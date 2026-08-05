ABBank tăng tốc chiến lược vốn, tiếp tục kế hoạch nâng quy mô vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng

Trên nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ về hiệu quả kinh doanh cùng năng lực quản trị rủi ro vững chắc, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã CK: ABB) chủ động trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch nâng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng thay vì lên mức hơn 20.000 tỷ đồng theo Phương án tăng mức vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Bước đi chiến lược này không chỉ đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông mà còn tạo nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn bứt phá 2026–2028 và lộ trình chuyển niêm yết sang HOSE của ABBank.

TIỀN ĐỀ VỮNG CHẮC TỪ NỀN TẢNG KINH DOANH TĂNG TRƯỞNG BỨT PHÁ

Quyết định chủ động nâng quy mô vốn điều lệ của ABBank dựa trên nền tảng kinh doanh tăng trưởng tích cực cùng tiềm lực tài chính được củng cố liên tục qua các năm. Tự tin bước qua năm 2025 với những kết quả vượt mong đợi, ABBank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bứt phá trong nửa đầu năm 2026.

Cụ thể, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 3.016 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 67% kế hoạch cả năm. Hiệu quả hoạt động tiếp tục được khẳng định nhờ chiến lược tái cấu trúc toàn diện, trọng tâm là đẩy mạnh mảng bán lẻ, phát triển phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), kết hợp với việc đầu tư bài bản vào chuyển đổi số và khai thác dữ liệu.

Kết quả kinh doanh khả quan không chỉ phản ánh chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao, củng cố niềm tin của thị trường mà còn tạo đà vững chắc để ngân hàng tự tin thực hiện các mục tiêu phát triển đột phá giai đoạn 2026–2028, trong đó có kế hoạch mở rộng quy mô tài chính.

LỘ TRÌNH TĂNG VỐN BÀI BẢN, GIẢI QUYẾT HÀI HÒA QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG VÀ MỞ RỘNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG

Trong chiến lược nâng tầm quy mô tài chính, ABBank đặc biệt chú trọng tới việc kết hợp hài hòa giữa mục tiêu tăng cường năng lực vốn và đảm bảo quyền lợi thiết thực cho cổ đông. Ngân hàng đã hoàn tất bước đi đầu tiên khi phát hành hơn 209,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận giữ lại, qua đó chính thức đưa vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng ngay trong đầu quý 3/2026.

Ngay sau cột mốc này, ABBank chủ động trình Đại hội cổ đông điều chỉnh phương án tăng vốn bứt phá lên mốc gần 27.000 tỷ đồng. Cụ thể, Ngân hàng sẽ triển khai đồng thời đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% (điều chỉnh tăng 2,5 lần so với tỷ lệ phát hành dự kiến theo Phương án đã được chấp thuận) và bổ sung thêm phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 12%, cũng như sẽ tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên như nội dung tại Phương án tăng vốn đã được phê duyệt.

Cấu trúc tăng vốn này thể hiện sự tính toán toàn diện của Ban Lãnh đạo: việc phát hành cổ phiếu thưởng giúp tri ân và gia tăng giá trị tài sản trực tiếp cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu tích lũy; trong khi đợt chào bán tỷ lệ 50% tạo điều kiện cho các cổ đông đồng hành gia tăng tỷ lệ sở hữu, đồng thời bổ sung nguồn vốn dồi dào để ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh.

CỦNG CỐ SỨC MẠNH TÀI CHÍNH, ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN AN TOÀN HIỆN ĐẠI

Không chỉ dừng lại ở bài toán mở rộng quy mô, việc nâng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng là bước đi mang tính chuẩn hóa, giúp ABBank đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quản trị rủi ro nghiêm ngặt của Ngân hàng Nhà nước và từng bước tiệm cận các thông lệ quốc tế.

Nguồn vốn mới giúp nâng cao đáng kể Hệ số an toàn vốn (CAR), duy trì mức đệm vốn ở mức cao hơn đáng kể so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nền tảng tài chính lành mạnh này sẽ mở ra dư địa lớn cho tăng trưởng tín dụng chất lượng cao, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường.

THỰC HIỆN ĐÚNG LỘ TRÌNH: HƯỚNG TỚI QUY MÔ TỔNG TÀI SẢN MỚI VÀ CỘT MỐC HOSE

Sự chủ động của ABBank còn được thể hiện rõ qua lộ trình mở rộng quy mô tổng tài sản dài hạn với tính nhất quán và cam kết thực thi cao. Việc đưa vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng sẽ tạo đòn bẩy trực tiếp để tổng tài sản của ngân hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, hướng tới những cột mốc phát triển mới trong giai đoạn 2027–2028.

Nguồn lực tài chính dồi dào cùng sự đồng hành tư vấn toàn diện từ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) sẽ góp phần củng cố các điều kiện cần thiết để ABBank tăng tốc hoàn tất kế hoạch chuyển cổ phiếu ABB từ UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Việc chính thức hiện diện trên sàn HOSE sẽ khẳng định mức độ minh bạch trong quản trị, nâng cao thanh khoản cổ phiếu và mở rộng cơ hội thu hút vốn từ các định chế tài chính, quỹ đầu tư uy tín trong và ngoài nước.

Đại diện Ban Lãnh đạo ABBank khẳng định: "Việc chủ động xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng thông qua các phương án phát hành tối ưu là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và sự chuẩn bị bài bản của ABBank. Chúng tôi đặt mục tiêu về nền tảng vốn đủ mạnh để vừa đáp ứng các chuẩn mực quản trị hiện đại, vừa mở rộng, thúc đẩy kinh doanh, và mang lại giá trị gia tăng bền vững cho cổ đông, khách hàng và đối tác trong chu kỳ phát triển mới."

Cùng với việc tăng trưởng quy mô vốn, ABBANK cũng đẩy mạnh tái định vị thương hiệu hướng tới trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu thông qua hàng loạt dự án nâng cao hiệu quả kinh doanh, đầu tư cho nền tảng số, mở rộng hệ sinh thái đối tác và cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Nguồn lực tài chính được tăng cường theo đó sẽ góp phần giúp Ngân hàng tăng tốc thực thi chiến lược được hoạch định vững chắc này.