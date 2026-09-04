Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác chiến lược với châu Âu giai đoạn 2026-2030

Theo Quyết định số 3918/QĐ-UBND của UBND thành phố vừa ban hành về thực hiện Kế hoạch hợp tác chiến lược với các đối tác châu Âu, Đà Nẵng sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực chiến lược gồm: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn; đầu tư, thương mại, logistics, phát triển Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế; chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và phát triển kinh tế biển; giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và y tế chuyên sâu; văn hóa, du lịch bền vững, bảo tồn di sản và giao lưu nhân dân.
Trong đó, Đà Nẵng xác định lĩnh vực chiến lược ưu tiên hàng đầu là Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn. Đây là lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của thành phố. Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ hợp tác với các đối tác châu Âu để thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và khởi nghiệp sáng tạo, nhằm xây dựng một trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
Đối với lĩnh vực đầu tư, thương mại, logistics và tài chính quốc tế, Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế, tăng cường kết nối doanh nghiệp và phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao. Thành phố sẽ thu hút các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính châu Âu tham gia vào các dự án trọng điểm, nhằm nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ kinh tế quốc tế.
Đối với lĩnh vực chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Thành phố sẽ hợp tác với các đối tác châu Âu để phát triển đô thị xanh, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn. Việc bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng sẽ được chú trọng, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho tương lai.
Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Đà Nẵng sẽ sẽ hợp tác với các tổ chức giáo dục và y tế châu Âu để nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.
Cuối cùng, với lĩnh vực phát triển văn hóa, du lịch bền vững và bảo tồn di sản, Thành phố sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân và bảo tồn di sản văn hóa, nhằm thu hút du khách quốc tế và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới.
Theo thống kê, giai đoạn 2023 - 2025, hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác châu Âu đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã thu hút được 141 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ khu vực châu Âu với tổng vốn đăng ký lũy kế khoảng 480 triệu USD.
Cùng với đó, thành phố đã hình thành mạng lưới đối tác tương đối toàn diện với 11 địa phương thuộc 7 quốc gia châu Âu. Đồng thời mở rộng hợp tác thông qua 4 thỏa thuận với nhiều tổ chức như Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF), Frankfurt Main Finance (Đức), Cơ quan Hợp tác và Phát triển Kinh tế Áo (AED), Phòng Thương mại Thụy Sĩ - châu Á (Swisscham - ASIA), và Học viện Singularity AG (Thụy Sĩ). Trong đó nhóm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển dổi số được thiết lập với các đối tác như Turku (Phần Lan), Chemnitz và bang Thüringen (Đức), AED (Áo). Nhóm logistics, cảng biển và phát triển hạ tầng đã hợp tác với Le Havre (Pháp), Genova (Ý); Nhóm tài chính, đầu tư và kết nối doanh nghiệp thì hợp tác với Frankfurt Main Finance (Đức) và SVEF (Thụy Sĩ)…
Với Kế hoạch hợp tác chiến lược nói trên, Đà Nẵng không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn của mình mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng. Với sự hỗ trợ từ các đối tác châu Âu, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một trung tâm kinh tế, văn hóa và công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.
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