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua ròng bình quân 50 tấn vàng mỗi tháng trong năm 2026, tăng gần gấp ba lần so với mức trung bình 17 tấn mỗi tháng trong những năm trước 2022.

Theo ước tính của Goldman Sachs Research về hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, lượng mua ròng của các tổ chức này đã tăng lên mức 100 tấn/tháng trong tháng 6 năm nay, tăng từ mức 66 tấn của tháng trước đó. Trong đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) có lượng mua ròng vàng lớn nhất trong tháng 6.

Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy đà tăng giá vàng gần đây là kỳ vọng về lãi suất. Báo cáo nêu rõ: "Nhu cầu từ một số nhà đầu tư đang bắt đầu phục hồi sau nửa đầu năm ảm đạm, nhờ việc thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc Fed sẽ tăng lãi suất trong năm 2026”.

Các chuyên gia của Goldman Sachs viết: "Chúng tôi kỳ vọng áp lực bất lợi đối với giá vàng liên quan đến triển vọng lãi suất Fed sẽ tiếp tục giảm bớt, vì các nhà kinh tế của Goldman Sachs dự báo xu hướng lạm phát thấp hơn sẽ dẫn tới việc Fed giữ nguyên lãi suất trong năm nay”.

Báo cáo cũng nhấn mạnh một số yếu tố trung hạn có thể đẩy giá vàng vượt mức dự báo 4.900 USD/oz trong thời gian còn lại của năm 2026.

"Tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư của khu vực tư nhân vẫn còn thấp, và những diễn biến địa chính trị gần đây - bao gồm tình hình tại Iran và các vấn để căng thẳng khác - có thể thúc đẩy xu hướng đa dạng hóa sang vàng trong danh mục của các nhà đầu tư tư nhân, bên cạnh các ngân hàng trung ương”, báo cáo viết, đồng thời lưu ý rằng mối lo ngại về nợ công lớn của các nền kinh tế phương Tây cũng là một yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Hai nhà phân tích Thomas và Struyven giải thích rằng nhu cầu đối với quyền chọn mua (call options) vàng đang gia tăng khi các nhà đầu tư sử dụng công cụ phái sinh này để phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư trước những thay đổi lớn trong chính sách của chính phủ. Hoạt động phòng ngừa rủi ro này có thể khuếch đại các biến động giá vàng theo cả hai chiều.

Báo cáo giải thích: "Khi giá vàng tăng và tiến gần đến các mức giá quan trọng của một số hợp đồng quyền chọn mua, các nhà tạo lập thị trường - tức là những bên đã bán các quyền chọn này - buộc phải mua vàng để phòng ngừa rủi ro cho vị thế bán khống của họ, từ đó càng thúc đẩy đà tăng giá. Ngược lại, việc giá vàng giảm có thể khiến các nhà tạo lập thị trường đảo ngược các vị thế phòng ngừa này bằng cách bán ra lượng vàng đang nắm giữ, đẩy giá xuống thấp hơn nữa”.

Mức dự báo giá vàng 4.900 USD/oz mà Goldman Sachs Research đưa ra trong báo cáo này chưa tính đến nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng thông qua các công cụ phái sinh dựa trên vàng. Yếu tố này không chỉ làm tăng khả năng giá vàng có thể vượt xa mức dự báo mà còn hàm ý sự "biến động mạnh theo hai chiều" trong xu hướng tăng của giá vàng - theo báo cáo.