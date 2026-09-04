TP. Hồ Chí Minh quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP trên 10% năm 2026, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng

Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP cả năm trên 10%, phấn đấu quý III đạt từ 11,07% và quý IV đạt từ 12,3%. Đồng thời, Thành phố phấn đấu huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và thu ngân sách đạt mốc 1 triệu tỷ đồng…

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc Phiên họp, sáng 4/9 - Ảnh: Thùy Dương.

Đây là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, được thảo luận chi tiết trong Phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng 4/9. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cùng các Phó Chủ tịch và lãnh đạo các sở, ngành đã tham gia chủ trì phiên họp này.

Theo Sở Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngành du lịch cũng có bước phát triển mạnh mẽ với 7,77 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,5%, và 35,49 triệu lượt khách nội địa. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng với chỉ số IIP tăng 10,8%, trong đó ngành chế biến, chế tạo giữ vai trò dẫn dắt. Kim ngạch xuất khẩu đạt 65,83 tỷ USD, tăng 7,82%, trong khi nhập khẩu đạt 72,69 tỷ USD, tăng 11,86%.

Hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cũng đạt kết quả ấn tượng với tổng vốn FDI hơn 10,06 tỷ USD, tăng 167,3% so với cùng kỳ. Thành phố đã có 38.253 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 7,92%. Thu ngân sách nhà nước đạt 624.757 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán và tăng 19,2%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 85.141 tỷ đồng, bằng 57,7% kế hoạch năm. Đặc biệt, Thành phố đã tháo gỡ vướng mắc cho 216/921 dự án tồn đọng.

Tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách. Biến động của kinh tế toàn cầu đã tác động đến chi phí đầu vào và logistics, chỉ số tồn kho công nghiệp tăng 3,3%, và số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động vẫn còn cao. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn hóa dữ liệu đất đai và giải ngân ngân sách cho khoa học, công nghệ cũng gặp một số điểm nghẽn.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Thành phố cần hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công, đạt tăng trưởng hai con số và thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng. Để đạt được những mục tiêu này, các đơn vị cần nhanh chóng xây dựng hơn 168 văn bản quy phạm pháp luật để trình HĐND Thành phố trước khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ 1/10/2026.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, TP. Hồ Chí Minh quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP cả năm trên 10%, phấn đấu quý III đạt từ 11,07% và quý IV đạt từ 12,3%. Thành phố cũng đặt mục tiêu huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và thu ngân sách đạt mốc 1 triệu tỷ đồng. Đối với đầu tư công, thành phố phấn đấu đến hết quý III giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch; riêng tháng 9 đạt tối thiểu 18.410 tỷ đồng và hoàn thành 100% kế hoạch vào cuối năm.

Thành phố cũng tập trung vào việc trình phê duyệt Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, và khẩn trương triển khai Kế hoạch thi hành Luật Phát triển đô thị. Các dự án nhà ở xã hội, di dời, chỉnh trang 40.000 căn nhà ven sông, kênh, rạch cũng được đẩy mạnh.

Trong lĩnh vực môi trường, chuyển đổi số và an sinh xã hội, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tái chế, xử lý rác bằng công nghệ mới lên trên 45%, đẩy mạnh ứng dụng AI, công nghệ bán dẫn, công nghệ cao, bảo đảm 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử và hoàn thành các chỉ tiêu giáo dục, an sinh xã hội.

Phiên họp cũng tập trung đánh giá hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân, đầu tư nước ngoài, tiến độ giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, dự báo tăng trưởng quý III, quý IV và đề xuất giải pháp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Các nội dung trọng tâm khác gồm tiến độ các dự án lớn, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông liên vùng, đường Vành đai và cải tạo nhà ở ven kênh, rạch.

Với những nỗ lực không ngừng, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới một năm 2026 đầy triển vọng, với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% và nhiều thành tựu kinh tế - xã hội khác. Thành phố quyết tâm vượt qua mọi thách thức để đạt được những mục tiêu đã đề ra, góp phần vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của cả nước.